Kodak, Gallery adlı çevrimiçi fotoğraf hizmetini Shutterfly'a satıyor

Geçtiğimiz aylarda iflas başvurusu yapan ve mali anlamda zor günler geçiren Kodak, bünyesinde barındırdığı bir hizmetini satışa çıkardı.





Firmanın uzun süredir çevrimiçi olarak hizmet veren Kodak Gallery servisi 23.8 milyon dolar karşılığında sosyal ifade ve kişisel yayın servisi olarak faaliyet gösteren Shutterfly firmasına satılıyor. Gallery hizmeti kullanıcıların fotoğraflarını depolayabileceği ve farklı ürünler şeklinde bastırabileceği bir platform. Hizmetin mobil uygulamaları da mevcut.





Kodak firması tarafından yapılan duyuruda 75 milyon kullanıcıya sahip servisin hesaplar ve yüklü fotoğraflarla birlikte Shutterfly firmasına devredileceği açıklandı.





Devir esnasında verilerin güvenliği üst seviyede sağlanacak. Verilerinin Shutterfly firmasına aktarılmasını istemeyenler ise tüm içeriklerini indirebilecek veya DVD'ye yazdırmak suretiyle Kodak firmasından sipariş verebilecek.





İflas başvurusu nedeniyle kural gereği olarak ABD İflas Mahkemesi bu satışı Mart sonuna kadar onaylamış olacak. Mümkün olan en üst seviyeden satılması gereken Kodak'ın Gallery hizmetine onay gününe kadar alternatif bir teklif geldiğinde değerlendirmeye alınacak.