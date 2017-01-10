Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik profesyonelleri UXistanbul’da buluşacak

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Bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konferansı olan UXistanbul, önde gelen şirketlerden konuşmacıları ağırlamaya hazırlanıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı sektörlerden profesyonellerin büyük ilgi göstermesi beklenen etkinlik, 21 Şubat Salı günü, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek.

UXservices tarafından düzenlenen UXistanbul, 4 keynote konuşmacı, 7 konuşmacı ve eşzamanlı gerçekleşecek 4 workshop’tan oluşan zengin içeriği ile gün boyunca sürecek. Etkinlikte ayrıca ilki geçtiğimiz yıl hazırlanan ve ülkemizin ilk kullanıcı deneyimi raporu olan Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu’nun 2016-17 edisyonunun da lansmanı yapılacak.

Etkinliğin keynote konuşmacıları şöyle sıralanıyor: IBM Servis ve Etkileşim Tasarımı Yöneticisi Diego Dalia, GoPro UX ve Araştırma Müdürü Suejin Kim, Futurice Servis Tasarımı Yöneticisi Aino Hanttu ve HubSpot Kıdemli UX Tasarımcısı Austin Knight.

Workshop liderliğini Garanti Teknoloji’den Aras Bilgen, Yapı Kredi’den Levent Boran ve UXservices’den Özge Sevindirir’in üstlendiği UXistanbul’da paralel oturumlarda söz alacak isimler ise şöyle: Huawei Technologies Yönetsel Ürün ve Çözüm Satış Müdürü Ahmet Duran, UXservices Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu, TRT World Küresel Ürün Lideri Derrick Fountain, Bilyoner UX Etkileşim Tasarımcısı Gökalp Tüfekli, TEB İş Analitiği ve Bilgi Yönetimi Kıdemli Müdürü Murat Özel, Kredi Kayıt Bürosu Kullanılabilirlik ve Etkileşim Tasarımı Müdürü Tuğçe Ertaş ve ICBC Turkey Kanal Yönetimi Yöneticisi Türker Tunbiş.

Etkinlikle ilgili olarak ayrıntılı bilgi alınabilecek adrese kaynaktan ulaşabilirsiniz.

UXservices Kimdir?

UXservices (www.uxservices.com) kullanıcı deneyimi tasarımı ve kullanılabilirlik testi alanında yurtiçi ve yurtdışındaki birçok firmaya proje uygulama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. UXservices, ayrıca, dünyada “best practice” olarak sayılan tüm teknikleri kullanarak, her türlü uygulamanın kullanılabilirlik seviyelerini ölçüp, uluslararası benchmark’larla tasarım önerileri sunmaktadır.

İstanbul Maslak’ta uluslararası standartlara sahip bir müşteri deneyimi tasarımı ve kullanılabilirlik test laboratuvarı bulunan UXservices, yoğun olarak bankacılık, telekom, e-ticaret ve yazılım sektörlerine hizmet vermektedir. UXservices’ın ana hizmet alanları ise şu başlıklardan oluşmaktadır: Kullanılabilirlik Testleri, Müşteri Deneyimi Araştırmaları, Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarım Danışmanlığı, Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik Eğitimleri/Mobil Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik Eğitimleri.

http://uxistanbul.org