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Kodak, Gallery adlı çevrimiçi fotoğraf hizmetini Shutterfly'a satıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda iflas başvurusu yapan ve mali anlamda zor günler geçiren Kodak, bünyesinde barındırdığı bir hizmetini satışa çıkardı.

Firmanın uzun süredir çevrimiçi olarak hizmet veren Kodak Gallery servisi 23.8 milyon dolar karşılığında sosyal ifade ve kişisel yayın servisi olarak faaliyet gösteren Shutterfly firmasına satılıyor. Gallery hizmeti kullanıcıların fotoğraflarını depolayabileceği ve farklı ürünler şeklinde bastırabileceği bir platform. Hizmetin mobil uygulamaları da mevcut.

Kodak firması tarafından yapılan duyuruda 75 milyon kullanıcıya sahip servisin hesaplar ve yüklü fotoğraflarla birlikte Shutterfly firmasına devredileceği açıklandı.

Devir esnasında verilerin güvenliği üst seviyede sağlanacak. Verilerinin Shutterfly firmasına aktarılmasını istemeyenler ise tüm içeriklerini indirebilecek veya DVD'ye yazdırmak suretiyle Kodak firmasından sipariş verebilecek.

İflas başvurusu nedeniyle kural gereği olarak ABD İflas Mahkemesi bu satışı Mart sonuna kadar onaylamış olacak. Mümkün olan en üst seviyeden satılması gereken Kodak'ın Gallery hizmetine onay gününe kadar alternatif bir teklif geldiğinde değerlendirmeye alınacak.

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Rainbow6 7 yıl
Ne garip bi durum 1975 yilinda ilk digital fotograf kodak sirketinde icat edildi adamlarin yaptigi icat kendilerinin sonu oldu 130 yillik firma batti
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mert1907 7 yıl
Malesef ki teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan her şirket batmaya mecburdur.
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E_Aydin35 7 yıl
:( Üzüldüm doğrusu böylesine am salmış büyük ismi 4bir yanda duyulmuş bir firmanın bu şekle gelip parçalanması kötü olmuş..:/
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FrecoB 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

:( Üzüldüm doğrusu böylesine am salmış büyük ismi 4bir yanda duyulmuş bir firmanın bu şekle gelip parçalanması kötü olmuş..:/

Ün salsaydı bunlar olmazdı.
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söny 7 yıl
Batan geminin malları ucuz olur kapışın bakalım ünlü bir firmanın bu hale gelmesi üzücü
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