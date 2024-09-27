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    Basit kart şifrelerinin kullanımı yasaklanıyor

    Artan hırsızlık ve dolandırıcılık olayları kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Yeni düzenleme ile birlikte basit kart şifreleri yasaklanacak.
    Basit kart şifrelerinin kullanımı yasaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), giderek artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına bir çözüm bulmak için yeni bir adım atıyor. Çok yakında yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında kredi veya banka kartlarında basit şifre kombinasyonları yasaklanacak.

    Basit şifrelere yasak

    Halen birçok kişinin basit ve tahmin edilebilir şifreler kullandığı belirtiliyor. BDDK ise bu basit şifrelerin kullanımını yasaklayacak hırsızlık ve dolandırıcılıkla mücadele etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda “1453”, “1923”, “1903”, “5353” gibi yaygın olarak bilinen veya tahmin edilebilen kuruluş tarihleri, takım tarihleri veya il plaka kodları gibi sayı ve semboller yasaklanacak.

    Yeni düzenleme kapsamında yasaklı kombinasyonları kullanan müşteriler, ATM'de ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek. Aktarılanlara göre yeni düzenleme gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak.

    BDDK kısa bir süre önce de kredi kartı ve ihtiyaç kredi borçlarında yapılandırma konusunda adım atmış ve borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirmişti.

    Kaynakça https://www.patronlardunyasi.com/basit-banka-sifrelerine-yasak-geliyor https://www.ekometre.com/sektorler/bddk-basit-sifreleri-yasakliyor-327999
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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