Bayraktar açıkladı: Fergani Uzay’ın ilk uydusu Ocak’ta fırlatılacak

İlk Fergani uydusu Ocak'ta fırlatılacak
Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık. Fergani adlı çalışmamız, yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Yine öz kaynaklarımızla küresel konumlama sistemimizi inşa ediyoruz, alçak yörünge takım uydularla." ifadelerini kullanırken Fergani’nin ilk uydusunun gelecek ay, Ocak 2025’te fırlatılacağını açıkladı. Fırlatmanın hangi firma ve roket ile yapılacağı konusunda detay vermedi.
Bayraktar aynı zamanda Fergani’nin temel amaçlarından birisinin de küresel konumlama sistemi inşa etmek olduğunun altını çizdi. ABD’de GPS, Rusya’da GLONASS ve Çin’de Beidou’nun olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Bunlar uzun soluklu projeler. Bizim 7-8 yılımızı alacak.” dedi.
Fergani uyduları, haberleşme sistemi ve yüksek veri iletim hızlarına sahip olacak. Bunlar Starlink benzeri şekilde takımyıldızı halinde kurulacak. Fergani takım uyduları denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer alanlarda kullanılacak. Bunlar 100 kg sınıfında uydular olacak ve 500-600 km irtifada hizmet verecek. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacak. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan uydular küresel kapsama sunacak.
Fırlatma aracı ve yörünge transfer aracı
Fergani’nin bir de kendi fırlatma aracı projesi bulunuyor. Sıvı yakıtlı roket motoru kullanacak olan bu roket, 50 tonluk büyük bir fırlatma aracı olacak. Fergani, bu roket ile 1 tonluk yükü yörüngeye taşımayı planlıyor. Fergani roketinin ilk fırlatma testinin ise 2026 yılında yapılması planlanıyor. Bayraktar, bunlaron KIZILELMA'dan daha karmaşık olmadığının altını da altını çizdi.
Türkiye’de Fergani dışında Roketsan ve DeltaV de fırlatma sistemleri üzerinde çalışıyor. Her üçü de 100 kg ila 1 ton arasındaki yükleri fırlatmak için kullanılacak. Dolayısıyla bu sistemler bir süre daha SpaceX gibi diğer uzay şirketleri ile doğrudan rekabet etmeyecek. Zira SpaceX’in neredeyse her hafta fırlattığı yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi yaklaşık 550 ton ağırlığında ve alçak Dünya yörüngesinde 20 tonun üzerinde yük taşıyabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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