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Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor

Brezilya’nın yerel haber sitesi Portal do Bitcoin, geçtiğimiz günlerde, ülkenin en büyük yatırımcı şirketi olan XP Investimentos’un kripto para piyasasına gireceğini duyurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor
 
Blockchain’e birçok ülke ilgi ile yaklaşmış olsa da Brezilya bu konuda temkinli davranıyor. Ekim 2017'de ülkenin Merkez Bankası Başkanı Ilan Goldfajn, Bitcoin'i bir “piramit şemasına” benzetmiş ve “İstikrarsız finansal bir varlık” olarak nitelendirmişti.
Bu temkinli yaklaşımdan dolayı XP Investimentos’un kripto piyasasına girip girmeyeceğine henüz şüpheli bir gözle bakılıyor.
Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor
 
XP için bildirilen ilk hareketlenme Ağustos 2017’de XP Coin Intermediacao adında bir birliğin raporlanmasıydı. São Paulo Eyalet Yönetim Kurulu'ndan alınan verilere göre, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonu sonrasında şirket XDEX oldu. O zamandan bu yana 5.9 milyon dolarlık iş aldı.
Bu denli büyük bir yatırım şirketinin OTC (tezgah üstü) piyasalarla ilgilenmesi dalgalanmalara yol açacaktır fakat söylentilerin doğruluğu henüz kesinleşmeden bir piyasa analizi yapmak erken olur. 

https://cointelegraph.com/news/brazils-biggest-investment-firm-to-launch-otc-crypto-exchange-local-sources-say Yorum Yaz
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tolgatelli 1 yıl en beğenilen
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V4LKyR 1 yıl
Ilan denilen adam da İsrail'li imiş... Yani Brezilya Merkez Bankası İsraillilerin aslında.
Burada da varlar, ilginç.
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tolgatelli 1 yıl en beğenilen
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Ulfast 1 yıl tolgatelli
Umarım ücretsiz, gönüllü çalışıyordur. Yoksa paraya yazık...
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