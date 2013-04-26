Halihazırda PC ve konsollar için indirilebilir içerik olarak sunulan başarılı lego uyarlaması LEGO Batman: DC Super Heroes, iOS platformu için de yayınlandı.





Batman, Superman, Wonder Woman ve Green Latern gibi DC karakterlerini bir araya getiren yapımda 80 farklı oynanabilir DC karakteri yer ediniyor. Lego uyarlamalarından aşina olduğumuz bir görselliğe ve mizah anlayışına sahip olan oyunun iOS versiyonunda iki farklı kontrol sistemi bulunuyor. Bunlardan ilki yapımın klasik kontrol şeması iken diğeri ise, dokunmatik ekran için özelleştirilen kontrol şeması olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, iOS versiyonunda Retina ekran desteği ve Game Center entegrasyonunun bulunduğunu da belirtelim.



DC kahramanlarının Gotham şehrindeki kötülüğe karşı verdikleri mücadeleye mobil oyunculara ortak eden LEGO Batman: DC Super Heroes'e aşağıdaki Appstore linkinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/lego-batman-dc-super-heroes/id570306657?mt=8