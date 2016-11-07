ZenMate: Türkiye’de VPN şirketleri engelleniyor

Geride bıraktığımız cuma günü ülke gündeminde yaşanan hareketlilikle birlikte Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve YouTube’a erişim engellenmiş, internet bağlantı hızlarında ise tüm ülke çapında büyük oranda yavaşlamalar meydana gelmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sosyal paylaşım sitelerinin ardından yasakların aşılmasını sağlayan VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia edilmiş, BTK ise son dakika açıklamasıyla ilgili haberleri Elde edilen son bilgilere göre’nun (BTK) sosyal paylaşım sitelerinin ardından yasakların aşılmasını sağlayande engellemeye başladığı iddia edilmiş, BTK ise son dakika açıklamasıyla ilgili haberleri net bir dille yalanlamıştı.

Türkiye'de VPN şirketlerine erişim yasağı getirilmesi söz konusu

BTK’nın bu açıklamasına rağmen kullanıcıların büyük bölümünün VPN servislerinde sıkıntılar yaşadıklarını, bağlantı kuramadıklarını belirtmeleri akıllarda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Popüler VPN uygulaması ZenMate ise resmi Facebook hesabından paylaştığı mesajla Türkiye’de VPN servislerinin engellendiğini dile getirdi.

ZenMate’in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili ZenMate Ailesi,

Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde alınan kararla, Türkiye'de VPN şirketlerine erişim yasağı getirilmesi söz konusu. Kullanıcılarımızın bu durumdan etkilenmemesi için yazılım ekibimiz çalışmalarına devam ediyor.

Eğer ZenMate'e bağlantı sorunu yaşıyor, hesap oluşturamıyor veya aboneliğinizi kullanamıyorsanız sosyal medya üzerinden ya da aşağıdaki linki kullanarak direkt destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.