Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kredi kartlarında alışverişte kart numarası ve şifre girme devri bitiyor

    Mastercard, 2030 yılına kadar Avrupa'da online ödemelerde kart numarası ve şifre girme dönemini noktalıyor. Mastercard, bu adımı tokenizasyon yöntemiyle gerçekleştirecek.
    Kredi kartlarında kart numarası ve şifre girme devri bitiyor Tam Boyutta Gör
    Kredi kartları 1950'lerin sonu ve 1960'larda sahneye çıktı. Ancak bu dönemlerde ödeme teknolojileri yoktu ve onay için bankanın aranması gerekiyordu. Sonrasında 1980'lerde manyetik şeritler ve elektronik ödeme terminalleri, ardından da çipli kartlar devreye girdi. Bugün, alışveriş yaptığınızda, kartınızı veya mobil cihazınızı bir okuyucuya dokundurarak saniyeler içinde ödeme yapabilirsiniz. Şimdi bu saniyeler içinde alışveriş yapma yeteneği Mastercard ile e-ticarete geliyor. Artık alışverişlerde kart numarası ve şifre girme devri bitiyor.

    Alışverişte kart numarasını girmek gerekmeyecek

    Yapılan duyuruya göre Mastercard, 2030 yılından itibaren Avrupalıların hangi platform ya da cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, online ödeme yaparken kart numaralarını manuel olarak girmelerine gerek bırakmayacak. Firma, 2030 yılından itibaren Avrupa'daki ağında dağıttığı tüm kartların tokenize edileceğini duyurdu. Başka bir deyişle, işlemler için kullanmaya alışkın olduğumuz 16 haneli kart numarası yerine rastgele oluşturulan bir "token" kullanılacak.

    Kredi kartlarında kart numarası ve şifre girme devri bitiyor Tam Boyutta Gör
    Firma, Avrupa'da 2030 yılına kadar e-ticaret için manuel kart girişini tüm çevrimiçi platformlarda tek tıklama ile değiştirmek için bankalar, fintech'ler, perakendeciler ve diğer ortaklarla birlikte çalıştığını söylüyor. Mastercard, bunun tüketicilerin kartlarının dolandırıcılık girişimlerine karşı güvende olmasını sağlayacağını söylüyor.
    Kredi kartlarında kart numarası ve şifre girme devri bitiyor Tam Boyutta Gör
    Şifre tarafında ise geçiş anahtarları kullanılacak. Böylelikle de kullanıcılar her ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre girmeye devam etmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca müşterilerin kasada parmak iziyle biyometrik kimlik doğrulama kullanarak tek tıkla ödeme (Click to Pay) yapmalarına da olanak tanınacak. Aynı durum online tarafta da olacak.

    Mastercard, e-ticaret sitelerinde yüzde 100 tokenizasyonun dolandırıcılık oranlarını önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde çevrimiçi ödeme dolandırıcılığından kaynaklanan kayıpların küresel olarak toplam 362 milyar dolardan fazla olması bekleniyor. Sürecin nasıl işleyeceğini aşağıdaki videodan net bir şekilde görebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom referans olma telefona su kaçtı ekran çizgi testlerde çok yanlışım çıkıyor ne yapmalıyım kurt evcilleşir mi siyah saç beyaz ten

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15.6
    Dell Inspiron 15.6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız