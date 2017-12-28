Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

Güncellendi [28.12.2017]: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanan karar ile tüm banka ve kredi kartlarının internete alışverişi kapatılacak. İnternetten alışverişe onay süresi bir kez daha ertelendi. Yeni karara göre 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren kredi ve banka kartları internetten alışverişe kapatılacak. Alışveriş yapmak isteyen müşterilerin onayı istenecek.

Kartların internetten alışverişe kapatılma süresi 17 Ağustos 2017 olarak belirlenmiş ancak e-ticaret sektörüne yavaşlamaya sebebiyet vereceği ve henüz yeteri kadar duyuru yapılmadığı gerekçesiyle onay süresi 31 Aralık 2017’ye ertelenmişti. İlginç bir şekilde bu süre bir kez daha ertelendi. Yeni karara göre 31 Ocak 2018'den itibaren banka ve kredi kartları internetten alışverişe kapatılacak. Alışveriş yapmak için banka ile iletişime geçip internetten alışverişe izin vermek yeterli olacak.

Erteleme kararı ile ilgili BDDK Başkanı Akben, “Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos’ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık’a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018‘de sona erdireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de 200 milyona yakın banka ve kredi kartı bulunuyor. 2018 Ocak'tan itibaren hem mevcut kartlar hem de yeni basılacak kartlar online alışverişe kapalı olacak. Müşteriler bankalarıyla iletişime geçerek online alışveriş özelliğini açtırabilecek. Bu sayede kredi ve banka kartlarının usulsüz kullanımı önlenmiş olacak.