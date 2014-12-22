Kodak gelecek yıl kamera odaklı akıllı telefonlar piyasaya sürecek

Haber Editörü
Fotoğrafçılık dünyasının en büyük markalarından birisi iken iflasın pençesine düşen ve son birkaç yıl patentlerini satarak iflastan kurtulmayı başaran Kodak, gelecek yıl akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.
Firma tecrübelerini kullanarak kamera odaklı akıllı telefonlar üretecek. Kodak tasarım kısmını üstlenirken Bullitt Group ise üretim kısmını üstlenecek. Güçlü donanım bileşenlerine sahip olacak cihazlarda görüntü yakalama, yönetim ve paylaşım konusunda Kodak imzasını taşıyan yazılımlar yer alacak.
Kodak cihazlarını kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde yönetebileceği arayüzlerle donatacak. Böylece kullanıcılar karmaşık menülerin içerisinde kaybolmayacak. Android 5.0 sürümü ile birlikte cihazda fotoğraf yazdırma ve paylaşma uygulamaları da mevcut olacak.
Kodak yeni akıllı telefonlarını CES 2015 fuarında katılımcılara sergileyecek. Sonrasında ise piyasalar ile buluşacak. Ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında bir tablet, bir 4G akıllı telefon ve bağlantılı bir lens aparatı da piyasaya çıkmış olacak.
http://www.androidheadlines.com/2014/12/kodak-announces-new-range-high-end-camera-centric-smartphones-2015.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada General nickli arkadaş "Paranın mobilde olduğunu Vestel gibi geç anlamışlar." diye yazmış %100 haklı. Umarım Kodak milleti Vestel gigi 90 derecelik açıda ......
Saygılar.
Teşekkürler yapıcı eleştirilere her zaman açığız
bu saatten sonra anca teknoloji yorum sitelerinde
fikir olarak güzel bitirme plan projeleri ile sunum görselleri ile gelir
ama piyasada asla tutmayacak şekilde bir noktada !
kişisel yorumum daha ufak özellikle de 60 fps çekim yapan kafaya monte edilen aksiyon kameraları açısından sektörün bu kısmında bilinen ucuz ve kaliteli bir ürün sunan fazla köklü bir firma yok bende pazar bu noktada gire bilirse bir süre daha sektörde tutuna bilir ! yoksa bu gidiş hat kötüye gidiş hat !