Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişe onay süresi uzatıldı

Kartların internetten alışverişe kapatılma süresi 17 Ağustos 2017 olarak belirlenmiş ancak e-ticaret sektörüne yavaşlamaya sebebiyet vereceği ve henüz yeteri kadar duyuru yapılmadığı gerekçesiyle onay süresi 31 Aralık 2017’ye ertelenmişti. İlginç bir şekilde bu süre bir kez daha ertelendi. Yeni karara göre 31 Ocak 2018'den itibaren banka ve kredi kartları internetten alışverişe kapatılacak. Alışveriş yapmak için banka ile iletişime geçip internetten alışverişe izin vermek yeterli olacak.
Türkiye'de 200 milyona yakın banka ve kredi kartı bulunuyor. 2018 Ocak'tan itibaren hem mevcut kartlar hem de yeni basılacak kartlar online alışverişe kapalı olacak. Müşteriler bankalarıyla iletişime geçerek online alışveriş özelliğini açtırabilecek. Bu sayede kredi ve banka kartlarının usulsüz kullanımı önlenmiş olacak.
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İşte E Ticaret şirketleri de kartlar kapanırsa, tuketiciler fiziksel mağazalara yonelir, satışlarımız azalır diye itiraz ediyor. Bu yüzden uzatılıyor.
Kapatın gitsin. İşi olan bir telefonla açtırır zaten.
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