Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.

2 yıl sonra 2 katına çıkarılıyor

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti tam 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor. 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış ve tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılıyor.

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Kredi kartlarında şifresiz işlem limiti 1500 TL oluyor