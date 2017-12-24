Nissan hacklendi: 1 milyondan fazla müşterinin verileri sızdırıldı

1.13 Milyon Müşteri Etkilendi
Nissan Kanada, henüz tam olarak hangi verilerin çalındığından ve kaç kişinin siber saldırıdan etkilendiğinden emin olmadığını açıklasa da ilk bulgulara göre 1.13 milyon kişiye ait hassas veriler hackerlar tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen veriler arasında; müşterilerin adları, soyadları, adresleri, kredi puanları, kredi tutarları ve ödeme planları ile araçlarının modelleri ve araç şasi numaraları yer alıyor. Nissan Kanada, müşterilerin kredi veya banka kartlarına ait verilerin ele geçirildiğine dair bir bulguya ulaşmadıklarını vurgularken şu an için Kanada dışındaki müşterilerin bu siber saldırıdan etkilenmediğini de ekledi.
NCF ile birlikte Nissan'ın Kanada'daki araç satış işlemlerinde müşterilere kredi sağlayan Infiniti Financial Services şirketinin de siber saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Konunun araştırılması için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan Nissan Kanada, söz konusu veri ihlali nedeniyle müşterilerden özür dilerken müşterileri daha fazla mağdur etmeyeceğinin de sözünü verdi. Şirket 1.13 milyon müşteriye 12 ay boyunca ücretsiz kredi takip hizmeti sunacak.
http://canada.autonews.com/article/20171221/CANADA/171229945/nissan-canada-finance-reports-data-breach-to-1-13-million-customers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"12 ay boyunca ücretsiz kredi takip hizmeti"