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Kompakt kaset 50. yılını geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kompakt kaset 50. yılını geride bıraktı

Günümüzde artık medya içerikleri CD, DVD veya Blu-ray gibi taşınabilir ortamlarda veya internet üzerinden erişilebilir durumda. Ancak biraz daha eskiye gittiğimiz zaman kompakt kaset teknolojisinin pazarın en popüler kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

Pazara ilk kez 13 Eylül 1963 yılında Philips tarafından sürülen kompakt kaset teknolojisi büyük bir devrime de imza atmıştı. Görsel kayıtlar uzun bir süre VHS kasetlerde dağıtılsa da video kaset oynatıcılar her tüketicinin erişebileceği noktada bulunmuyordu.

Ancak kompakt kasetler özellikle Walkman tarzı cihazlarla cebimize kadar girmeyi başardı. Bu bakımdan asıl devrimi kompakt kaset teknolojisi gerçekleştirmiş oldu. İnsanların düzinelerce kasetten oluşan müzik koleksiyonlarını hemen her evde görebilirdiniz. Bu kasetler sadece dağıtım için kullanılmıyordu. Aynı CD'lerde olduğu gibi kaset çalarların kaydedici özelliği sayesinde dış ses veya radyo kaydı da yapılabiliyordu.

Zaman içerisinde kompakt kasetler farklı boyutlarda ve sadece müzikçalarlarda değil, ses kaydedici veya telesekreter gibi cihazlarda da karşımıza çıkmaya başladı. Ancak kompakt kasetler de diğerleri gibi teknolojiye yenik düştü ve piyasadan kayboldu. Şu anda halen bazı ses kaydedici ve telesekreter gibi cihazlarda kompakt kaset kullanımına rastlamak mümkün. 

http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2013/20130910-Philips-compact-cassette-golden-anniversary.wpd#.UjTI9WQWsVn Yorum Yaz
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bgryngn 6 yıl en beğenilen
Biz ortasına kalem sokup çeviren çocuklardık...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
60 lık 90 lık kasetler vardı. 90 lık 15 şarkı 60 lık 10 şarkı felan alıyordu.o zaman mp4 nerde.şu an 1 gb mp3 yada mp4 çalar 200 den fazla parça alıyor.hey gidi günler hey.evimiz kaset dolu idi.hakan peker ferdi müslüm acıların kadını bergen muazzez ersoy seyyal taner hüner çoşkuner ve aklıma gelmeyen bir sürü isim.mahallede bir tek bizim evde televizyon vardı her cumartesi millet gelir trt 1 i izlerdik.biraz nostalji oldu.şu cümle ile bağlayalım eskiye rağbet olsa pit pazarına nur yağardı.
60 lık 90 lık kasetler vardı. 90 lık 15 şarkı 60 lık 10 şarkı felan alıyordu.o zaman mp4 nerde.şu an 1 gb mp3 yada mp4 çalar 200 den fazla parça alıyor.hey gid...
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scorpion20 2 ay
konu hortlamış
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djkubi 6 yıl
Kaseti en güzel biçimde çalabilecek tek alet nakamichi dragondur.
Bugun bile hala en iyi kaynaklardan biri.
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umut_baris 6 yıl djkubi
djkubi

Kaseti en güzel biçimde çalabilecek tek alet nakamichi dragondur.
Bugun bile hala en iyi kaynaklardan biri.

Bizde de Nordmende vardı.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
kasettenn kasete kayıt yapardık kasetcilerin önünde uzun kuyruklar olurdu hey gidi günler hey
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DARTH_BLACK 6 yıl
hala azda olsa kaset arşivim vardır.Az uğrşmadım manyetik kasetlerle,vhs videolarla :) şimdi geriye dönüp bakıyorumda o günler güzel ve özel günlermiş,şimdi 20 sene önceki hayallerimizi yaşıyoruz resmen.Gün olurda bunca arşivi tek bir kasete yükleyebilcekmiyim derdim
hayalim gerçek oldu sonunda,hemde kasetten daha ufak bir şeye atarak
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ssbrutality 6 yıl
Yorumlara bak hay allahım ya görende sanki hepsi Flac playerlarında müzik dinliyor,Tablet ve taşınabilir video müzik çalarlarında 4k içerik izliyor sanır.Bir zamanlar varmışta hatta 10 parça alıyormuşta..hala var lan kaset Hala..Sabancının torunları Hala kaset var ve hala dinleniyor..ergenlere bak,Artistlik yapmayın
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onur01651 6 yıl
bizde kasedi geride bıraktık
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DaRKFoRCeS 6 yıl
60 lık 90 lık kasetler vardı. 90 lık 15 şarkı 60 lık 10 şarkı felan alıyordu.o zaman mp4 nerde.şu an 1 gb mp3 yada mp4 çalar 200 den fazla parça alıyor.hey gidi günler hey.evimiz kaset dolu idi.hakan peker ferdi müslüm acıların kadını bergen muazzez ersoy seyyal taner hüner çoşkuner ve aklıma gelmeyen bir sürü isim.mahallede bir tek bizim evde televizyon vardı her cumartesi millet gelir trt 1 i izlerdik.biraz nostalji oldu.şu cümle ile bağlayalım eskiye rağbet olsa pit pazarına nur yağardı.
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olağan_şüpheli 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine

60 lık 90 lık kasetler vardı. 90 lık 15 şarkı 60 lık 10 şarkı felan alıyordu.o zaman mp4 nerde.şu an 1 gb mp3 yada mp4 çalar 200 den fazla parça alıyor.hey gidi günler hey.evimiz kaset dolu idi.hakan peker ferdi müslüm acıların kadını bergen muazzez ersoy seyyal taner hüner çoşkuner ve aklıma gelmeyen bir sürü isim.mahallede bir tek bizim evde televizyon vardı her cumartesi millet gelir trt 1 i izlerdik.biraz nostalji oldu.şu cümle ile bağlayalım eskiye rağbet olsa pit pazarına nur yağardı.

beğendiğimiz sarkıcıların sarkılarını para verip boş kasete çektirirdik.herkesin kasetini alacak halimiz yok.bi boş kaset alırdık.kasetciye gider su su sarkıları kaydet derdik . işte kac liraysa verirdik parasını mutlu olurduk. sony walkmanı olan tanıdık vardı.bize hava atardı.
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bgryngn 6 yıl en beğenilen
Biz ortasına kalem sokup çeviren çocuklardık...
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Gl4dius 6 yıl
hatay o zamanlar mı daha güzeldi şimdimi daha güzel acaba :D
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Fenomenon 6 yıl Gl4dius
Gl4dius

hatay o zamanlar mı daha güzeldi şimdimi daha güzel acaba :D

hatay'ı bilmem ama malatya daha güzeldi.
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dschannel 6 yıl
az mı oyun oynardık bunlardan
mahallede biri orjinal oyun kaseti aldığındda
kasetciden hemen boş kasete kopyalardık oyunu
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bodyman700 6 yıl
benim kaset çekmecesi halen koleksiyon tadında beklemeye devam ediyor. dağıtmasaydım herhalde 300 e yakın kasetim olurdu şu an ama tahminimce 100 e yakın kalmıştır. sony fx421'im ile arada kontrol ediyorum tabi :D
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