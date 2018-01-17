Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı?

7 Ocak 2018 tarihine kadar yatırımcılarını en fazla sevindiren enstrüman olarak görülen kripto paralara adeta nazar değdi. Bitcoin dahil popüler onlarca kripto para birimi çift haneli rakamlarda değer kaybına uğradı.

Kayıplar artıyor

Yatırımcılarda büyük endişe oluşturan düşüş toplam pazar değerini adeta eritti. 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşan kripto para pazarı bugün itibariyle 480 milyar dolara gerilemiş durumda.

Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 10 000$ altı seviyelerini zorlamaya başladı. Yılın en gözde para birimi olarak gösterilen Ethereum, 1400$ seviyesinden 800$ bandına doğru düşüşe geçmiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple ise artık 1$ altı seviyesine inmeye çok yakın.

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"Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı"

Bildiğimiz altın veya döviz gibi bir değere bağlı olmayan ve ülke veya global bazlı gelişmelerden etkilenmediği bilinen kripto paraların bu bakımdan neden çöküşe girdiğini anlamak zor. Ayrıca yükselişe geçip geçmeyeceğini kestirmek de pek mümkün değil. Uzmanlar tatil dönemleri başladığı için tüketicilerin ellerindeki kripto paraları bozdurarak alış veriş yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Diğer taraftan BBQcoin ve AMIS gibi hiç bilinmeyen kripto para birimlerinin aynı dönemde yüzde 1000 seviyesine kadar arttığını şaşkınlıkla izliyoruz. Zaten pazar değerinin halen 400 milyar dolar altına düşmemesinin en büyük sebebi 10 veya 20 centlik bu paraların artış gösteriyor olması.