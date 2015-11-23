Kompakt termal kesici: TEC Torch

Güvenlik güçlerinin, arama kurtarma ekiplerinin ya da askerlerin karşılaştıkları demir parmaklık ya da kilit gibi objeleri keserek yollarına hızlı bir şekilde devam etmeleri bazı durumlarda hayati önem taşıyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan TEC Torch, gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Kartuş ve elektronik tutma bölümü olmak üzere iki parçadan oluşan TEC Torch, Amerika Hava Kuvvetleri ve EMPI ortaklığında geliştirilmiş bir kompakt termal kesici. Bir kere ateşlendiği zaman doğrultulan noktaya tam 2760 derece ısı uygulayabilen ürün, içi metal dolu standart kartuşlarıyla 2 saniye içerisinde oldukça sağlam yüzeyleri dahi rahatlıkla eritebiliyor.

Her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyan ve hızlı şekilde su altında dahi çalışabilen TEC Torch, özellikle itfaiye görevlilerine büyük zaman kazandırabiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



