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Kullanıcı dostu bir alternatif sunması beklenen giyilebilir iskelet destek sistemi: Soft Exosuit

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kullanıcı dostu bir alternatif sunması beklenen giyilebilir iskelet destek sistemi: Soft Exosuit
Askerlerin aktif savaş alanları içerisinde ağır yükleri taşımaları için geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemleri, mekanik yapıları gereği çok hafif ve kullanışlı değiller. Bu amaçla Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde geliştirilen Soft Exosuit isimli yeni bir giyilebilir iskelet destek sistemi, özel olarak tasarlanmış kumaşlardan üretilmiş durumda.
Soft Exosuit sistemi kullanıcının bel, kalça, baldır ve ayak bileği üzerine yerleştirilen sensörler yardımıyla başlatılan hareketleri algılayabiliyor ve daha sonra ihtiyaca uygun gücü sağlamak amacıyla hava kullanıyor. Daha önce geliştirilen giyilebilir iskelet destek sistemlerine oranla çok daha kullanıcı dostu bir alternatif olması beklenen Soft Exosuit, geliştirici Connor Walsh'a göre askerler yayında yürüme zorluğu çeken yaşlı kişiler için de uygun bir yapı ortaya koyuyor.
Soft Exosuit sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://wyss.harvard.edu/viewpage/456 Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Crysis e bir adim daha :)
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abdulmusavvir 6 yıl
Market, Pazar vs alışverişini yaparken lazım bu, hayatımda ilk defa geçen hafta alışveriş torbalarını taşımaktan hasta oldum, 2 gün yatak döşektim, halen de sırtım ağrıyor.
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KaptanKosto 6 yıl
Herkesin aklına Crysis gelmiş. Kimse S.T.A.L.K.E.R.'ı bilmiyor galiba. ExoSkeleton denilen icadın güzide örneklerini görebileceğiniz bir post-apokaliptik savaş ve drama oyunu. Eğer bu zamana kadar yaşayıp hala bu oyunu oynamamış olanlar varsa cidden çok üzülüyorum. Basit bir FPS'den çok daha ötesi, ama şimdi Skyrim'i bile beğenmeyenler varken, Oblivion zamanında çıkmış, Oblivion kalitesinde bir oyunu insanların oynamasını beklemek hata olur.

Eğer oynanmayacak derecede rahatsız ediyorsa sizi, STALKER Complete 2009 pack (2012 edition) indirin ve kurun. Tam ayarlarda, ancak 5870 ile akıcı oynayabilirsiniz. Sadece grafik değil, her türlü geliştirme mevcut.

Ayrıca İngilizceniz kıtsa, oyunu anlamayıp bu ne yeaaa diyebilirsiniz. Zira bu oyun, esasında bir kitaptan esinlenerek yapılmış bir başyapıt filminden esinlenmiştir. Filmi izlemek isteyenler için: Filmin adı "Stalker".

Oyunu oynayıp, filmi izleyen ve beğenenlerin aksine, hiçbirini bilmeyen birisi, dışardan bakınca maalesef bu mesajımı, çok abartı bulacaktır. Ama içine girip anlayınca öyle değil. Eğer fallout oynayıp hikayesini ve olay örgüsünü beğenmediyseniz (1'den bahsediyorum) bu oyunu hiç oynamayın, çünkü sadece vakit kaybedersiniz.
Fallout ile kıyaslayabileceğim tek post-apokaliptik oyun serisidir.

Biraz konunun dışında oldu ama, idare edin artık.
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OneMinuteTR 6 yıl
1. si crysis havayla çalışmıyor
2. si yanımızda sürekli kompresörmü taşıycaz?
3. sü biz deyil asker kullanıcak len
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TuVNeRa 6 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR
1. si crysis havayla çalışmıyor
2. si yanımızda sürekli kompresörmü taşıycaz?
3. sü biz deyil asker kullanıcak len

Deyil ----> değil olacak
İnterneti de birçok teknoloji gibi bir zamanlar askerler için icat etmişlerdi.
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musa_unsal2005 6 yıl
Bizimkilerde üniversitede çapulcular uyandı yazsın anca
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Basteryus 6 yıl
Anasayfa da konu başlığının sonu :S şeklinde görününce noluyo dedim
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David Crosby 6 yıl
baloncukların şişip inmesiyle nasıl bir destek olabilir ki ?
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ukyo29 6 yıl
Çok kaba, kablo falan, yüz yıl geçsede crysis gibi bişey yapamazlar
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Zerdova 6 yıl
Bu ne la

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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kötü amaçlarda kullanılmasında
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commodore63 6 yıl Guest-334F3CF19
A.S.İ

Kötü amaçlarda kullanılmasında


en başta zaten merak etme ilk önce orduya geliştirilir. bizimkiler askerde sigaradan dolayı koşamazken amerikalı askerler tepelere 30 kilo ağırlıkla koşarak yorulmadan çıkabiliyorlar.
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Crysis e bir adim daha :)
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OKANATLI 6 yıl darkaura
darkaura

Crysis e bir adim daha :)

ilk aklıma gelen düşüne oldu
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