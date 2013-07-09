Kodak'tan 52 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: PixPro AZ521





Geçtiğimiz dönemde çok zor zamanlar geçirip iflasını veren Kodak, yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisan anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın sonucunda yeni bir fotoğraf makinesi daha duyuruldu.





PixPro AZ521 ismine sahip olan dijital fotoğraf makinesi, tasarımsal olarak daha önce duyurulan PixPro AZ361 modeli ile büyük bir benzerlik taşıyor. Teknik olarak 1/2.3-inç 16MP CMOS sensöre, 52 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen 24 - 1248mm f/2.9 - f/5.6 lense, 460 nokta 3-inç LCD ekrana, Full HD video çekim kapasitesine, 120 FPS VGA video çekim moduna, 1cm makro çekim imkanına ve dahili görüntü sabitleme teknolojisine sahip.

Lityum-iyon pil ile ortalama 240 fotoğraf çekim yapabildiği ve bu çekimleri SD / SDHC hafıza kartları üzerine aktarabildiği belirtilen Kodak PixPro AZ521, 551 gram ağırlık ve 118 x 85 x 97 mm boyutlar ile karışımıza geliyor. Üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan fotoğraf makinesi, 370$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Makine hakkında Ephotozine tarafından yayınlanmış incelemeyeulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/world-s-first-52x-optical-zoom-camera-released-22356