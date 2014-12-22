Kodak gelecek yıl kamera odaklı akıllı telefonlar piyasaya sürecek





Fotoğrafçılık dünyasının en büyük markalarından birisi iken iflasın pençesine düşen ve son birkaç yıl patentlerini satarak iflastan kurtulmayı başaran Kodak, gelecek yıl akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.





Firma tecrübelerini kullanarak kamera odaklı akıllı telefonlar üretecek. Kodak tasarım kısmını üstlenirken Bullitt Group ise üretim kısmını üstlenecek. Güçlü donanım bileşenlerine sahip olacak cihazlarda görüntü yakalama, yönetim ve paylaşım konusunda Kodak imzasını taşıyan yazılımlar yer alacak.





Kodak cihazlarını kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde yönetebileceği arayüzlerle donatacak. Böylece kullanıcılar karmaşık menülerin içerisinde kaybolmayacak. Android 5.0 sürümü ile birlikte cihazda fotoğraf yazdırma ve paylaşma uygulamaları da mevcut olacak.





Kodak yeni akıllı telefonlarını CES 2015 fuarında katılımcılara sergileyecek. Sonrasında ise piyasalar ile buluşacak. Ayrıca gelecek yılın ikinci yarısında bir tablet, bir 4G akıllı telefon ve bağlantılı bir lens aparatı da piyasaya çıkmış olacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/kodak-announces-new-range-high-end-camera-centric-smartphones-2015.html