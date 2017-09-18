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Kripto para madenciliği ile iklim değişikliğini araştırma projesı: Harvest

Alman bir mühendis ve sanatçı olan Julian Oliver, Harvest isimli projesiyle rüzgar enerjisinden krito para madenciliği yapmayı ve elde ettiği geliri iklim değikliği araştırmaları için harcamayı planlı
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para madenciliği ile iklim değişikliğini araştırma projesı: Harvest
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Bugüne kadar iklim değişikliği araştırmalarına finansman sağlanmak için pek çok kar amacı gütmeyen organizasyon bağış toplama çalışmaları yürütüyor. Bir Alman mühendis(aynı zamanda sanatçı) ise yeşil enerji kullanımını teşvik etmek ve hem kripto para madenciliğini tanıtmak hem de iklim değişikliği araştırmalarına kaynak oluşturmak için Harvest isimli projesini başlatıyor. Proje kapsamında bir rüzgar türbini ile kripto para madenciliği yapılan bilgisayara enerji sağlayacak olan Oliver, elde edilen kazancı da üç farklı kuruluşa yardım amaçlı gönderecek.


Bitcoin Madencileri de Dile Getirmişti 

Aslında yenilenebilir enerjiden güç alarak kripto para madenciliği ile uğraşma fikri Oliver'a ait bir fikir değil. Özellikle artan enerji ihtiyacına karşılık bitcoin madenciliğinin karlılığının giderek azalması sonucunda madencilerin bir kısmı bu fikre sıcak bakmıştı. Rüzgar ya da güneş enerjisinden gelen enerji ile bitcoin madenciliği yapmanın hem madenciliği daha kazançlı bir iş haline getireceği hem de madencilikte kullanılan fosil yakıt kaynaklı enerji kullanımının azalacağı(karbon salınımının düşeceği) düşüncesiyle bu fikri çok daha cazip bir hale getirmekteydi.


Julian Oliver'in projesinde de 2 metre uzunluğunda ve 700 watt enerji üretme kapasitesine sahip bir rüzgar türbini; Core i3 işlemci, 4GB RAM, 256GB SSD ve GeForce GTX 1080 Ti ekran kartından oluşan sisteme güç sağlayacak. Bilgisayar üzerinden halihazırda 190$ değerine sahip olan kripto para birimi ZCash'in madenciliği yapılacak. Aynı zamanda İsveç'in Skövde Sanat Müzesi'nde de sergilenecek proje iki ay boyunca faal bir şekilde çalışacak. Sonrasında ise ZCash madenciliğinden elde edilen gelir, iklim değişikliğini araştıran 3 adet kar amacı gütmeyen kuruma bağışlanacak.


https://www.engadget.com/2017/09/16/wind-energy-mines-digital-cash-to-back-climate-research/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 1 yıl
Benim bildiğim Doğadan ana ve Doğadan bitki çayları var ! Eğer ki o sistem beleşse o başka !!!
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SEO-Uzmanı 1 yıl
popilist moneyizm çok post modern bir tarz olmuş !
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