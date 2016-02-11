Kuzey Kore Uydusu kontrolden çıkarak dünyaya düştü

Geçtiğimiz hafta dünya gündeminde konuşulan önemli konulardan birisi de Kuzey Kore'nin uzaya fırlattığı uydu roketiydi. Kuzey Kore her ne kadar fırlatılan roketin uydu taşıdığını iddia etse de ABD bu fırlatma denemelerinin uzun menzilli roketler için test olduğunu savundu. Nükleer çalışmalar da yaptığı bilinen Kuzey Kore'nin uzaya uydu fırlatması ise aynı zamanda ABD'yi vurabilecek roketler geliştirebileceğini de gösteriyor.

İddiaları bir kenara bırakırsak fırlatılan roket ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Kwangmyongsong-4 (Parlayan Yıldız-4) adındaki uydu yörüngeye oturduktan bir süre sonra kontrolden çıkarak patladı. Uydunun parçaları tekrar dünyaya düşerken kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

Son dönemlerde uzun menzilli roket ve uzay konularına fazlaca yoğunlaşan Kuzey Kore'nin casus uydular fırlatmasından da şüpheleniliyor. ABD Strateji Komutanlığı ise Kuzey Kore uzaya roket fırlatır fırlatmaz basın bildirisi ile durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bu davranış da ABD'nin durumu sıkı takip ettiğinin göstergesi.

http://www.tweaktown.com/news/50290/north-korean-satellite-tumbling-control-even-functional/index.html