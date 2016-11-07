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ZenMate: Türkiye’de VPN şirketleri engelleniyor

Kısa süre önce BTK’nın VPN servislerini de yasaklamaya başladığı belirtilmiş ancak bu haberler resmi açıklamayla yalanlanmıştı. ZenMate ise paylaştığı son mesajla engelleme iddialarını doğruladı.
2 yıl
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75
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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ZenMate: Türkiye’de VPN şirketleri engelleniyor
 
Geride bıraktığımız cuma günü ülke gündeminde yaşanan hareketlilikle birlikte Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve YouTube’a erişim engellenmiş, internet bağlantı hızlarında ise tüm ülke çapında büyük oranda yavaşlamalar meydana gelmişti.
Elde edilen son bilgilere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sosyal paylaşım sitelerinin ardından yasakların aşılmasını sağlayan VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia edilmiş, BTK ise son dakika açıklamasıyla ilgili haberleri net bir dille yalanlamıştı.

Türkiye'de VPN şirketlerine erişim yasağı getirilmesi söz konusu

BTK’nın bu açıklamasına rağmen kullanıcıların büyük bölümünün VPN servislerinde sıkıntılar yaşadıklarını, bağlantı kuramadıklarını belirtmeleri akıllarda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Popüler VPN uygulaması ZenMate ise resmi Facebook hesabından paylaştığı mesajla Türkiye’de VPN servislerinin engellendiğini dile getirdi.

ZenMate’in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili ZenMate Ailesi,
Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde alınan kararla, Türkiye'de VPN şirketlerine erişim yasağı getirilmesi söz konusu. Kullanıcılarımızın bu durumdan etkilenmemesi için yazılım ekibimiz çalışmalarına devam ediyor.
Eğer ZenMate'e bağlantı sorunu yaşıyor, hesap oluşturamıyor veya aboneliğinizi kullanamıyorsanız sosyal medya üzerinden ya da aşağıdaki linki kullanarak direkt destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

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vamp 2 yıl en beğenilen
Hala bu ulkenin ileriye gittigini inananlar?
2 Yanıt Yanıtla +122
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murdocklawless 2 yıl joven
joven

Yasalar açık terör suçları kapsamında kısıtlamalar

ve yasaklar getirilebilir.

sadece senin neti kessinler o zaman.
jovenYasalar açık terör suçları kapsamında kısıtlamalarve yasaklar getirilebilir.sadece senin neti kessinle...
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Guhong01 2 yıl
Bir iktidar vatandaşının bilgiye ulaşmasını neden engeller? Kolay gütebilmek için... Uyu milletim uyu. Uyu Osmanlı(!)'nın torunları. Osmanlı'da bile padişah şeyhülislama hesap vermek zorundaydı, şuanki padişahın kimseye verecek hesabı yok.
Bir iktidar vatandaşının bilgiye ulaşmasını neden engeller? Kolay gütebilmek için... Uyu milletim uyu. Uyu Osmanlı(!)'nın torunları. Osmanlı'da bile padişah şe...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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Snaru 2 yıl
açıkcası zenmate falan bilmem yıllardır avast vpn kullanırım gayette memnunum halada hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana
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Vega 2 yıl
Arkadaşlar ben giremiyorum Zenmate Vpn ile çalışmıyor.İnternet engellenmeden önce çalışıyordu.
BTK eğer ben engellemedim diyorsa ne oldu o zaman buna?En hızlısı Zenmate.
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ogameci 2 yıl
herşey engelleniyorda bir şu insanların deli gibi üremesi engellenmiyor
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Gopc@ 2 yıl
Yaw hehe daha internetin neden kesildiğini alnamayan birine açıklama yapmaya gerek yok. Hükümet keyfi olarak kesti interneti demekten başka sizin bildiğiniz birşey yok. Devlet benim güvenliğimi almak adına bu işi yapıyorsa başlarım 3-5 kuruşun hesabına. Benim vatandaşımdan daha mı önemli para? Benim için hiç bir önemi yok senin dinin imanın para olduysa o başka. Gidin kumda top oynayın. Küçük beyinleriniz ile devletin yaptığını sorgulama hakkınız yok. Ha haksız yere kesilir keyfi bir tutum olarak kesilirse amenna bunun karşısında açık ve net bir şekilde dururum ama durumun daha ne olduğunu bilmeden ahkam kesene verecek cevabım git kumda top oyna olur.
Yok internet özgürlükmüş. Yok para kaynağıymış. Yok falanmış yok filanmış. Benim hayati özgürlüğüm tehlikede ise varsın devlet 1 ay kessin interneti umurumda bile olmaz. Ama siz küçük beyinleriniz ile olayı bile anlayamamışsınız.
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Mephalay 2 yıl Gopc@
Gopc@

Yaw hehe daha internetin neden kesildiğini alnamayan birine açıklama yapmaya gerek yok. Hükümet keyfi olarak kesti interneti demekten başka sizin bildiğiniz birşey yok. Devlet benim güvenliğimi almak adına bu işi yapıyorsa başlarım 3-5 kuruşun hesabına. Benim vatandaşımdan daha mı önemli para? Benim için hiç bir önemi yok senin dinin imanın para olduysa o başka. Gidin kumda top oynayın. Küçük beyinleriniz ile devletin yaptığını sorgulama hakkınız yok. Ha haksız yere kesilir keyfi bir tutum olarak kesilirse amenna bunun karşısında açık ve net bir şekilde dururum ama durumun daha ne olduğunu bilmeden ahkam kesene verecek cevabım git kumda top oyna olur.

