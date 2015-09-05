Kodak'dan 4K destekli 360 derecelik aksiyon kamerası

JK Imaging altında çalışmalarına devam eden dünyaca ünlü Kodak, 4K destekli 360 derecelik aksiyon kamerası SP360-4K'yı resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz yıl duyurulan SP360'dan Full HD yerine 4K video (2880 x 2880 piksel) çekebiliyor olmasıyla ayrılan aksiyon kamerası SP360-4K, üst tarafında yer alan oldukça geniş açı lensiyle 360 derece fotoğraf ve video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bünyesinde 1/2.3-inç boyutunda 12MP bir BSI arka aydınlatmalı CMOS sensör yer alan aksiyon kamerası, firma tarafından belirtildiği kadarıyla daha çok profesyonellere hitap ediyor ve WiFi ile NFC teknolojisiyle farklı cihazlara kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabiliyor.

Aksiyon anları dışında emlakçılar ya da güvenlik amaçlı kullanım alanları da sunan Kodak SP360-4K, 121 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Gövdesi sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı olan ancak özel haznesiyle 60 metre derinliğe kadar inebilen kamera, sarı yerine tercih edilen siyah renk seçeneğiyle de çok daha ciddi görünüyor.

Kodak'ın yeni 360 derecelik aksiyon kamerası SP360-4K, 500$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.gizmag.com/kodak-pixpro-sp360-4k-actioncam/39267/