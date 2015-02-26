Kyocera'nın güneş enerjili akıllı telefon prototipi MWC 2015 fuarında boy gösterecek





Yıllardır güneş enerjisinden yararlanarak mobil cihazlara ekstra güç kaynağı sağlamak konusunda çalışmalar yapılıyor ancak bazı tasarımsal ve donanımsal engeller nedeniyle bu pek mümkün olmadı. Japon Kyocera, MWC 2015 fuarında bunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Japon Kyocera; çift ekranlı Echo akıllı telefon, safir ekranlı Brigadier akıllı telefon gibi önemli duyurulara imza atmıştı. Kısa süre önce de hem telefon hem de akıllı saat olabilen konsept bir cihaz ile karşımıza çıkmıştı.

Firma MWC 2015 fuarında güneş enerjisi ile şarj olabilen bir akıllı telefon prototipi ssergileyecek. Wysips Crystal firması ile ortaklık yapan Kyocera, firmanın geliştirdiği güneş enerjisi panelini kullanıyor. Bu panel dokunmatik ekranın altına yereştiriliyor ve ortam ışığından enerji elde edebiliyor. Çok ince olduğu için cihazın genel kalınlığına da büyük bir etki yapmıyor.

Şu an için panelin ne kadar güç üretebildiği bilinmiyor. Ancak amiral gemi düzeyinde telefonların şarj edilmesi için yetersiz kalacağı belirtiliyor. Zira Kyocera da giriş seviyesi donanıma sahip bir akıllı telefonunu sergi için prototip olarak kullanacak. Sergi süresince telefon ortam ışığından enerji üretmeye çalışacak.

Konseptin başarılı olması durumunda Kyocera ilk ticari telefonların da üretimine başlayacak. Eğer başarılı olursa sadece Kyocera değil diğer pek çok üreticinin bu panellerini benimseyeceği açık. En azından şu anki bataryaların kısa kullanım sürelerine karşı iyi bir alternatif çözüm olabilir.









http://www.phonearena.com/news/Kyocera-has-a-solar-powered-handset-prototype-and-it-will-showcase-it-at-the-MWC_id66398