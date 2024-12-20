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    Bayraktar açıkladı: Fergani Uzay’ın ilk uydusu Ocak’ta fırlatılacak

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Fergani Uzay’ın kurucusu Selçuk Bayraktar, katıldığı bir söyleşide Fergani Uzay’ın ilk uydusunun Ocak 2025 tarihinde fırlatılacağını açıkladı.
    Bayraktar: Fergani Uzay’ın ilk uydusu Ocak’ta fırlatılacak Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Fergani Uzay’ın kurucusu Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerde önemli konulara değindi. Bu konulardan birisi de Fergani Uzay’ın alçak yörünge uyduları oldu. Bayraktar, ilk kez net bir fırlatma tarihi verdi.

    İlk Fergani uydusu Ocak'ta fırlatılacak

    Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık. Fergani adlı çalışmamız, yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Yine öz kaynaklarımızla küresel konumlama sistemimizi inşa ediyoruz, alçak yörünge takım uydularla." ifadelerini kullanırken Fergani’nin ilk uydusunun gelecek ay, Ocak 2025’te fırlatılacağını açıkladı. Fırlatmanın hangi firma ve roket ile yapılacağı konusunda detay vermedi.

    Bayraktar aynı zamanda Fergani’nin temel amaçlarından birisinin de küresel konumlama sistemi inşa etmek olduğunun altını çizdi. ABD’de GPS, Rusya’da GLONASS ve Çin’de Beidou’nun olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Bunlar uzun soluklu projeler. Bizim 7-8 yılımızı alacak.” dedi.

    Fergani uyduları, haberleşme sistemi ve yüksek veri iletim hızlarına sahip olacak. Bunlar Starlink benzeri şekilde takımyıldızı halinde kurulacak. Fergani takım uyduları denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer alanlarda kullanılacak. Bunlar 100 kg sınıfında uydular olacak ve 500-600 km irtifada hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan uydular küresel kapsama sunacak.

    Fırlatma aracı ve yörünge transfer aracı

    Bayraktar: Fergani Uzay’ın ilk uydusu Ocak’ta fırlatılacak Tam Boyutta Gör
    Fergani’nin aynı zamanda Yörünge Transfer Aracı üzerinde de çalışıyor. Bu araçlar uyduların yörüngeler arası transfer ettirilmesini sağlayacak. Bilindiği üzere uzaya roketler ile çıkan uyduların hepsi aynı anda yörüngeye bırakılıyor. Sonrasında uydular çeşitli manevralar ile nihai konumlarına gidiyor. Hal böyle olunca görev maliyetleri ve planlaması da uzun sürüyor. YTA ile bir rokette farklı yörüngelere konuşlanmak isteyen uydular olabilecek. Bu uydular YTA ile hedeflenen yörüngeye taşınacak. Fergani YTA, 500 km’den 2.500 km’ye kadar yörünge değişimi yapabilecek.

    Fergani’nin bir de kendi fırlatma aracı projesi bulunuyor. Sıvı yakıtlı roket motoru kullanacak olan bu roket, 50 tonluk büyük bir fırlatma aracı olacak. Fergani, bu roket ile 1 tonluk yükü yörüngeye taşımayı planlıyor. Fergani roketinin ilk fırlatma testinin ise 2026 yılında yapılması planlanıyor. Bayraktar, bunlaron KIZILELMA'dan daha karmaşık olmadığının altını da altını çizdi.

    Türkiye’de Fergani dışında Roketsan ve DeltaV de fırlatma sistemleri üzerinde çalışıyor. Her üçü de 100 kg ila 1 ton arasındaki yükleri fırlatmak için kullanılacak. Dolayısıyla bu sistemler bir süre daha SpaceX gibi diğer uzay şirketleri ile doğrudan rekabet etmeyecek. Zira SpaceX’in neredeyse her hafta fırlattığı yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi yaklaşık 550 ton ağırlığında ve alçak Dünya yörüngesinde 20 tonun üzerinde yük taşıyabiliyor.

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