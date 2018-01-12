Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı

Geçen yıl sonlarına doğru sadece Bitcoin’de değil diğer tüm kripto para birimlerinde patlamalar yaşandığını gördük. Özellikle kripto para birimlerinin farklı platformlarda resmi olarak kabul görmeye başlaması bunda büyük etken oldu.

Dev kayıp

Aralık ayı sonlarında yükselişi hızlanan kripto para pazarı 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Ne var ki art arda gelen haberler fren etkisi yaptı ve bir haftada 200 milyar dolarlık bir değer kaybı görüldü.

Bitcoin madenciliğinin yüzde 80’inin yapıldığı Çin ve en büyük Bitcoin borsasına sahip Güney Kore’de hükümetlerin Bitcoin madenciliğini yasaklamak istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Coinmarket platformunun Güney Kore’yi Ripple değerlendirmesinden çıkarması ve yine Ripple ile 3R arasındaki milyar dolarlık dava diğer etkenler oldu.

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Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 13 600$ seviyelerine gerilemiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple 2$ seviyesine düştü. Yine 1400$ seviyelerine çıkmasına kesin gözüyle bakılan Ethereum da 1180$ seviyelerine indi. Toplamda ise 630 milyar dolar civarında bir pazar değeri oluştu.

Belki de en fazla iniş çıkışların yaşandığı para birimleri haline gelen kripto paralarda önümüzdeki dönem neler getirecek bilinmiyor. Bazı uzmanlar bir sabah kalktığımızda Bitcoin’in değerinin 1$ altına düşebileceğini bile yazıyor.