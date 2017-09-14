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Kraliyet Donanması savaş gemilerinde sesli kontrol teknolojisini kullanacak

Birleşik Krallık'ın Krallık Kraliyet Donanması'nın başındaki isim olan Amiral Sir Philip Jones, donanmadaki savaş gemilerinde Siri benzeri sesli kontrollere yer verileceğini açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kraliyet Donanması savaş gemilerinde sesli kontrol teknolojisini kullanacak
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Londra'da dünyanın en büyük silah fuarlarından olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı(DSEI) devam ederken Birinci Deniz Lordu Admiral Sir Philip Jones Birleşik Krallık'ın Kraliyet Donanması'nın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Donanmanın başındaki isim olan Jones, savaşları dönüştüren yeni teknolojilerin Kraliyet Donanması tarafından hızlı bir şekilde gemilere entegre edileceğini dile getirirken 2023 yılında donanmadaki yerini alması planlanan Type-31 sınıfı fırkateynlerin sahip olacağı teknolojileri paylaştı.


Sesli Kontrol ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi 

Donanmadaki en eski fırkateyn olan Type-23 sınıfı HMS Argyll'in yerini alacak olan Type-23 sınıfı fırkateynlerin modern akıllı telefonları ve tabletleri taklit eden dokunmatik ekranlı uygulamalara dayalı iş istasyonlarına sahip olacağını açıklayan Jones, Siri tarzı ses tanıma ve kontrol teknolojisi ile artırılmış gerçeklik teknolojisinin de bu fırkateynlerde yer alacağını duyurdu. Jones, teknolojilerin nasıl konuşlandırılacağı konusunda detay vermedi ancak değişikliklerin, donanmanın geleneksel yüzünü değiştireceğini de sözlerine ekledi.


Tabi Siri, Alexa ya da Cortana gibi sesli asistanların henüz tam anlamıyla kusursuz çalışmadığını göz önünde bulundurursak bu tarz bir sistemin donanmada bazı sorunlar çıkarabileceğini düşünebiliriz ancak Birinci Deniz Lordu unvanıyla Kraliyet Donanması'nın en yetkili ismi olan Jones, bu karardan son derece emin görünüyor. "Bu bir hile veya bir saçmalık değil.'' diyen Jones, modern savaşın her zamankinden daha hızlı olduğuna ve daha fazla veriyi içerdiğine dikkat çekerek yeni teknolojiler ile daha fazla bilgiye sahip bir şekilde daha doğru kararlar verileceğini düşünüyor.

http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/news/a28192/british-navy-siri/ Yorum Yaz
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