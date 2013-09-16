Kompakt kaset 50. yılını geride bıraktı





Günümüzde artık medya içerikleri CD, DVD veya Blu-ray gibi taşınabilir ortamlarda veya internet üzerinden erişilebilir durumda. Ancak biraz daha eskiye gittiğimiz zaman kompakt kaset teknolojisinin pazarın en popüler kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.





Pazara ilk kez 13 Eylül 1963 yılında Philips tarafından sürülen kompakt kaset teknolojisi büyük bir devrime de imza atmıştı. Görsel kayıtlar uzun bir süre VHS kasetlerde dağıtılsa da video kaset oynatıcılar her tüketicinin erişebileceği noktada bulunmuyordu.





Ancak kompakt kasetler özellikle Walkman tarzı cihazlarla cebimize kadar girmeyi başardı. Bu bakımdan asıl devrimi kompakt kaset teknolojisi gerçekleştirmiş oldu. İnsanların düzinelerce kasetten oluşan müzik koleksiyonlarını hemen her evde görebilirdiniz. Bu kasetler sadece dağıtım için kullanılmıyordu. Aynı CD'lerde olduğu gibi kaset çalarların kaydedici özelliği sayesinde dış ses veya radyo kaydı da yapılabiliyordu.





Zaman içerisinde kompakt kasetler farklı boyutlarda ve sadece müzikçalarlarda değil, ses kaydedici veya telesekreter gibi cihazlarda da karşımıza çıkmaya başladı. Ancak kompakt kasetler de diğerleri gibi teknolojiye yenik düştü ve piyasadan kayboldu. Şu anda halen bazı ses kaydedici ve telesekreter gibi cihazlarda kompakt kaset kullanımına rastlamak mümkün.

http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2013/20130910-Philips-compact-cassette-golden-anniversary.wpd#.UjTI9WQWsVn