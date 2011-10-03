Kodak'dan suya ve darbelere dayanıklı HD cep kamerası: Playfull

Kodak firması taşınabilirliğiyle olduğu kadar suya ve darbelere dayanıklı tasarımlarıyla rakipleri arasından sıyrılan video kameralar geliştirmeyi tüm hızıyla sürdürüyor.

Kodak'ın en yeni modeli olan Playful, 89 mm uzunluğunda, 55.8 mm genişliğinde, 12.7 mm kalınlığında ve yalnızca 85 gram ağırlığında tasarlanmış. 1.5 metre yükseklikten düşmeye ve 3 metre derinliğindeki suda 2 saat kalmaya dayanabilen cep kamerasının 31 mm'lik (35 mm formatına göre) objektifi bulunuyor ve kamera 720p video kaydedip 1 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Yaptığınız çekimleri ise cihazın HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.



18 MB'lık dahili belleği SD / SDHC kartlarla arttırılabilen ve 2.0-inç'lik ekrana yer verilen Kodak Playful için 99.95$'dan ön sipariş alınıyor. Kamerayla beraber 4 GB microSD kart isteyenler ise 119.95$'ı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

