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Kodak'tan 52 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: PixPro AZ521

5 yıl
1,4b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kodak'tan 52 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: PixPro AZ521
Geçtiğimiz dönemde çok zor zamanlar geçirip iflasını veren Kodak, yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisan anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın sonucunda yeni bir fotoğraf makinesi daha duyuruldu.

PixPro AZ521 ismine sahip olan dijital fotoğraf makinesi, tasarımsal olarak daha önce duyurulan PixPro AZ361 modeli ile büyük bir benzerlik taşıyor. Teknik olarak 1/2.3-inç 16MP CMOS sensöre, 52 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen 24 - 1248mm f/2.9 - f/5.6 lense, 460 nokta 3-inç LCD ekrana, Full HD video çekim kapasitesine, 120 FPS VGA video çekim moduna, 1cm makro çekim imkanına ve dahili görüntü sabitleme teknolojisine sahip.
Lityum-iyon pil ile ortalama 240 fotoğraf çekim yapabildiği ve bu çekimleri SD / SDHC hafıza kartları üzerine aktarabildiği belirtilen Kodak PixPro AZ521, 551 gram ağırlık ve 118 x 85 x 97 mm boyutlar ile karışımıza geliyor. Üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan fotoğraf makinesi, 370$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.
Makine hakkında Ephotozine tarafından yayınlanmış incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Kodak'tan 52 kat optik yakınlaştırma özelliğine sahip fotoğraf makinesi: PixPro AZ521

http://www.ephotozine.com/article/world-s-first-52x-optical-zoom-camera-released-22356 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
kodak iflas edip satılmıştı galiba.bence farklı yöntemler denemeli pazarda yer edinmek için.mesela sony rx100 gibi pazarda rakibi olmayan modeller çıkarmalı.hemde ucuza satmalı.
kodak iflas edip satılmıştı galiba.bence farklı yöntemler denemeli pazarda yer edinmek için.mesela sony rx100 gibi pazarda rakibi olmayan modeller çıkarmalı.he...
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WmGMD 5 yıl
52x denemek lazım
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ozturert 5 yıl
Kodak bitttt... Commodore gibi olacaklar galiba...
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umut_baris 5 yıl
Kodak'ı bitirenler tamamen dijital makine meraklılarıdır. Kodak yoksa analog sektörün hakimiydi. Şimdilerde fotoğrafçılık=yazılım oldu. Her şey yazılımla yapılıyor. Eskiden bir kıymeti bir değeri vardı. Şimdi bebelerin elinde oyuncak oldu. Vahşi kapitalizmin gözü kör olsun arkadaş!
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arel.gr 5 yıl
aozgec
yaw bunlar batmamışlar mıydı?

hyr,ellerindeki patentleri nakite cevirip,usulden emekliliklerini ilan edip pazardan cekildiler.
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Batuist 5 yıl
isim hakkını satmış adamlar.. yani başka üretici ürettiği makinaya kodak markası ile satabiliyor.. Habere göre bu firma "JK Imaging" oluyor.. yani bildiğimiz kodak değil bu... lisans parasını ödemiş isim hakkını almış..
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aozgec 5 yıl
yaw bunlar batmamışlar mıydı?
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
kodak iflas edip satılmıştı galiba.bence farklı yöntemler denemeli pazarda yer edinmek için.mesela sony rx100 gibi pazarda rakibi olmayan modeller çıkarmalı.hemde ucuza satmalı.
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Pascal.Nouma 5 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
kodak iflas edip satılmıştı galiba.bence farklı yöntemler denemeli pazarda yer edinmek için.mesela sony rx100 gibi pazarda rakibi olmayan modeller çıkarmalı.hemde ucuza satmalı.

Hocam öyle yapıp satarsa komple batar asıl;:)
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