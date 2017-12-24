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Nissan hacklendi: 1 milyondan fazla müşterinin verileri sızdırıldı

Nissan'ın, Kanada'daki operasyonlarında finansal işlerden sorumlu olan Nissan Canada Finance(NCF) şirketi siber saldırıya uğradı. İlk bulgulara göre 1.13 milyon kişi saldırıdan etkilendi.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Büyük siber saldırılara ve veri ihlallerine sahne olan 2017'nin son günlerinde hackerlar bu kez Japon otomobil devi Nissan'ı hedef aldı. Nissan'ın açıklamasına göre şirketin Kanada'daki araç satış işlemlerinin finansmanında rol alan iştiraki Nissan Canada Finance(NCF) hacklendi. İlk olarak 11 Aralık tarihinde siber saldırıyı keşfeden Nissan, yaklaşık 10 gün sonra bu saldırıyı kamuoyu ile paylaştı. 


1.13 Milyon Müşteri Etkilendi 

Nissan Kanada, henüz tam olarak hangi verilerin çalındığından ve kaç kişinin siber saldırıdan etkilendiğinden emin olmadığını açıklasa da ilk bulgulara göre 1.13 milyon kişiye ait hassas veriler hackerlar tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen veriler arasında; müşterilerin adları, soyadları, adresleri, kredi puanları, kredi tutarları ve ödeme planları ile araçlarının modelleri ve araç şasi numaraları yer alıyor. Nissan Kanada, müşterilerin kredi veya banka kartlarına ait verilerin ele geçirildiğine dair bir bulguya ulaşmadıklarını vurgularken şu an için Kanada dışındaki müşterilerin bu siber saldırıdan etkilenmediğini de ekledi.


NCF ile birlikte Nissan'ın Kanada'daki araç satış işlemlerinde müşterilere kredi sağlayan Infiniti Financial Services şirketinin de siber saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Konunun araştırılması için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan Nissan Kanada, söz konusu veri ihlali nedeniyle müşterilerden özür dilerken müşterileri daha fazla mağdur etmeyeceğinin de sözünü verdi. Şirket 1.13 milyon müşteriye 12 ay boyunca ücretsiz kredi takip hizmeti sunacak. 


http://canada.autonews.com/article/20171221/CANADA/171229945/nissan-canada-finance-reports-data-breach-to-1-13-million-customers Yorum Yaz
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yunskrgl 1 yıl
keşke hisse senetleri zarar görse fiyatlar falan indirime girse çok iyi olmaz mı? :)
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alemburda34 1 yıl
Vay be hizmet uç noktadaymış :D
"12 ay boyunca ücretsiz kredi takip hizmeti"
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