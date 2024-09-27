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Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), giderek artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına bir çözüm bulmak için yeni bir adım atıyor. Çok yakında yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında kredi veya banka kartlarında basit şifre kombinasyonları yasaklanacak.

Basit şifrelere yasak

Halen birçok kişinin basit ve tahmin edilebilir şifreler kullandığı belirtiliyor. BDDK ise bu basit şifrelerin kullanımını yasaklayacak hırsızlık ve dolandırıcılıkla mücadele etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda “1453”, “1923”, “1903”, “5353” gibi yaygın olarak bilinen veya tahmin edilebilen kuruluş tarihleri, takım tarihleri veya il plaka kodları gibi sayı ve semboller yasaklanacak.

Yeni düzenleme kapsamında yasaklı kombinasyonları kullanan müşteriler, ATM'de ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek. Aktarılanlara göre yeni düzenleme gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak.

Kredi kartlarında birikmiş borçlara 60 ay vade imkanı getirildi 20 sa. önce eklendi

BDDK kısa bir süre önce de kredi kartı ve ihtiyaç kredi borçlarında yapılandırma konusunda adım atmış ve borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirmişti.

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Basit kart şifrelerinin kullanımı yasaklanıyor