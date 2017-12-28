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Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

Kredi kartlarının usulsüz kullanımını önlemek amacıyla BDDK tarafından alınan karar ile müşterilerin onayı istenecek. Onay vermeyen müşterilerin kartı internetten alışverişe kapatılacak.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

Güncellendi [28.12.2017]: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanan karar ile tüm banka ve kredi kartlarının internete alışverişi kapatılacak. İnternetten alışverişe onay süresi bir kez daha ertelendi. Yeni karara göre 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren kredi ve banka kartları internetten alışverişe kapatılacak. Alışveriş yapmak isteyen müşterilerin onayı istenecek.

Kartların internetten alışverişe kapatılma süresi 17 Ağustos 2017 olarak belirlenmiş ancak e-ticaret sektörüne yavaşlamaya sebebiyet vereceği ve henüz yeteri kadar duyuru yapılmadığı gerekçesiyle onay süresi 31 Aralık 2017’ye ertelenmişti. İlginç bir şekilde bu süre bir kez daha ertelendi. Yeni karara göre 31 Ocak 2018'den itibaren banka ve kredi kartları internetten alışverişe kapatılacak. Alışveriş yapmak için banka ile iletişime geçip internetten alışverişe izin vermek yeterli olacak.

Erteleme kararı ile ilgili BDDK Başkanı Akben, “Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos’ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık’a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018‘de sona erdireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de 200 milyona yakın banka ve kredi kartı bulunuyor. 2018 Ocak'tan itibaren hem mevcut kartlar hem de yeni basılacak kartlar online alışverişe kapalı olacak. Müşteriler bankalarıyla iletişime geçerek online alışveriş özelliğini açtırabilecek. Bu sayede kredi ve banka kartlarının usulsüz kullanımı önlenmiş olacak.


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BekirHan 1 yıl en beğenilen
Saçma sapan muhabbetlere devam...
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ulex 1 yıl
Şu tarih bir geçse de bankalardan gelen taciz mesajları bir son bulsa. Onay verdiğim halde habire mesaj geliyor.
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ylcn123 1 yıl
Bence amaç dolandırılıcılık olaylarında sorumluluk almamak:D Kartı açtırmasaydın diyecekler.İnternet ağlarına saldırı olduğunda da interneti kapatırlar artık:D
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mami5255 1 yıl
Kredi kartlarını internete alışverişlerine açmak için yazıyı inceleyebilirsiniz. kredicim.net/...
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Kerim5100 1 yıl
YETHEEEEEEER
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gurkanse 1 yıl
2 keredir uzatılıyor...
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eyoruk 1 yıl
31 Ocak da tekrar uzatılır hayır uzatmanın anlamı da yok ki.

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Astforum 1 yıl
Ben de bankaların uyarılarını anlayamıyorum. Sanki süre dolduktan sonra onay vergilemeyecekmiş gibi. "31 Aralik yada şimdi 31 Ocak son! O tarihe kadar mutlaka onay verin" yazıyorlar. Sanki 1 Şubatta versem anında veremeyeceğim. Bir sms e ya da internet bankacılığına bakar.
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El_domingo 1 yıl
ne aptalca birseydir arkadas kredi kartı kullanıyosan bir cep telefonunda zaten vardır..internet ve telefon uzerinden alısverişlerde cep telefonuna şifre(3d secure) zorunlulugu getirecekler iş biter...yurt dısı alısverişlerde de yada 3d secure kullnmak istemeyenler sanal kartla alışveriş opsiyonu tanırlar en guzeli...vay bilmiyordum vay bilmedim vay habersiz gitti olayı kalkar..
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interwap 1 yıl
vay aradaş. 2. kez uzatılıyor.
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ipli jeton 1 yıl interwap
Sebebi onay oranlarının hala beklenen seviyeye gelmemesi. Ülkemizde e ticaretin %80 inde ödemeler kartla yapılıyor. Geri kalanı kapıda ödeme vs.
İşte E Ticaret şirketleri de kartlar kapanırsa, tuketiciler fiziksel mağazalara yonelir, satışlarımız azalır diye itiraz ediyor. Bu yüzden uzatılıyor.
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shadowtr 1 yıl
Arkadaş kapatsanıza oyun mu oynuyorsunuz. Haftalardır her firma sms mail yağdırıyor. Spam yağmuruna tutulduk. Bir ay daha mı çekeceğiz...
Kapatın gitsin. İşi olan bir telefonla açtırır zaten.
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Astforum 1 yıl shadowtr
Doğru söze ne denir.
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dr20mouse 1 yıl
Bunu uzatmanın alemi ne millet başvurmuyorsa kullanmıyor demek ki bırakın kapansın. İstiyorlar ki herkes açsın. O zaman bunun altında bir bit yeniği vardır. Kart bilgileri çalınınca demek ki ilgilenmeyecekler ondan dolayı bu kadar bastırıyorlar.
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-Predestination- 1 yıl
Garanti bankası bu konuda çok iyi. İnternetten alışveriş yapacağım zaman mobil şubeden internet alışverişine açıyorum, işim bittiği an geri kapatıyorum. Bir keresinde babam kart bilgilerini çaldırmış ama bu işlem sayesinde 180 TLsini çektirmeden kurtardık.
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kredi kartı, Popüler ve
9 etiket daha e-ticaret bddk MPopüler internetten alışveriş banka kartı internetten alışverişe onay Diğer Internet Yusuf Akbaş
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