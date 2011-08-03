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Kodak, patent satışı düşünüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasının en saygın isimlerinden Kodak, fikri hakların öneminin arttığı bu dönemde, patent portföyünün %10'luk kısmını satma fikrini değerlendiriyor. Satılması gündemde olan patentler arasında Kodak'ın Apple ve RIM'e geçtiğimiz yılın Ocak ayında açtığı ve hala süren patent ihlal davasına neden olan patentler de mevcut.

Wall Street Journal, Kodak'ın patent portföyünün %10'una denk gelen; görüntü yakalama, depolama, düzenleme ve paylaşma ile ilgili olan 1100 adet patentin fikri haklarını satma fikrini göz önüne almasının temel sebebinin, son zamanlarda ekonomik açıdan istediği performansı sergileyememiş olması olduğunu ifade ederken; firmanın satış sürecinde danışman şirketlerinden Lazard ile anlaşmış olduğu belirtiliyor. Lazard, geçtiğimiz günlerde 6000 patentini Apple ve Sony'nin de aralarında bulunduğu konsorsiyuma 4,5 milyar dolara satan Nortel'in satış süresince tercih ettiği danışman şirketiydi.

Fikri hakları çok önemli bir gelir kaynağı olarak gördüğü bilinen Kodak'ın icra kurulu başkanı Antonia Perez, 2008 yılında firmanın patent portföyü sayesinde 250 milyon dolar ile 350 milyon dolar arasında gelir elde etmeyi başarmıştı.


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mav1li 8 yıl
En çok satan compact makinelerini geliştirse istediği satışı yapar. Altın yumurtlayan tavuğu satmak pek iyi fikir değil.
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.WondercrafteR. 8 yıl
Kodak gitsin Pitbull'la klip çeksin.


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