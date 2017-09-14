Kodak melez bir instant kamera duyurdu

Günümüzde artık fotoğrafçılık tamamen dijitalleşti ancak halen anı kaydetmek için fotoğraf kağıtlarına ihtiyaç duyanlara yönelik instant kameralar revaçta. Çektiğiniz fotoyu anında kağıda basan fotoğraf makinelerinin sayısı giderek artıyor.

Mürekkep yok

Kodak tarafından duyurulan Printomatic adındaki instant kamera, hem baskı yapıyor hem de dijital olarak fotoğraf kaydedebiliyor. Yani sektörün tabiriyle melez instant kamera olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik fiyatı da oldukça uygun.

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Aslında cihaz 2015 yılında piyasaya çıkan Polaroid Snap kamerasının bir benzeri. Kamerayı üreten C+A Global hali hazırda Kodak isminin telif hakkına sahip. Aynı kamerayı bir kez de Kodak markası için üretmiş.

Kamera ZINK teknolojisi ile baskı yapıyor. Yani mürekkep yerine renk kristallerini yakarak fotoğraf basıyor. Bu sayede ekstra mürekkep masrafı çıkarmıyor. Fotoğraflar 5cm x 7.5cm boyutlarında kağıtlara basılıyor. Ayrıca 10MP çözünürlüğünde fotoğraflarınızı doğrudan microSD kart üzerinde de saklayabiliyorsunuz.

Kodak Printomatic için istenen fiyat 70$. Bu fiyata kamera, 10 paketlik ZINK kağıdı ve hafıza kartı dahil. Satışlar ilerleyen günlerde başlamış olacak.