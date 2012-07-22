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Kuchofuku, klimalı pantolonunu piyasaya sürdü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Eski bir Sony mühendisi olan Hiroshi Ichigaya tarafından 2004'te kurulan ve yıllardır kişisel soğutma çözümleri geliştiren Kuchofuku şirketi, klimalı pantolon modelini satışa sundu. Bu kıyafet sayesinde vücudunuz sıcak ortamlardan kesinlikle etkilenmeyecek.
Uzun süredir hizmet veriyor olsa da Kuchofuku için dönüm noktası, Mart 2011'de Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketi oldu. Afetzedeler için klimalı ceket tedariğinde bulunan şirket, devletten yarım milyonluk sipariş almış, ancak üretim hacminin arttırılıp talebin karşılanması mümkün olmadığı için teklif geri çevrilmişti. Halihazırda Toyota gibi büyük otomobil üreticileri, gıda fabrikaları, çelik üreticileri ve inşaat şirketleri başta olmak üzere Japonya'da yaklaşık 1,000 civarında firma, Kuchofuku'nin klimalı ceketlerini kullanıyor.
Satışlarda yaşanan patlama üzerine patentli soğutma çözümlerini farklı ürünlere entegre etmeye karar vermiş, klimalı minder, kask, yatak, tişört gibi eşyalar satmaya başlamışlardı. Bunlardan sonuncusu; klimalı pantolon oldu.
Satışa sundukları çift fanlı pantolon ile klimalı kıyafet takımını tamamlayan Japon şirket, pantolonun iki yanında konumlanan fanları oldukça hafif şarj edilebilir bir Lityum iyon pille çalıştırıyor. Kullanım süresi 11 saate kadar çıkabiliyor. M, L, 2L, XL büyüklük seçenekleri mevcut olan %65'i polyester, %35'i pamuk pantolon, fanlar çalışır durumdayken balon gibi şişiyor olsa da yeşil rengiyle birçok ortama ve kıyafete uyum sağlayabilecek. Ayrıca yıkama öncesi fanları çıkarmak mümkün olacak.
208$ fiyat etiketine sahip olan klimalı pantolon, Japan Trend Shop tarafından çevrimiçi olarak satılıyor. Japonya dışındaki Türkiye gibi diğer ülkelere de dağıtım yapılıyor.

http://www.ubergizmo.com/2012/07/kuchofuku-air-conditioned-pants-are-perfect-for-the-summer/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Bunu dışarda giysen millet kıçıyla güler
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E_Aydin35 7 yıl
Kendi klimanı yanında taşıyorsun :) Şimdilik muhteşem olmasada önü açık ve çok yeni bir teknoloji, açıkcası fanlar klasımı sarsar diyenler için değil örneğin benim gibi :)
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Barbaroscakir 7 yıl
15KisiyeSaldirdim
Burasi donanim haber tekstil haber degil

Burası; donanım yazılım teknoloji ile ne varsa paylaşılan yer dostum
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Legendery 7 yıl
Gömlek güzel de pantolon iş yapmaz..
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starless 7 yıl
dharma nın işleri hep bunlar
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radiko1 7 yıl
Bunu benzerini zaten araplar ve Güneydoğu anadolu da biz kullanıyoruz üstelik pilsiz.
Fistanı giydik mi tamamdır altta püfür püfür hava esiyor..
Slip giyenlere tavsiye ederim.
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intikam91 7 yıl
klimalı dediği fan mı ? yoksa peltier falanmı kullanıyolar.
Eğer 2 tane fan koyupta klimalı diyolarsa !!!!!!!!
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erci501 7 yıl
Adana da iyi olurdu aslinda. Ama sirf fan ise bi işe yaramaz.burada yasayan bilir
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15KisiyeSaldirdim 7 yıl
Burasi donanim haber tekstil haber degil
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eulogy 7 yıl
Bu ürünle birlikte bir şaka tarihe gömülüyor :P
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