Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor

Blockchain’e birçok ülke ilgi ile yaklaşmış olsa da Brezilya bu konuda temkinli davranıyor. Ekim 2017'de ülkenin Merkez Bankası Başkanı Ilan Goldfajn, Bitcoin'i bir “piramit şemasına” benzetmiş ve “İstikrarsız finansal bir varlık” olarak nitelendirmişti.

Bu temkinli yaklaşımdan dolayı XP Investimentos’un kripto piyasasına girip girmeyeceğine henüz şüpheli bir gözle bakılıyor.

XP için bildirilen ilk hareketlenme Ağustos 2017’de XP Coin Intermediacao adında bir birliğin raporlanmasıydı. São Paulo Eyalet Yönetim Kurulu'ndan alınan verilere göre, bu yıl yaklaşık 1,5 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonu sonrasında şirket XDEX oldu. O zamandan bu yana 5.9 milyon dolarlık iş aldı.

Bu denli büyük bir yatırım şirketinin OTC (tezgah üstü) piyasalarla ilgilenmesi dalgalanmalara yol açacaktır fakat söylentilerin doğruluğu henüz kesinleşmeden bir piyasa analizi yapmak erken olur.

https://cointelegraph.com/news/brazils-biggest-investment-firm-to-launch-otc-crypto-exchange-local-sources-say