Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kullanıcılara tek bir merkezden farklı servisler üzerinde arama imkanı veren uygulama: Phlo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
264
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kullanıcılara tek bir merkezden farklı servisler üzerinde arama imkanı veren uygulama: Phlo
Özellikle son yıllarda artan internet kullanımı doğrultusunda çeşitlenen internet arama motorları ve diğer amaçlar doğrultusunda hazırlanan siteler için hazırlanan evrensel iOS uygulaması Phlo, tek bir merkez üzerinden farklı servisler üzerinde arama yapabiliyor.

Tek bir arama komutu üzerinden hazır olarak gelen Google, Bing, Yahoo gibi arama motorları yanında Amazon, Cnet, Pinterest, YouTube, Wikipedia, ve IMDB gibi diğer birçok servis (30 site) içersinde arama yapılmasına imkan sağlayan Phlo, yapılan aramaları özel senkronizasyon desteğiyle geriye doğru kayıt altına alabiliyor ve bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanalları yoluyla başka kişilere gönderebiliyor. Ayrıca istenilen farklı siteleri arama sonuçlarına dahil edebilen uygulama, özel arama ayarları yanında Chrome ve Safari internet tarayıcılarıyla da etkileşim kurabiliyor.

5.49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uygulamaya buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674569729?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC "Desire 500, One Mini" Lansmanı ve One Max Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim