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Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı?

Varını yoğunu hızlı para kazanabilmek için kripto paralara yatıranlara kötü haberler ardı ardına geliyor. 10 günde kripto para pazarının büyüklüğü yarı yarıya azalmış durumda.
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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7 Ocak 2018 tarihine kadar yatırımcılarını en fazla sevindiren enstrüman olarak görülen kripto paralara adeta nazar değdi. Bitcoin dahil popüler onlarca kripto para birimi çift haneli rakamlarda değer kaybına uğradı.

Kayıplar artıyor

Yatırımcılarda büyük endişe oluşturan düşüş toplam pazar değerini adeta eritti. 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşan kripto para pazarı bugün itibariyle 480 milyar dolara gerilemiş durumda.

Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 10 000$ altı seviyelerini zorlamaya başladı. Yılın en gözde para birimi olarak gösterilen Ethereum, 1400$ seviyesinden 800$ bandına doğru düşüşe geçmiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple ise artık 1$ altı seviyesine inmeye çok yakın.

Ayrıca Bkz. "Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı"

Bildiğimiz altın veya döviz gibi bir değere bağlı olmayan ve ülke veya global bazlı gelişmelerden etkilenmediği bilinen kripto paraların bu bakımdan neden çöküşe girdiğini anlamak zor. Ayrıca yükselişe geçip geçmeyeceğini kestirmek de pek mümkün değil. Uzmanlar tatil dönemleri başladığı için tüketicilerin ellerindeki kripto paraları bozdurarak alış veriş yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Diğer taraftan BBQcoin ve AMIS gibi hiç bilinmeyen kripto para birimlerinin aynı dönemde yüzde 1000 seviyesine kadar arttığını şaşkınlıkla izliyoruz. Zaten pazar değerinin halen 400 milyar dolar altına düşmemesinin en büyük sebebi 10 veya 20 centlik bu paraların artış gösteriyor olması.  

 

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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Para olsa şimdi almanın tam zamanı
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Metorpa 1 yıl
''Balon Patladı&Patlayacak'' diyen arkadaşları sene sonunda yorumun altına bekliyorum :D
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ozbey08 1 yıl
fazla oynak para birimlerini hiç sevmiyorum. en iyisi 5000 yıllık klasik para birimi olan altın.
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2 Avatar Avatar
kultablasi 1 yıl
Bitcoin düşüyor da Ethereum düşmüyor ki. Piyasayı asıl bu hale getiren Ethereum'dur. O düşmediği müddetçe ekran kartları için ümitlenmeyin.
Neden mi? Çünkü Ethereum 1 yıl önce 10 dolarlardan 1400 dolarlara çıktı ve an itibariyle 1100 dolar.
Bitcoin 1 yıl önce 1000 dolar iken 20.000 dolara çıktı ve şimdi 9000 dolar.
Biri 9 kat pahalı, diğeri 100 kat!
Üstelik bitcoin madenciliği ekran kartlarıyla yapılmıyor. Millet hep Ethereum için o kartları aldı.
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meydey45 1 yıl
Internet cafelerde cs go tarzi oyunlar var ekran karti yormaz
Mart ayinda mining ciler titanic batisi gibi olurda milet rahat bir nefes alir.
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berk768 1 yıl
Ellerinde patlasın kazmacıların 1 gram üzülmem
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Arkadaşlar, bilginize: kanadı olan uçuyor da, inmek için 'iniş takımlarınızın' olması lazım.
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MS4343 1 yıl
Şuan
1 btc : 10.000 $ civarı ..
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funnel 1 yıl MS4343
10.000 $
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kralhasanyigit 1 yıl
Komple baştan sona zırva bi topic olmuş. Zerre anlamayan insanların yorumları, geçiniz hayatınıza devam ediniz.
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DeliOrmanlı0106 1 yıl
Emeksiz haram para. Arbitrajdan başka bir esprisi kalmadı. Kriptoparalar çıkış felsefesini yitirdi. Şuan bahis mantığıyla yürüyor. Burdan elde edilen kazanç helal değildir. Bu bir ayda ekran kartı stoğunun bitme sebebi ne? Bu kadar düşüş olmasına rağmen
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-Rusher- 1 yıl
Ripple nedir beyler alsak mı 100 adet
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meydey45 1 yıl
1980 bankerlerin batması gibi olacak ..
haydi hayırlısı
ekran kartları tam güçle 7 /24 göre çalışsa 3 ayda pert
kazandığın yeni ekrankartı alırsın 1500 tl ye alınan 3500 tl oldu.
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Holisticmax 1 yıl meydey45
meydey45
1980 bankerlerin batması gibi olacak ..
haydi hayırlısı
ekran kartları tam güçle 7 /24 göre çalışsa 3 ayda pert
kazandığın yeni ekrankartı alırsın 1500 tl ye alınan 3500 tl oldu.

Tam güçten ziyade iyi hafıza hız aşırtması yeterli.
%50 ila %70 power limit ile çalışıyorlar genelde.
Oyun oynarken %100 power target'tan daha az enerji çekiyor. Daha az gerilim sağlıyorsun.
İnternet kafelerde tüm gün oyun oynanan ekran kartı mı yoksa yukarıda bahsettiğim şekilde çalışan bir ekran kartı mı?
Sağlıklı akım, düzgün soğutma ile ikisine de hiçbir şey olmaz.
Önemli olan bilinçli olmak.
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kultablasi 1 yıl
Cokuyorsa coksun artik piyasada kaliteli ekran karti kalmadi. 1070ti karti 3500'den satisa koyuyorlar o fiyattan bile maksimum bir saatte stok bitiyor.
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