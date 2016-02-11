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Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta ilk kez uydu taşıyan roketini uzaya fırlatarak önemli bir başarı elde etmişti. Kısa bir süre önce problem yaşayan uydu atmosferde kontrolden çıkarak yandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü

Geçtiğimiz hafta dünya gündeminde konuşulan önemli konulardan birisi de Kuzey Kore'nin uzaya fırlattığı uydu roketiydi. Kuzey Kore her ne kadar fırlatılan roketin uydu taşıdığını iddia etse de ABD bu fırlatma denemelerinin uzun menzilli roketler için test olduğunu savundu. Nükleer çalışmalar da yaptığı bilinen Kuzey Kore'nin uzaya uydu fırlatması ise aynı zamanda ABD'yi vurabilecek roketler geliştirebileceğini de gösteriyor.

İddiaları bir kenara bırakırsak fırlatılan roket ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Kwangmyongsong-4 (Parlayan Yıldız-4) adındaki uydu yörüngeye oturduktan bir süre sonra kontrolden çıkarak patladı. Uydunun parçaları tekrar dünyaya düşerken kazanın sebebi henüz bilinmiyor.
Son dönemlerde uzun menzilli roket ve uzay konularına fazlaca yoğunlaşan Kuzey Kore'nin casus uydular fırlatmasından da şüpheleniliyor. ABD Strateji Komutanlığı ise Kuzey Kore uzaya roket fırlatır fırlatmaz basın bildirisi ile durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu davranış da ABD'nin durumu sıkı takip ettiğinin göstergesi.

http://www.tweaktown.com/news/50290/north-korean-satellite-tumbling-control-even-functional/index.html Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Projede yer alan çaycıdan, son vidayı sıkan teknisyene ve mühendislere allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Artık köpeklere güzel mama yapar onları Kim Jong-un.
Projede yer alan çaycıdan, son vidayı sıkan teknisyene ve mühendislere allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Artık köpeklere güzel mama yapar onları Kim...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Guest-C302EA147 3 yıl
Abd fırlatınca test oluyor, küçük enişte atınca Dünya tehdit altında oluyor. Beni sinirlendirmeyin küçük enişteyi salarım üstünüze :)
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sommet de la montagne 3 yıl
düşürmüş işte adamlar uyduyu. bunu anlamak için zeki olmaya gerek yok
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Raz Muay 3 yıl
Düşecek başka bir yer bulamadı mı
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Ambarad 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yonex78 3 yıl
Yörüngeye oturmuş bir uydunun kontrolden çıkması bana saçma geliyor.
Adamlar fırlatıp yörüngeye oturtabildi ise yörüngede tutması o kadar da zor olmasa gerek.
Başka bir el tarafından hacklenip kasıtlı olarak düşürülmüş olmasına ihtimal veriyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Belki diğer ülkeler düşürmek için hacklediler. Yörünge vb... herşey yazılım zaten, diğer taraftan içi boş uyduda olabilir bir işe yaramayacaktı düşürüp öteki ülkeleri suçlarız da diyebilir
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kadirirdem 3 yıl
@SgtLittleNoob ben yazacaktım benden önce davranmışsın katılıyorum....
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Infinitum 3 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
Spiderhip Amerikanın etkisinde olan bir ülke. Bu açıdan zorlu elbette. Ama ben sızmaktan, böl ve yönetten bahsediyorum. Parti başkanlarını satın alırsın, hatta kendi ajanlarını sokarsın. Daha sonra o partiyi başa çıkartırsın. Hatta tabi başbakanı da satın almayı deneyebilirsin. Ufaktan ayrılıkçı tohumlar serpiştirirsin. Kanalları ele geçirir, ufaktan propaganda yaparsın. Ya işte Türkiyeyi inceleyin, Amerika ne yapıyor onları uygulayacaksın işte. Meksika gibi ülkelerin Türkiye gibi sağlam geçmişi de yok. Amerika nasıl bop eşbaşkanları yetiştirip, yerleştiriyor. Sende Amk eşbaşkanları yetiştirir, sokarsın. ^^
Güney Korenin Amerika ile bir ortaklığı olduğunu zannetmiyorum.Ortaklık olsa ne diye Apple ile Samsung sidik yarıştırsın ? Birbirlerine onlarca dava açıp uğraştırsın ? Fakat şu konuda katılıyorum.Amerikayı ayakta tutanlar aynı zamanda Güney Koreyi de ayakta tutuyorlar.Aslında Güney Koreye bir şey kazandırmaktan ziyade orada yüklü miktarlarda işler yaparak ekonomi piyasasını ele geçirmiş olabilirler.

Samsung ve Apple özel firmalar, bazı konularda devlete bağımlı olsalar da aralarındaki rekabet devletleriyle pek alakalı değil. Aynı ülkenin firmaları bile ölümüne rekabet edebiliyor.
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N. Chomsky 3 yıl

Abd vurmuştur.
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Krone 3 yıl
ABD ya da başka bir ülke bunlara sağlam ayar verecek. O günler çok yakın.
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alemburda34 3 yıl
Nazar nazar
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GenkaNuank 3 yıl
Hehehehe
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