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Kyocera'nın güneş enerjili akıllı telefon prototipi MWC 2015 fuarında boy gösterecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kyocera'nın güneş enerjili akıllı telefon prototipi MWC 2015 fuarında boy gösterecek

Yıllardır güneş enerjisinden yararlanarak mobil cihazlara ekstra güç kaynağı sağlamak konusunda çalışmalar yapılıyor ancak bazı tasarımsal ve donanımsal engeller nedeniyle bu pek mümkün olmadı. Japon Kyocera, MWC 2015 fuarında bunu değiştirmeye hazırlanıyor.
Japon Kyocera; çift ekranlı Echo akıllı telefon, safir ekranlı Brigadier akıllı telefon gibi önemli duyurulara imza atmıştı. Kısa süre önce de hem telefon hem de akıllı saat olabilen konsept bir cihaz ile karşımıza çıkmıştı.
Firma MWC 2015 fuarında güneş enerjisi ile şarj olabilen bir akıllı telefon prototipi ssergileyecek. Wysips Crystal firması ile ortaklık yapan Kyocera, firmanın geliştirdiği güneş enerjisi panelini kullanıyor. Bu panel dokunmatik ekranın altına yereştiriliyor ve ortam ışığından enerji elde edebiliyor. Çok ince olduğu için cihazın genel kalınlığına da büyük bir etki yapmıyor.
Şu an için panelin ne kadar güç üretebildiği bilinmiyor. Ancak amiral gemi düzeyinde telefonların şarj edilmesi için yetersiz kalacağı belirtiliyor. Zira Kyocera da giriş seviyesi donanıma sahip bir akıllı telefonunu sergi için prototip olarak kullanacak. Sergi süresince telefon ortam ışığından enerji üretmeye çalışacak.
Konseptin başarılı olması durumunda Kyocera ilk ticari telefonların da üretimine başlayacak. Eğer başarılı olursa sadece Kyocera değil diğer pek çok üreticinin bu panellerini benimseyeceği açık. En azından şu anki bataryaların kısa kullanım sürelerine karşı iyi bir alternatif çözüm olabilir.



http://www.phonearena.com/news/Kyocera-has-a-solar-powered-handset-prototype-and-it-will-showcase-it-at-the-MWC_id66398 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Müthiş olur
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haymatloshan 4 yıl
Bir kaç sene evvel bu katmanın daha şeffaf hale gelmesi bekleniyordu diğer firmalarca,yapılması zor değil aslında niye bu zamana kadar beklendi hala anlamadım, birde şu 1 dk. gibi bir sürede dolan batarya teknolojisi ile şarj sorunu tarih olur,bir zamanlar bizim telefonların şarjı bitiyor saatlerce şarj etmeye çalışıyorduk diyeceğiz.
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redoracle 4 yıl
Bir kaç dakikada ful dolabilen bataryayla birleştirilirse süper olur.
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xmasx 4 yıl
Süper, umarım gelişir ve yaygınlaşır çok yakında
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