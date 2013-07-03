Kullanıcı dostu bir alternatif sunması beklenen giyilebilir iskelet destek sistemi: Soft Exosuit

Askerlerin aktif savaş alanları içerisinde ağır yükleri taşımaları için geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemleri, mekanik yapıları gereği çok hafif ve kullanışlı değiller. Bu amaçla Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde geliştirilen Soft Exosuit isimli yeni bir giyilebilir iskelet destek sistemi, özel olarak tasarlanmış kumaşlardan üretilmiş durumda.

Soft Exosuit sistemi kullanıcının bel, kalça, baldır ve ayak bileği üzerine yerleştirilen sensörler yardımıyla başlatılan hareketleri algılayabiliyor ve daha sonra ihtiyaca uygun gücü sağlamak amacıyla hava kullanıyor. Daha önce geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemlerine oranla çok daha kullanıcı dostu bir alternatif olması beklenen Soft Exosuit, geliştirici Connor Walsh'a göre askerler yayında yürüme zorluğu çeken yaşlı kişiler için de uygun bir yapı ortaya koyuyor.

Soft Exosuit sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://wyss.harvard.edu/viewpage/456