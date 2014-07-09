Kumandasız çalışan elektrikli paten modeli Rocketskates, Kickstarter projesine başladı

Uzun yıllardır hayatımıza yer alan paten modelleri, hem kullanmasının hem de giyip / çıkartmasının oldukça zor olduğu ürünler arasında yer alıyor. Bu sürece teknolojinin sağladığı imkanları dahil ederek Rocketskates adını verdiği kumandasız çalışan bir elektrikli paten dahil eden Peter Treadway, ilginç kullanım süreciyle dikkat çeken cihazı için Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Kickstarter'da destek aradığı projesi üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışma gösteren Peter Treadway, 2012 yılında satışa sunduğu spnKiX'i ciddi oranda geliştirerek bu sefer Rocketskates isimli yeni paten modeliyle karşımıza çıkmış durumda. Tasarımsal olarak eskiye oranla çok daha modern görünen Rocketskates, standart patenlerden farklı şekilde ayakkabı ile sürülebiliyor ve böylece oldukça konforlu bir kullanım süreci sağlayabiliyor. Bağlantısı ufak kayışlar ile yapılan ürün, gücünü şarj edilebilir lityum-iyon bataryadan alıyor ve her paten içerisine yerleştirilen iki hub motor sayesinde hareket edilebiliyor.

Bu hareket işlemini ya da durmayı kişilerin ayak hareketlerini takip ederek yerine getiren ve dahili mikroişlemcisiyle patenleri senkronize ederek ortak bir hız belirleyen ürün, geliştirilen özel akıllı telefon uygulamasıyla ise performans verileri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayabiliyor. Rocketskates'in önemli özellikleri arasında ayak uçlarını boşta bırakması yer alıyor. Bu sayede merdiven çıkma gibi işlemler ayak ucuyla rahatlıkla yerine getirilebiliyor. Açıklandığı kararıyla saatte maksimum 19 km hız yapabilen elektrikli paten, seçilen model sürümüne bağlı olaraksa 45, 70 ve 90 dakika boyunca aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Bütün modeller için bataryanın tamamen dolması 1.5 saati buluyor.

Site üzerinde koyulan 50,000$ hedefin bitimine 44 gün kala 17,164$'lık kısmını toplayan Rocketskates, yapılacak en az 249$ (ABD dışı 100$ kargo) bağış ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/petertreadway/acton-r-rocketskates-worlds-first-smart-wearable-m?ref=discovery