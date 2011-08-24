Kodak'dan zorlu koşullara dayanıklı video kamera: Playsport ZX5 Burton Edition

Dijital fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Kodak'ın Playsport serisi video kameralarına yeni bir üye daha katıldı: ZX5 Burton Edition

125 gram ağırlığında tasarlanan ZX5 Burton Edition'ın gövdesi 3 metre derinliğindeki suya, toza ve darbelere dayanıklılık sergileyebiliyor. Özetle yeni video kamerayla, hayatı hızlı yaşayanların hedef alındığını söyleyebiliriz. 1/3.2-inç boyutunda ve 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre yer verilen ZX5 Burton Edition, sırayla 1920 x 1080 @ 30 FPS (1080p), 1280 x 720 @ 60 FPS, 1280 x 720 @ 30 FPS, 848 x 480 @ 30 FPS değerlerinde video kaydı yapabiliyor.



Nesnelere dört kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen ZX5 Burton Edition, bünyesinde 20 MB dahili bellek ve 2.0-inç, 112.000 piksel LCD ekran barındırıyor. Kapasiteyi SD / SDHC kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz.

Lityum iyon bataryayla gelen ve 200$'dan satışa sunulan Kodak Playsport ZX5 Burton Edition'ın kutu içeriğinde taşıma çantası, 4 GB SDHC bellek kartı, tripod (nam-ı diğer gorilla pod), HDMI kablosu ve uzaktan kumanda mevcut.



http://store.kodak.com/store/ekconsus/en_US/pd/PLAYSPORT_Video_Camera_BURTON_Edition__Zx5/productID.233830100