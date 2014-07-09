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Kumandasız çalışan elektrikli paten modeli Rocketskates, Kickstarter projesine başladı

4 yıl
2,2b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kumandasız çalışan elektrikli paten modeli Rocketskates, Kickstarter projesine başladı
Uzun yıllardır hayatımıza yer alan paten modelleri, hem kullanmasının hem de giyip / çıkartmasının oldukça zor olduğu ürünler arasında yer alıyor. Bu sürece teknolojinin sağladığı imkanları dahil ederek Rocketskates adını verdiği kumandasız çalışan bir elektrikli paten dahil eden Peter Treadway, ilginç kullanım süreciyle dikkat çeken cihazı için Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Kickstarter'da destek aradığı projesi üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışma gösteren Peter Treadway, 2012 yılında satışa sunduğu spnKiX'i ciddi oranda geliştirerek bu sefer Rocketskates isimli yeni paten modeliyle karşımıza çıkmış durumda. Tasarımsal olarak eskiye oranla çok daha modern görünen Rocketskates, standart patenlerden farklı şekilde ayakkabı ile sürülebiliyor ve böylece oldukça konforlu bir kullanım süreci sağlayabiliyor. Bağlantısı ufak kayışlar ile yapılan ürün, gücünü şarj edilebilir lityum-iyon bataryadan alıyor ve her paten içerisine yerleştirilen iki hub motor sayesinde hareket edilebiliyor.
Bu hareket işlemini ya da durmayı kişilerin ayak hareketlerini takip ederek yerine getiren ve dahili mikroişlemcisiyle patenleri senkronize ederek ortak bir hız belirleyen ürün, geliştirilen özel akıllı telefon uygulamasıyla ise performans verileri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayabiliyor. Rocketskates'in önemli özellikleri arasında ayak uçlarını boşta bırakması yer alıyor. Bu sayede merdiven çıkma gibi işlemler ayak ucuyla rahatlıkla yerine getirilebiliyor. Açıklandığı kararıyla saatte maksimum 19 km hız yapabilen elektrikli paten, seçilen model sürümüne bağlı olaraksa 45, 70 ve 90 dakika boyunca aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Bütün modeller için bataryanın tamamen dolması 1.5 saati buluyor.
Site üzerinde koyulan 50,000$ hedefin bitimine 44 gün kala 17,164$'lık kısmını toplayan Rocketskates, yapılacak en az 249$ (ABD dışı 100$ kargo) bağış ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kumandasız çalışan elektrikli paten modeli Rocketskates, Kickstarter projesine başladı

https://www.kickstarter.com/projects/petertreadway/acton-r-rocketskates-worlds-first-smart-wearable-m?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolfestein 4 yıl
Destek göreceğini sanmam. Estetik olarak berbat
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diplomalıamele 4 yıl
gereksiz ve tipsiz ayrıca hiç kullanışlı değil gördüğüm kadarıyla,,,
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keskin53 4 yıl
hanım hanımcık patenler
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Reul 4 yıl
tasarım çok kötü
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doctor_bey 4 yıl
Bence ürün tam bir fiyasko

Ha daha iyisini yap deseniz yapamam orası ayrı konu


Bide kızlar on numara
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teramit 4 yıl
şarjı az gider bunların :)
yokuş aşağı giderken kendini şarj etse bari.
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glaudser 4 yıl
Merdivenlerden yukarı çıkmak kolay gibi parmak uçlarında . Fakat merdivenden aşağı inerken? Yani kaza ile topuk yere değse ? Ve merdiven uzunsa? Falan filan ...
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DigitalKral 4 yıl
Duruş şekli çok rahatsız edici. Ayak parmaklarını havada tutabilmek için arkaya doğru yaslanmak gerekli. Sonucunda baldır kasılacak ve uzun süre kullanamayacaksın. Rahat bir kullanım için ayak uçlarının da desteklediği bir model geliştirilmeli.
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drfree1 4 yıl
ürün kötüde kızlar güzelmiş
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Luc4sHood 4 yıl
Çok rahatsız bi şekilde haraket ediyolarmış gibi durmuyor mu ? Yoksa bana mı öyle geid..
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TempleJoker 4 yıl
kickstarter olmasa donanımhaberde haber okuyamayacağız herhalde
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