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Xiaomi Mi Notebook artık Pro

Xiaomi’nin beğenilen dizüstü serisi Mi Notebook en güçlü üyesini kazandı. Mi Notebok Pro doğrudan MacBook Pro serisini hedef alıyor. Ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.
1 yıl
6,4b
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34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin geçen yıl dizüstü pazarına adım attığı ve doğrudan MacBook Air modellerini hedef aldığı Windows tabanlı Mi Notebook serisi bu yıl daha da gelişiyor. Yeni seride artık üst seviye Pro modeller de yer alacak.

Daha güçlü

Firmanın Mi MIX 2 etkinliğinde tanıttığı Mi Notebook Pro modeli şimdiye kadar serideki en güçlü dizüstü olarak dikkat çekiyor. Pro takısına yönelik olarak yeni modelde geçmişe göre önemli geliştirmeler olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

15.6 inçlik parlak bir ekrana sahip olan model, ince çerçeveler sayesinde biraz daha kompakt bir yapıya kavuşmuş. Ayrıca Gorilla Glass 3 kaplama ile de korunuyor. Tamamen metal alaşımdan imal edilen gövde 15.9 mm kalınlığa sahip.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu"

Coffee Lake tabanlı Intel Core i7 U işlemciler ile desteklenen modelde çift fanlı bir soğutma sistemi kullanılıyor ve soğutma performansı yüzde 40 arttırılıyor. Ayrıca Nvidia GeForce MX150 ekran kartı da tatmin edici bir performans sunuyor. 2400MHz DDR4 çift kanal bellek ile bant genişliği arttırılırken PCIe NVMe SSD sürücülerine yer verilmiş.

Kompakt gövdeye rağmen klavye tasarımı MacBook Pro modellerine göre yüzde 19 daha büyük ve tuş seyahat mesafeleri de arttırılmış. Hassas touchpad üzerinde parmak izi okuyucusu yer alıyor. 60Wh kapasiteli batarya hızlı şarj ile yüzde 50 kapasiteye 35 dakikada erişiyor.

 

Xiaomi Mi Notebook artık Pro
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Harman Infinity hoparlörler ile desteklenen modelde tam fonksiyonlu USB Tip-C girişi, çok hafif şarj adaptörü gibi özellikler yer alıyor. Modelde farklı versiyonlar mevcut. Core i5 ve 8GB RAM kapasiteli versiyon 860$ civarında. Core i7 ve 8GB RAM barındıran versiyon 980$ civarında. 16GB RAM ve Core i7 işlemcili tepe versiyon ise 1070$ fiyat etiketine sahip. 

 

http://en.miui.com/thread-793652-1-1.html Yorum Yaz
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Mene 1 yıl en beğenilen
Intel'in U uzantılı işlemci ailesini kullanıp nasıl da 15" macbook pro'ya rakip olacak şaşıyorum. Yapabiliyorsan yap Apple gibi koy içine gerçek 4 çekirdekli notebook performans işlemcisini.
Intel'in U uzantılı işlemci ailesini kullanıp nasıl da 15" macbook pro'ya rakip olacak şaşıyorum. Yapabiliyorsan yap Apple gibi koy içine gerçek 4 çekirdekli no...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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sadrag 1 yıl
Neden yeni çıkan her ürünün direk Apple'ı hedef aldığını düşünüyorsunuz? O devir biraz geride kalmadı mı artık?
3 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Xiaomi'nin ekran kalitesi,ses kalitesi, sıcaklık - fan sesi durumu nasıl bilmiyorum ama 2015 kasa macbook pro 13 inç kullandım gerçekten üst düzey bir cihaz.
Apple'da f tuşları kısayol olarak çok güzel çalışıyor zaten. Dokunmatik f tuşlu modeline pek gerek yok.
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ilker_1907 1 yıl
Dayanamadim en son bugün geekbuying üzerinden sipariş verdim. İyi mi yaptım emin degilim. Oyun hiç ama hiç oynamıyorum o yüzden o koca hantal kasaları istemedim. Gördüğüm en şık ve yüksek donanımlı cihaz olduğu için seçtim. İ7 16 GB modeli 4400 TL ye geldi. Geekbuying ten alışveriş konusunda tecrübeli arkadaslara bir kaç sorum olabilir.
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ilker_1907 1 yıl ilker_1907
Geekbuying ten alamadım çünkü parami beğenmeyip cihazı gondermediler. Parayı iade ettiler bu hem yaklaşık 15 günlük gecikme hemde kur farkından dolayı yaklaşık 80 TL zarara uğrattı beni. Ama para gelir gelmez Gearbest ten sipariş verdim. Cihaz + nakliye sigortası 4338 TL tuttu. 5 ocak'ta verdiğim sipariş bugün elime ulaştı gümrüğe takıldı 57 TL gümrük vergisi ödedim sadece. Şimdi cihazın şarj olmasını bekliyorum kuruluma gecicem :)
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kadirirdem 1 yıl
U serisi işlemci olmasa daha iyi olurmuş.
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Çağdaş 1 yıl
U serisi işlemciye feci kılım ama, o işlemciye mx150 koymaları çok iyi. Firmayı takdir ediyorum hep :)
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BluePage 1 yıl
Açıkçası klavye çok hoş göründü gözüme, siyah renk de çok güzel olmuş, şu kasayı 12 inch versiyona getirsin söz alacağım
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orhan.akcali 1 yıl
Gayet güzel
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Mr light 1 yıl
Asusun zenbook serisini tercih ederim
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TetraYazilim 1 yıl
2014 ekim ayında piyasaya sürülen windows 10 hala geliştiriliyor.. ve bu bilgisayarda onu kullanıyor. Artık bırakın apple ile diğer markaları karşılaştırmayı.
ABD, Kanada Fransa, İngiltere gibi ülkelerde gayet uygun fiyatlara alınabilen Apple ürünleri Maalesef bizim ülkemize giriş yaptığı anda bir araba fiyatı oluyor. o yüzden mecburen alternatiflere bakıyoruz.
ABD Fiyatı (Asgari Ücreti: Ortalama 1500-2000 $, Asgari Ücretle Çalışanların Oranı: %2, Nüfus: 350 milyon)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Türkiye Fiyatı ( Asgari Ücret 1404 lira, Asgari Ücretle Çalışanların Oranı: %80+, Nüfus: 85 Milyon bilemedin 100 Milyon)
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mcebi001 1 yıl
Xiaomi neden hb de laptop ve TV lerini satmıyor..??
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javaprof 1 yıl
o nasıl pro allah belanızı vermesin bari surface rakibi olsaymış bildiğin orta ayar dizüstü.
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