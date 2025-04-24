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    Türkiye, deniz üstü rüzgar türbinleri için çalışmalara başlıyor: Potansiyel büyük

    TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Türkiye'de şu an için deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine ilişkin dört alan belirlendiğini söyledi.

    Türkiye, deniz üstü rüzgar türbinleri için çalışmalara başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve beraberindeki heyetin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarında bulunan Middelgrunden deniz üstü rüzgar enerjisi santraline gerçekleştirdiği teknik gezi sırasında yapılan açıklamalar, Türkiye’nin rüzgar sektöründeki potansiyeline ışık tuttu.

    Rüzgarda potansiyel büyük

    TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Türkiye'nin rüzgar enerjisi endüstrisinin toplam hacminin 2.2 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti: “Şu an 2.2 milyar dolara ulaşan, cirosunun yüzde 70’ini ihraç eden bir karasal rüzgar endüstrisi söz konusu. Aynı başarı deniz üstünde de elde edilebilir. Deniz Üstü Rüzgar enerjisine gerekli destek sağlanabilirse çok ciddi sanayi oluşacak, önümüzdeki 10 yılda Avrupa’nın enerji dönüşümünde önemli rol oynayacak.”

    Yaman, deniz üstü rüzgâr enerjisinin yalnızca bir enerji üretim modeli değil, aynı zamanda yerli tedarik zinciri ve teknoloji geliştirme açısından da büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı: “Bu alana yatırım yaparken tedarik zincirini oluşturma, know-how elde etme ve bu bilgiyi ihracata yönlendirme imkanı bulacağız... Böylelikle Türkiye’nin cari açığını kapatmaya destek olacak bir sanayiyi tetiklemiş olacağız.”

    Türkiye, rüzgar enerjisinde toplam kurulu güç açısından Avrupa’da altıncı sırada yer alıyor. WindEurope verilerine göre Türkiye, 13,8 GW kapasite ile Almanya (72,7 GW), Birleşik Krallık (31,6 GW), İspanya, (31,2 GW), Fransa (24,4 GW), İsveç’i (17,2 GW) takip ediyor. Bununla birlikte Türkiye’de halen açık deniz rüzgar türbini bulunmuyor. Ember verilerine göre Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli 75 GW olarak tahmin ediliyor.

    Deniz üstü rüzgar için 4 alan belirlendi

    Türkiye’nin deniz üstü rüzgar projeleri için dört öncelikli bölge belirlediğini söyleyen Yaman, Marmara Denizi’nde üç ayrı bölgede ölçüm çalışmalarının halihazırda sürdüğünü, bunlardan ikisinin teknik analizler için uygun bulunduğunu aktardı.

    Gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla teknik fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yaman, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede enerji sektörüne çok iş düştüğünü söyledi. Deniz üstü rüzgar enerjisi de önemli kaynak kalemleri arasında yer alıyor.

    Kaynakça https://www.paraanaliz.com/2025/reel-sektor/tureb-ruzgar-endustrisi-2-2-milyar-dolara-ulasti-g-110505/ https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
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