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Kodak'dan 4K destekli 360 derecelik aksiyon kamerası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kodak'dan 4K destekli 360 derecelik aksiyon kamerası
 
JK Imaging altında çalışmalarına devam eden dünyaca ünlü Kodak, 4K destekli 360 derecelik aksiyon kamerası SP360-4K'yı resmi olarak duyurdu.
Geçtiğimiz yıl duyurulan SP360'dan Full HD yerine 4K video (2880 x 2880 piksel) çekebiliyor olmasıyla ayrılan aksiyon kamerası SP360-4K, üst tarafında yer alan oldukça geniş açı lensiyle 360 derece fotoğraf ve video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bünyesinde 1/2.3-inç boyutunda 12MP bir BSI arka aydınlatmalı CMOS sensör yer alan aksiyon kamerası, firma tarafından belirtildiği kadarıyla daha çok profesyonellere hitap ediyor ve WiFi ile NFC teknolojisiyle farklı cihazlara kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabiliyor.
Aksiyon anları dışında emlakçılar ya da güvenlik amaçlı kullanım alanları da sunan Kodak SP360-4K, 121 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Gövdesi sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı olan ancak özel haznesiyle 60 metre derinliğe kadar inebilen kamera, sarı yerine tercih edilen siyah renk seçeneğiyle de çok daha ciddi görünüyor.
Kodak'ın yeni 360 derecelik aksiyon kamerası SP360-4K, 500$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.gizmag.com/kodak-pixpro-sp360-4k-actioncam/39267/ Yorum Yaz
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savinelli 4 yıl
youtube da full hd olanının incelemesini görmüştüm. go pro nun yapamadığını yapıp 360 derece çekmesi ilgimi çekmişti. fiyatı da ekstrasına göre makul idi. çözünürlüğü 4k ya çıkartmalarına sevindim.
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iwiser 3 yıl
Konu biraz hortlayacak ama ben bunların Duble paket olanını takip ediyorum.
2 adet 4k kamerasını arka arkaya birleştirp 360 derece kaliteli video çekimi yapılabiliyor.
Şuan piyasa ki en iyi 360 derece video çekimi Nokia'nın Ozo' su ama bir de fiyatıyla cazip gelen Ricoh Teta S var ama görüntüsü bildiğin çamur gibi, aralarında şuan biraz daha makul fiyatlısı olan KODAK oluyor
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bundan bir tane alıp uzaya yörüngeye yerleştirsen güzel olur :)
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alemburda34 4 yıl
Umarim gopro kalitesinde aksiyon kameralari cogalar cunku bu alanda gopro prof. İcin tek basina at kosturuyor.
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kadirirdem 4 yıl
fiyatı fazla gibi geldi ama gayet iyi....
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LOSSLESSGAME 4 yıl
Fena değil ama o fiyat fazla gibi...
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