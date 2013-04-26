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LEGO Batman: DC Super Heroes, iOS platformu için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LEGO Batman: DC Super Heroes, iOS platformu için de yayınlandı
Halihazırda PC ve konsollar için indirilebilir içerik olarak sunulan başarılı lego uyarlaması LEGO Batman: DC Super Heroes, iOS platformu için de yayınlandı.

Batman, Superman, Wonder Woman ve Green Latern gibi DC karakterlerini bir araya getiren yapımda 80 farklı oynanabilir DC karakteri yer ediniyor. Lego uyarlamalarından aşina olduğumuz bir görselliğe ve mizah anlayışına sahip olan oyunun iOS versiyonunda iki farklı kontrol sistemi bulunuyor. Bunlardan ilki yapımın klasik kontrol şeması iken diğeri ise, dokunmatik ekran için özelleştirilen kontrol şeması olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, iOS versiyonunda Retina ekran desteği ve Game Center entegrasyonunun bulunduğunu da belirtelim.

DC kahramanlarının Gotham şehrindeki kötülüğe karşı verdikleri mücadeleye mobil oyunculara ortak eden LEGO Batman: DC Super Heroes'e aşağıdaki Appstore linkinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/lego-batman-dc-super-heroes/id570306657?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 6 yıl
Aynen acik dunyami acaba?
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butze 6 yıl
Eğlenceli gözüküyor
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EXios 6 yıl
Açık dünya mı?
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Google play'e de gelse iyi olur
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XanthiN 6 yıl
Warner bros un harry potter oyunlarının hepsini aldım bunuda almalımıyım güzel mi?
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engurlu 6 yıl
Lego serisi oyunlar her ne kadar 5-7 yaş diye nitelendirilsede yetiskinler icin de vazgecilmez mukemmel bi seridir..Pc'de iki kisi birlikte ilerleyebilirsiniz..Eşimle beraber serinin 2 oyunu Batman ve Pirates of Caribbean i bitirdik şu an Harry Potter 2 yi oynuyoruz..
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