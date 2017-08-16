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Kredi kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

BDDK tarafından daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan kredi kartı ve banka kartları için online alışverişe onay süresini 31 Aralık 2017'ye kadar uzattı. İşte detaylar:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kredi kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı
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BDDK daha önce yayınladığı karar ile 17 Ağustos tarihinde tüm banka ve kredi kartlarının internetten alışverişe kapatılacağını, bu tarihten itibaren alışveriş yapmak isteyen müşterilerin internetten alışverişe onay vermesi gerektiğini açıklamıştı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan tarihin 31 Aralık 2017'ye ötelendiğini açıkladı. Online alışverişe açılmayan kartlar 2018'den itibaren internetten alışverişlerde kullanılamayacak.



Mehmet Ali Akben, e-ticaret sektöründe yavaşlamaya sebebiyet vermemek için bu kararın alındığını açıklıyor. BDDK'ya gelen talepler ve bankaların görüşleri dikkate alınarak onay süresinin 31 Aralık'a çekilmesi kararlaştırılmış.

Türkiye'de 176 milyon banka ve kredi kartı bulunuyor. 2018'den itibaren hem mevcut kartlar hem de yeni basılacak kartlar online alışverişe kapalı olacak. Müşteriler bankalarıyla iletişime geçerek online alışveriş özelliğini açtırabilecek. Bu sayede kredi ve banka kartlarının usulsüz kullanımı önlenmiş olacak.

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java 1 yıl en beğenilen
Ya şu süreleri uzatmasalar artık... Her türlü cezadır, vergidir vs vs süresi uzatılıyor ama asıl ceza işini zamanında yapanlara kesilmiş oluyor...
Herkes yapması gerekeni zamanında yapmayı öğrenemediği için memleketin hali ortada zaten...
"Hiç bir kurala uyma zaten ertelenecek ve sorun yaşamayacaksın" mesajından vazgeçmeli artık yüce devletimiz...
Ya şu süreleri uzatmasalar artık... Her türlü cezadır, vergidir vs vs süresi uzatılıyor ama asıl ceza işini zamanında yapanlara kesilmiş oluyor...Herkes ya...
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LambayaFunfDe 1 yıl
e ticaret şirketleri ile yalaşmışlar sanırım
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tnt-2 1 yıl
Ne sövdüm arkadaş cenem ağrıyo hala
1 haftadır kartınızı online ... diye baslayan mesaj ve maillerden bıktım
çok şükür bitiyor derken, aralıga uzatılmış, şimde aralıkda tekrar aynı terane..
Ne sövdüm arkadaş cenem ağrıyo hala1 haftadır kartınızı online ... diye baslayan mesaj ve maillerden bıktımçok şükür bitiyor derken, aralıga uzatılmı...
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imhiret 1 yıl
4haneli numaralara mesaj atma ucretli mi, ucretsiz deniyor ?
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DH Misafiri 1 yıl
kredi kartı yerine internet alışverişleri sırasında sanal kart kullananlar bu uygulamadan etkilenecek mi acaba? sanal kart uygulaması geldiğinden bu yana hiç fiziksel kartımı internette kullanmadım.. bilen biri aydınlatırsa sevinirim..
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yalnizlik007 1 yıl
bir kaç ay önce banka arayıp kartınız güvende değil kapattık, yenisini yollayacagız demişti, durup dururken, insan şüphelenmiyor değil acaba bir kart kopyalamamı olduda topluca böyle bir karar alındı güvenlik için
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yaki83 1 yıl
Anlamadigim bu uzatma.. aliexpress bile mail atti kartin internetten alisverise kapanicak diye..
Bu isin icinde rant var anlasilan..
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tnt-2 1 yıl yaki83
yaki83
Anlamadigim bu uzatma.. aliexpress bile mail atti kartin internetten alisverise kapanicak diye..
Bu isin icinde rant var anlasilan..

