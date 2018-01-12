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Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı

Yılın hemen başında rekor pazar büyüklüğüne ulaşan kripto para birimleri sonrasında hızlı bir düşüşe girdi. Bir haftada yaklaşık 200 milyar dolar civarında değer kaybı oldu.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl sonlarına doğru sadece Bitcoin’de değil diğer tüm kripto para birimlerinde patlamalar yaşandığını gördük. Özellikle kripto para birimlerinin farklı platformlarda resmi olarak kabul görmeye başlaması bunda büyük etken oldu.

Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı

Dev kayıp

Aralık ayı sonlarında yükselişi hızlanan kripto para pazarı 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Ne var ki art arda gelen haberler fren etkisi yaptı ve bir haftada 200 milyar dolarlık bir değer kaybı görüldü.

Bitcoin madenciliğinin yüzde 80’inin yapıldığı Çin ve en büyük Bitcoin borsasına sahip Güney Kore’de hükümetlerin Bitcoin madenciliğini yasaklamak istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Coinmarket platformunun Güney Kore’yi Ripple değerlendirmesinden çıkarması ve yine Ripple ile 3R arasındaki milyar dolarlık dava diğer etkenler oldu.

Ayrıca Bkz. "Vortx ile oyunun havasını hissedin"

Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 13 600$ seviyelerine gerilemiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple 2$ seviyesine düştü. Yine 1400$ seviyelerine çıkmasına kesin gözüyle bakılan Ethereum da 1180$ seviyelerine indi. Toplamda ise 630 milyar dolar civarında bir pazar değeri oluştu.

