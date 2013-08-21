Kullanıcılara tek bir merkezden farklı servisler üzerinde arama imkanı veren uygulama: Phlo

Özellikle son yıllarda artan internet kullanımı doğrultusunda çeşitlenen internet arama motorları ve diğer amaçlar doğrultusunda hazırlanan siteler için hazırlanan evrensel iOS uygulaması Phlo, tek bir merkez üzerinden farklı servisler üzerinde arama yapabiliyor.





Tek bir arama komutu üzerinden hazır olarak gelen Google, Bing, Yahoo gibi arama motorları yanında Amazon, Cnet, Pinterest, YouTube, Wikipedia, ve IMDB gibi diğer birçok servis (30 site) içersinde arama yapılmasına imkan sağlayan Phlo, yapılan aramaları özel senkronizasyon desteğiyle geriye doğru kayıt altına alabiliyor ve bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanalları yoluyla başka kişilere gönderebiliyor. Ayrıca istenilen farklı siteleri arama sonuçlarına dahil edebilen uygulama, özel arama ayarları yanında Chrome ve Safari internet tarayıcılarıyla da etkileşim kurabiliyor.





5.49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uygulamaya buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674569729?mt=8