aynen.. benim dert etmem gerekirken olmadık yerlerden hatırlatıcı mail geldi
demekki pasta büyük ve lezzetli.
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Guest-71C700AC1 1 yıl
Başımdan geçen olayı anlatayım bu kararın alınmasında açılmış olan davalarında etkisi vardır. Telefona google playden facebook ve messenger uygulamasının güncellemesini yaptım. Ardından cep telefonu üzerinden gece saatlerinde ansızın ard arda mesaj gelmeye başladı.
Uykudan kalktım baktım FACEBK www.fb.me/cc FACEBOOK.COM*QD WWW.FB.ME linkli site üzerinden defalarca para çekme denemeleri yapılmış. Allah tan mail order kapalıydı çekmeye çalıştıkları rakam yaklaşım 4800 tl. Aşağı doğru azaltmışlar bakiye kontrolü yapmışlar. Ardından mail order yerine internet bankacılığı üzerinden 10 tlnin altında para çekimi yapılmış.
Bütün bu işlemler bilgim dahilinde değil banka herhangi onay mesajı filan göndermiyor anlayacağınız kartta para olsaydı tamamını çekebilecek bir sistem var facebook reklam sitesinde. (zügürt agalık bazen işe yarıyor :D)
Harcama itirazıyla 10 nin altındaki bedelin iadesini aldım. Ancak facebooka açılan davadan bir netice alamadık takipsizlikte kaldı. Bir güncellemedeki açık kartınızın bilgilerini çalmalarına yetiyor. Nasıl çalındığı belli değil. Kartların o yüzden kapatılmasının önemi büyük. Tavsiyem mutlaka kartınızı online alışverişlere kapatıp online internet alışveriş işlemleri için sanal kart kullanmanız.
Benzer olayları yaşayanlar çok fazla bir kaç link veriyim özellikle android telefonlardaki tehlikelerin farkına varmanız açısından önemli hiç güvenli bir yazılım değil.. Kredi kartınızı kullanmayın bu telefonlarda.
uzmanim.net/...
facebook.com/...
forum.donanimhaber.com/...
O gün bugündür facebook-instagram kullanmıyorum. Yani arkadaşlarımızla iletişimi de koparmış olduk. Whatsup la idare ediyok napalım
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HuS.TeR 1 yıl
İnternet alışverişine kapatma durumu kullanıcının alışverişini engelleyen bir durum değilki. Kartını internet alışverişinde kullanacak kişi zaten çoktan kartını açtırma talebi gönderdi. Yani kartı kapanmayacak bile. Henüz açtırmadıysa da açtırma hakkı her zaman saklı, ne 17 Ağustos'ta ne de 31 Aralık'ta bu hak elinden alınmayacaktı.
Ee neden ertelendi bu süre? 1-2 hafta anlaşılır da 5 ayın "henüz kartını açtırmamış kişilere ek süre" şeklinde bir açıklaması olamaz.
Aklıma tek olasılık geliyor, haberin de son paragrafında geçtiği gibi, usülsüz kullanımı ve soygunu devam ettirmek.
Bankaların hemen vazgeçmek istememesi normal.
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ipli jeton 1 yıl HuS.TeR
Onceleri kartlar default olarak internete açık olduğu için yasa dışı çekim yapılırsa banka da sorumlu. Fakat bu onaydan sonra işler değişecek, banka artık onay verdiniz sorumluluk alamam diyecek.

Onun da çözümünü ek hesap açtırarak buldum. Ek hesaba kart çıkarttım. Alışveriş yapacağımda karta para yolluyorum. Ordan ödüyorum. Zahmetli ama daha güvenli. Ek hesap için ayrı ucret yok. Hesap kendi adıma olduğu için havale ücreti fala da yok.
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spacenet 1 yıl
Cahil toplumun eline default olarak internete/mail order'a açık kredi kartı vermek saçmalıktı zaten. Ama kartlar sadece internete kapanacak, mail order açık kalacak sanırım. Bu da demektir ki bu işten anlamayanlar için tehlike devam ediyor. İşini bilen adam zaten kartını bu tür alışverişlere kapalı saklar, bir şey alacağı zaman kısa süreliğine açar sonra yine kapatır.
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heyysanadiyom 1 yıl
ne olduğunu bilmeden onay verdim kartıma inş yanlış yapmamışımdır ....
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Jack! 1 yıl
Temelli kapatılmıyor kartlar bu sadece bir güvenlik önlemi, siz isterseniz bankayı arayıp açtırabilirsiniz.
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jorge 1 yıl
Sanal kartlar hakkında bilgisi olan var mı?
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