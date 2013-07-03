Kullanıcı dostu bir alternatif sunması beklenen giyilebilir iskelet destek sistemi: Soft Exosuit

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Askerlerin aktif savaş alanları içerisinde ağır yükleri taşımaları için geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemleri, mekanik yapıları gereği çok hafif ve kullanışlı değiller. Bu amaçla Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde geliştirilen Soft Exosuit isimli yeni bir giyilebilir iskelet destek sistemi, özel olarak tasarlanmış kumaşlardan üretilmiş durumda.
Soft Exosuit sistemi kullanıcının bel, kalça, baldır ve ayak bileği üzerine yerleştirilen sensörler yardımıyla başlatılan hareketleri algılayabiliyor ve daha sonra ihtiyaca uygun gücü sağlamak amacıyla hava kullanıyor. Daha önce geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemlerine oranla çok daha kullanıcı dostu bir alternatif olması beklenen Soft Exosuit, geliştirici Connor Walsh'a göre askerler yayında yürüme zorluğu çeken yaşlı kişiler için de uygun bir yapı ortaya koyuyor.
Soft Exosuit sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://wyss.harvard.edu/viewpage/456 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer oynanmayacak derecede rahatsız ediyorsa sizi, STALKER Complete 2009 pack (2012 edition) indirin ve kurun. Tam ayarlarda, ancak 5870 ile akıcı oynayabilirsiniz. Sadece grafik değil, her türlü geliştirme mevcut.
Ayrıca İngilizceniz kıtsa, oyunu anlamayıp bu ne yeaaa diyebilirsiniz. Zira bu oyun, esasında bir kitaptan esinlenerek yapılmış bir başyapıt filminden esinlenmiştir. Filmi izlemek isteyenler için: Filmin adı "Stalker".
Oyunu oynayıp, filmi izleyen ve beğenenlerin aksine, hiçbirini bilmeyen birisi, dışardan bakınca maalesef bu mesajımı, çok abartı bulacaktır. Ama içine girip anlayınca öyle değil. Eğer fallout oynayıp hikayesini ve olay örgüsünü beğenmediyseniz (1'den bahsediyorum) bu oyunu hiç oynamayın, çünkü sadece vakit kaybedersiniz. Fallout ile kıyaslayabileceğim tek post-apokaliptik oyun serisidir.
Biraz konunun dışında oldu ama, idare edin artık.
2. si yanımızda sürekli kompresörmü taşıycaz?
3. sü biz deyil asker kullanıcak len
Deyil ----> değil olacak
İnterneti de birçok teknoloji gibi bir zamanlar askerler için icat etmişlerdi.
en başta zaten merak etme ilk önce orduya geliştirilir. bizimkiler askerde sigaradan dolayı koşamazken amerikalı askerler tepelere 30 kilo ağırlıkla koşarak yorulmadan çıkabiliyorlar.
ilk aklıma gelen düşüne oldu
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