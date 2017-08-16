Kredi kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

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BDDK daha önce yayınladığı karar ile 17 Ağustos tarihinde tüm banka ve kredi kartlarının internetten alışverişe kapatılacağını, bu tarihten itibaren alışveriş yapmak isteyen müşterilerin internetten alışverişe onay vermesi gerektiğini açıklamıştı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan tarihin 31 Aralık 2017'ye ötelendiğini açıkladı. Online alışverişe açılmayan kartlar 2018'den itibaren internetten alışverişlerde kullanılamayacak.









Mehmet Ali Akben, e-ticaret sektöründe yavaşlamaya sebebiyet vermemek için bu kararın alındığını açıklıyor. BDDK'ya gelen talepler ve bankaların görüşleri dikkate alınarak onay süresinin 31 Aralık'a çekilmesi kararlaştırılmış.

Türkiye'de 176 milyon banka ve kredi kartı bulunuyor. 2018'den itibaren hem mevcut kartlar hem de yeni basılacak kartlar online alışverişe kapalı olacak. Müşteriler bankalarıyla iletişime geçerek online alışveriş özelliğini açtırabilecek. Bu sayede kredi ve banka kartlarının usulsüz kullanımı önlenmiş olacak.