Yok internet özgürlükmüş. Yok para kaynağıymış. Yok falanmış yok filanmış. Benim hayati özgürlüğüm tehlikede ise varsın devlet 1 ay kessin interneti umurumda bile olmaz. Ama siz küçük beyinleriniz ile olayı bile anlayamamışsınız.

Cok yerinde bir yorum.
Güzel forme etmişsiniz, zekice insanlara hatalarını göstermişsiniz.
" Ha haksız yere kesilir keyfi bir tutum olarak kesilirse amenna bunun karşısında açık ve net bir şekilde dururum ama durumun daha ne olduğunu bilmeden ahkam kesene verecek cevabım git kumda top oyna olur. " şeklinde zaten gerekli cevabı vermişsiniz. Türkiye'de hala internetin birilerinin canı istedi diye sınırlandığını düşünen var. Örneğin bir bakanın emailleri sızdırılırsa dünyanın neresinde olsa internet kesilir. Hatta çoğu komşu ülke, yönetimine " Eyyy Hükümet, görmüyor musun komşumuzun bakanının emailleri basına sızdırıldı, kessene artık şu interneti " diye baskı yapar. Ama Türkiye'de kumda oynaması gereken kitleye bunu nasıl anlatabiliriz ?
Mesela ben 2012 yılından beri tüm programlarımı aynı internet sitesinde saklıyorum. Çoğu şirket de böyle yapıyor. En son kesintilerle hiç iş yapamadı insanlar, ciddi anlamda maddi zarar edildi. Olsun! Bakanımızın yüzüğünden kıymetli mi ? Kesinlikle değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi " Ama siz küçük beyinleriniz ile olayı bile anlayamamışsınız. " , aynen boyle. Burada hayati ozgurlukler tehlikede. Bunu goremiyor insanlar. Bu hukumetin her yasagi, halkin yasamini iyiye goturen, hayatimizi koruyan; cok dikkatlice tasarlanmis birer mihenk taşı. Ben evde isler kotuye gittiginde, "Acaba hukumet olsaydim, evde islerin kotuye gitmesini engellemek icin neyi yasaklardim" diye dusunuyorum ve sorunlari bir bir cozuyorum. Mesela kiz arkadasimin telefonumu kontrol etmesini yasakladim. Ne geregi var efendim ? Kendi ruhsal sagligi icin.
Kiz arkadasimin pencere ve kapi onlerine cikmasini yasakladim. Insanlar gorecek, basimiza is alacagiz. Ne geregi var ? Kendi sagligi ve hayatinin guzelligi icin hep bu yasaklar.
Son olarak da disari cikmasini yasak ettim. Ben gezdigim yerlerden uygun gordugum noktalarin videosunu A-Blog isimli blogumda yayinliyorum. Hem gezmis kadar oluyor, hem de gezerken basina gelebilecek saglik problemlerinden kacinmis oluyor. Disarisi pislik yuvasi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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tutankenshta 2 yıl Gopc@
aynı durumda usa interneti kesmeden sorunu hallederken bu btk denen işid kafalıların birimi interneti kesiyor...
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Torlak Kemal 2 yıl
VPN Bloklayan Ülkeler:
ÇİN
İRAN
ETOPYA
KAZAKİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
UMMAN
PAKİSTAN
KÜBA
SUUDİ ARABİSTAN
Artık bu gurur listesinde TÜRKİYE de yer alıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en çağdaş, en gelişmiş ve en seçkin ülkeleri VPN blokluyor.
nankörlük etmeyin, çağ atlıyor Türkiye çağ!
2 Yanıt Yanıtla +6
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Parola_18 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
VPN Bloklayan Ülkeler:
ÇİN
İRAN
ETOPYA
KAZAKİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
UMMAN
PAKİSTAN
KÜBA
SUUDİ ARABİSTAN
Artık bu gurur listesinde TÜRKİYE de yer alıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en çağdaş, en gelişmiş ve en seçkin ülkeleri VPN blokluyor.
nankörlük etmeyin, çağ atlıyor Türkiye çağ!

ironi yapmışında dünyanın en çağdaş, en gelişmiş ve en seçkin ülkelerini bi anlatsana bana hergün açık denizde binlerin ölmesine gözyuman bulgaristana bombaladıkları ülkelerden kaçanların gelmemesi için duvar örenlermi cagdaş yada pkk ile mücadelede orantısız güç kullanıyorsunuz deyip 65 ülke ile ırak'a üşüşenlermi çağdaş ?
bastsın sizin çağdaşlıgınız medeniyetiniz gelişmişliginiz
2 Yanıt Yanıtla
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muhamnet 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
VPN Bloklayan Ülkeler:
ÇİN
İRAN
ETOPYA
KAZAKİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
UMMAN
PAKİSTAN
KÜBA
SUUDİ ARABİSTAN
Artık bu gurur listesinde TÜRKİYE de yer alıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en çağdaş, en gelişmiş ve en seçkin ülkeleri VPN blokluyor.
nankörlük etmeyin, çağ atlıyor Türkiye çağ!

Türkiye nin 1/5 i kadar terör saldırısına uğrasınlar beyaz ülkeler listesi ne hale geliyor gör.
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jubeii 2 yıl
Dubule yol.
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Stand Alone 2 yıl
Vatan hainleri damlamış yine...
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DH Misafiri 2 yıl
Koyun sürüsu olduğunuz sürece çobanlar çok
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tutankenshta 2 yıl
işid kafası ile btk yönetilirse sonuç bu...
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shadowtr 2 yıl
1 aylık üyelik aldım. Sonra kullanamamaya başladım. Engellendiği doğru.
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