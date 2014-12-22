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Kodak gelecek yıl kamera odaklı akıllı telefonlar piyasaya sürecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kodak gelecek yıl kamera odaklı akıllı telefonlar piyasaya sürecek

Fotoğrafçılık dünyasının en büyük markalarından birisi iken iflasın pençesine düşen ve son birkaç yıl patentlerini satarak iflastan kurtulmayı başaran Kodak, gelecek yıl akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. 

Firma tecrübelerini kullanarak kamera odaklı akıllı telefonlar üretecek. Kodak tasarım kısmını üstlenirken Bullitt Group ise üretim kısmını üstlenecek. Güçlü donanım bileşenlerine sahip olacak cihazlarda görüntü yakalama, yönetim ve paylaşım konusunda Kodak imzasını taşıyan yazılımlar yer alacak. 

Kodak cihazlarını kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde yönetebileceği arayüzlerle donatacak. Böylece kullanıcılar karmaşık menülerin içerisinde kaybolmayacak. Android 5.0 sürümü ile birlikte cihazda fotoğraf yazdırma ve paylaşma uygulamaları da mevcut olacak. 

Kodak yeni akıllı telefonlarını CES 2015 fuarında katılımcılara sergileyecek. Sonrasında ise piyasalar ile buluşacak. Ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında bir tablet, bir 4G akıllı telefon ve bağlantılı bir lens aparatı da piyasaya çıkmış olacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/kodak-announces-new-range-high-end-camera-centric-smartphones-2015.html Yorum Yaz
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XQS 4 yıl
Sadece otturmesi dilegiyle
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chosen2007 4 yıl
dijital kompakt fotoğraf makinalarında olduğu gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştıracaklarından şüphem yok.. şunu anlamıyorlar: evet, piyasadaki hakim firmalar genelde paranın çoğunu orta ve alt segment ürünleri sürümünden götürüyor ancak bu firmalar amiral gemisi (bu kelimeye de uyuz oluyorum) modelleri kendilerinden söz ettirip, kendilerine prestij yaratıyorlar.. sadece dandik sınıf komple fason dijital fotoğraf makinaları ile düştükleri durumdan ders almışlardır inşallah.. orta format profesyonel dijital makinalara sensör üreten kodak, sony sensörlü telefon satacaksa, fotoğraf odaklı telefon işine girdim demesin bile zaten..
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SHamuL 4 yıl
Kim Kodak marka cep telefonuna güvenip alır? telefon yapacağına anlaş bir marka ile Kodak tarafından geliştirilmiş kamerası olan telefon yapsınlar, nam yaptığın yolda devam et ki hem prestijin sende kalsın hem de satılan telefonlarda para kazan.
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doctor_bey 4 yıl
Kamera odaklı bişey yapacaksalar Microsoft'la ortak çalışsınlar bence,adamların kamera arayüzü çok güzel;en azından ben seviyorum
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_Shinku_ 4 yıl
Gene mi Ekrem!
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Elsa 4 yıl
Foxconn nokiasi ile iyi bir is çıkarabilirler, microsoft nokia'sina iyi rakip olur.
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wolfestein 4 yıl
Rekabet iyidir. Gelsin bakalım.
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ø 4 yıl
Kodak reyiz, Nokia reyiz gibi oldu.
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BirkanBilen 4 yıl
Ekrem burada bazı arkadaşlar sen ne yaparsan yap sana karşı bir olumsuzluk havası yaratmaya çalışan bir grup var.Haberlerin genelde haber olma değerinde haber olup senden teknoloji haberlerinin devamını yılmadan ve eleştirilere kızmadan devam etmeni diliyorum.
Bu arada General nickli arkadaş "Paranın mobilde olduğunu Vestel gibi geç anlamışlar." diye yazmış %100 haklı. Umarım Kodak milleti Vestel gigi 90 derecelik açıda ......
Saygılar.
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ekrem71 4 yıl BirkanBilen
BirkanBilen

Ekrem burada bazı arkadaşlar sen ne yaparsan yap sana karşı bir olumsuzluk havası yaratmaya çalışan bir grup var.Haberlerin genelde haber olma değerinde haber olup senden teknoloji haberlerinin devamını yılmadan ve eleştirilere kızmadan devam etmeni diliyorum.
Bu arada General nickli arkadaş "Paranın mobilde olduğunu Vestel gibi geç anlamışlar." diye yazmış %100 haklı. Umarım Kodak milleti Vestel gigi 90 derecelik açıda ......
Saygılar.

Teşekkürler yapıcı eleştirilere her zaman açığız
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SEO-Uzmanı 4 yıl
kodak treni kaçıralı baya zaman oldu !
bu saatten sonra anca teknoloji yorum sitelerinde
fikir olarak güzel bitirme plan projeleri ile sunum görselleri ile gelir
ama piyasada asla tutmayacak şekilde bir noktada !
kişisel yorumum daha ufak özellikle de 60 fps çekim yapan kafaya monte edilen aksiyon kameraları açısından sektörün bu kısmında bilinen ucuz ve kaliteli bir ürün sunan fazla köklü bir firma yok bende pazar bu noktada gire bilirse bir süre daha sektörde tutuna bilir ! yoksa bu gidiş hat kötüye gidiş hat !
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Umutcan 4 yıl
Kodak battı deniyordu hani geçen haberlerde ?
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