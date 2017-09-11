Xiaomi Mi Notebook artık Pro

Xiaomi’nin geçen yıl dizüstü pazarına adım attığı ve doğrudan MacBook Air modellerini hedef aldığı Windows tabanlı Mi Notebook serisi bu yıl daha da gelişiyor. Yeni seride artık üst seviye Pro modeller de yer alacak.

Daha güçlü

Firmanın Mi MIX 2 etkinliğinde tanıttığı Mi Notebook Pro modeli şimdiye kadar serideki en güçlü dizüstü olarak dikkat çekiyor. Pro takısına yönelik olarak yeni modelde geçmişe göre önemli geliştirmeler olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

15.6 inçlik parlak bir ekrana sahip olan model, ince çerçeveler sayesinde biraz daha kompakt bir yapıya kavuşmuş. Ayrıca Gorilla Glass 3 kaplama ile de korunuyor. Tamamen metal alaşımdan imal edilen gövde 15.9 mm kalınlığa sahip.

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Coffee Lake tabanlı Intel Core i7 U işlemciler ile desteklenen modelde çift fanlı bir soğutma sistemi kullanılıyor ve soğutma performansı yüzde 40 arttırılıyor. Ayrıca Nvidia GeForce MX150 ekran kartı da tatmin edici bir performans sunuyor. 2400MHz DDR4 çift kanal bellek ile bant genişliği arttırılırken PCIe NVMe SSD sürücülerine yer verilmiş.

Kompakt gövdeye rağmen klavye tasarımı MacBook Pro modellerine göre yüzde 19 daha büyük ve tuş seyahat mesafeleri de arttırılmış. Hassas touchpad üzerinde parmak izi okuyucusu yer alıyor. 60Wh kapasiteli batarya hızlı şarj ile yüzde 50 kapasiteye 35 dakikada erişiyor.

Tam Boyutta Gör

Harman Infinity hoparlörler ile desteklenen modelde tam fonksiyonlu USB Tip-C girişi, çok hafif şarj adaptörü gibi özellikler yer alıyor. Modelde farklı versiyonlar mevcut. Core i5 ve 8GB RAM kapasiteli versiyon 860$ civarında. Core i7 ve 8GB RAM barındıran versiyon 980$ civarında. 16GB RAM ve Core i7 işlemcili tepe versiyon ise 1070$ fiyat etiketine sahip.