Belki de en fazla iniş çıkışların yaşandığı para birimleri haline gelen kripto paralarda önümüzdeki dönem neler getirecek bilinmiyor. Bazı uzmanlar bir sabah kalktığımızda Bitcoin’in değerinin 1$ altına düşebileceğini bile yazıyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/60507/200-billion-wiped-away-total-cryptocurrency-market-cap/index.html Yorum Yaz
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nty35 1 yıl en beğenilen
yav sıkılmadınız mı artık bitcoine ve crypto paralara b.k atmaktan? 200 milyar düşer ertesi gün tekrar yükselir. şu an 700 milyarı tekrar geçti. popülerleştiğinden beri coin piyasası böyle inişli çıkışlı zaten. düşerken millet panikle satıyor ve zarar ediyor. kaybediyolar. sabırlı olanlar ise fiyatların tekrar çıkmasıyla uzun vadadede kara geçiyolar. hani diyolar ya bi yerde herkes kazanıyorsa bi sıkıntı vardır diye. doğru bir söz. coin piyasası için de bu böyle herkes kazanmıyor zaten.
coin piyasasında da tıpkı bu haber gibi çıkan olumsuz hava yüzünden insanlar korkup değer kaybettiği halde zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla elde kalanları satıp kaybedenleri oluşturuyor :) 1 hafta sonra ise fiyatlar tekrar yükseldiğinde ah ediyolar ama onların kaybı başkasının karı oluyor
yav sıkılmadınız mı artık bitcoine ve crypto paralara b.k atmaktan? 200 milyar düşer ertesi gün tekrar yükselir. şu an 700 milyarı tekrar geçti. popülerleştiğin...
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darkaura 1 yıl
universite hocamin zamaninda guzel bir sozu vardi: zenginlik yokdan var olmaz, vardan yok olmaz. krizler ve patlayan balonlar sadece zenginligin el degistirmesidir.
universite hocamin zamaninda guzel bir sozu vardi: zenginlik yokdan var olmaz, vardan yok olmaz. krizler ve patlayan balonlar sadece zenginligin el degistirmesi...
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tolgatelli 1 yıl
Madem günün ilk haber bu, ben de yazayım
Ethereum’un kurucu ortağı ve eski CEO’su olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasının bir çöküş yaşadıktan sonra konsolidasyon olacağını söyledi.
ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun "kötü" olacağına inandığını söyledi.Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak"
Madem günün ilk haber bu, ben de yazayımEthereum’un kurucu ortağı ve eski CEO’su olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasının bir çöküş yaşadıktan sonra ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 yıl
Hasan dayı bahçeye domates ekiyor. Onları suluyor, ilaçlıyor, traktöre mazot alıp diplerini sürüyor, aylarca hasat zamanını bekleyip hasat zamanına kadar bir afet olmazsa toplayıp traktöre yüklüyor sonra götürüp hale kilosu belki 30 belki 50 kuruştan satıyor. Şimdi emek bu kadar önemli ve kazanç elde etmek zor iken bu paraların değeri hangi hasan dayının emeğini çalıyor. Gerçekte ekonomik karşılığı nedir?
Ayrıca dünya ekonomisinin katrilyonlarca dolar olduğu düşünüldüğünde 600-700 milyar dolar binde biri değil. Bu durumda bile müthiş bir enerji harcanırken egerki bu servetin onda biri bile bu paraya dönerse ne kadar enerji gerekir? Bin nükleer santral? Ayrıca sadece yüzde onu bu para birimine geçince normal ekonomik sistemde ne denli büyük bir kaos oluşur?
Bu ve daha sayabileceğim onlarca sebepten ötürü fazla bel bağlamayın. Sadece kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarla girin. Unutmayın yüksek kazanç ancak yüksek riskle olur. Eğer büyük bir kazanç elde ediyorsanız bilin ki o derece büyük bir risk alıyorsunuz demektir.
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BAYOKAN84 1 yıl
Kripto nun geleceği ne olur bilmem ama Çeşme akar ken suyu doldurmak gerek.Belli başlı coinler üzerinden paniksiz ticaret yaparak 1 aylık maaşımı 1 günde kazandığım oluyor.Zarar etmedim mi ettim ara sıra ama ilk zamanlardi.Dayak yiye yiye atmayı öğrendim. Her an patlama ihtimali her daim aklımda ve bu yüzden her hafta kar realizasyonu yapıyorum. Şu an patlasa umrumda değil zira koydugumdan fazlasını aldim çoktan, kafa rahat...
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Boşnak Ağa 1 yıl
Kripto para işi yıllardır bitecek ekran kartı piyasası rahatlayacak deniyor bitmek bir yana iyice büyüyor piyasa. Kaç bin tane çeşit coin dolu ortalık. Bide Danimarka kadar elektrik tüketiyormuş bu iş tek başına yılda. Sonumuz hayrola
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demirparcasi 1 yıl
Kripto paralar gerçek anlamıyla ekonomik bir balondur. Bir süre sonra kesin patlayacak. Patlayana kadar para yatıranlar inanılmaz iyi kazanacaklar.
Dünya'nın en büyük spelükatörü George Soros'un dediği gibi en hızlı ve kolay para balonlara yatırım yaparak kazanılır. Ama patlamadan önce çıkmasını bilmek lazım.
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OverClocK1ng 1 yıl
Yooo. Ben bakıyorum. Etherium pek azalmadı. En yüksek 1300 gördü.
Şu anda da 1262 -ki o kadar da normal.
Bitcoin azaldı. Bir de bazı 1-2 tanınmış altcoin.
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ilkerinanç 1 yıl
aksiyonu,adrenalini sevenmler için birebir.bir hafta bakıyorsun milyonersin öbür hafta meteliğe kurşun atıyorsun.abarttım tabi de bunların olabileceğini söyleyen işin uzmanları.yalnız artık iş işten geçti de şu bitcoini uyanıp zamanında komik paralara 500-1000 tane falan alıp kenara koysaydık varya.peeh...
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classf2re 1 yıl
Şu "teknoloji" sitesinde BLOCKCHAIN ile ilgili makaleler de görmek isteriz . Bir kaç editör hariç "MagazinHaber" şeklinde çalışıyorsunuz.
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stalker(1979) 1 yıl
Ha ha Kripto paralar yandi bitti. Böyle düşünün iyice düşsün de daha çok Coin alalım :D
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Astekiv 1 yıl
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-Lanaya- 1 yıl
Sirf "ben demistim" demek icin Crypto paralarin patlamasini dört gözle bekleyen bir ton insan var :D
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