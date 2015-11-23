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Kompakt termal kesici: TEC Torch

Hayati önem taşıyan konularda zaman birçok şeyi değiştirebiliyor. Bunun için hazırlanan her zaman taşınabilir termal kesici TEC Torch, ürettiği sıcaklık ile çoğu metalde sorun yaşamıyor.
3 yıl
2,7b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kompakt termal kesici: TEC Torch

Güvenlik güçlerinin, arama kurtarma ekiplerinin ya da askerlerin karşılaştıkları demir parmaklık ya da kilit gibi objeleri keserek yollarına hızlı bir şekilde devam etmeleri bazı durumlarda hayati önem taşıyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan TEC Torch, gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.
Kartuş ve elektronik tutma bölümü olmak üzere iki parçadan oluşan TEC Torch, Amerika Hava Kuvvetleri ve EMPI ortaklığında geliştirilmiş bir kompakt termal kesici. Bir kere ateşlendiği zaman doğrultulan noktaya tam 2760 derece ısı uygulayabilen ürün, içi metal dolu standart kartuşlarıyla 2 saniye içerisinde oldukça sağlam yüzeyleri dahi rahatlıkla eritebiliyor.
Her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyan ve hızlı şekilde su altında dahi çalışabilen TEC Torch, özellikle itfaiye görevlilerine büyük zaman kazandırabiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


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awolfinsky 3 yıl
Bu Türkiye'ye gelirse olacakları düşünmek bile istemiyorum.
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melikulupinar 3 yıl en beğenilen
Jandarma olarak memnun kalmadım.
Hırsızlara yeni alet-edavat yapmışlar.
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fatsa52 3 yıl
Işid bunla milletin gırtlagini alır.
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Master_Evil 3 yıl
çok korkunç bi icat
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Erdinç B. 3 yıl
QuexSeeL
Işın kılıcının ilk adımı.

Benim de ilk aklıma gelen bu oldu
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DH Misafiri 3 yıl
Hırsızların merakla beklediği teknoloji demir makası,levye vb aletlerin devri geçti artık :)
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Patren 3 yıl
turkiyede iyi bisiklet calarlar
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DH Misafiri 3 yıl
Termit mekanizması sanırım bu , demir ve ulüminyum toz karışımı magnezyumla ateşleniyor sonuç ortada .
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redoracle 3 yıl
Şaka diye insanların üzerine araba süren,makatına basınçlı hava makinasıyla dalan vs insanlarımız var.
Onların eline geçerse haberlerde değişik şeyler görebiliriz
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klimatavsiye 3 yıl
Okuyom ben yaa
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melikulupinar 3 yıl en beğenilen
Jandarma olarak memnun kalmadım.
Hırsızlara yeni alet-edavat yapmışlar.
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Elsa 3 yıl melikulupinar
melikulupinar
Jandarma olarak memnun kalmadım.
Hırsızlara yeni alet-edavat yapmışlar.

Abi sen yaşıyor muydun

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112112acil 3 yıl
gta 5 te sanki böyle bir aletle su altında kesim yapıyorduk yanlış mı hatırlıyorum?
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