Netflix'e konumsal ses desteği geldi: En pahalı pakete özel!

Tam Boyutta Gör Konumsal ses, Netflix’in özel plan abonelerine sunduğu yeni özelliklerin başında geliyor. 700’den fazla dizi ve filme konumsal ses desteği geldi. Netflix, konumsal ses özelliğinin surround ses hoparlörleri veya ev sinema ekipman gerektirmeden, herhangi bir cihazda stereo ses deneyimini zenginleştirdiğini söylüyor.

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Konumsal ses, Netflix içeriklerini laptop, TV ve kulaklık gibi çift hoparlörlere sahip cihazlardan dinleyen kulanıcıların deneyimleyebileceği bir özellik. Dolby 5.1 veya Dolby Atmos destekli gelişmiş ev sineması kurulumlarına sahip kullanıcılar için bu özellik elbette gereksiz.

700'den fazla dizi ve film ile uyumlu

Netflix, bu özelliği dizi ve filmlerine getirmek için Sennheiser ile birlikte çalışmış. Konumsal ses ilk olarak Temmuz 2022’de Stranger Things dizisi için kullanıma sunulmuştu; şimdi 700’den fazla içerik ile uyumlu.

Apple'ın uzamsal ses özelliğinden farklı deneyim

Apple’ın uzamsal ses teknolojisi, sesi olabildiğince izleyicinin çevresinde oluşturmak için Dolby Atmos, Dolby Surround veya stereo parçalardan gelen bilgileri kullanıyor. Jiroskop gibi teknolojiler sayesinde ses, kullanıcının kafasını çevirdiği yönde oluşuyor. Netflix, kulanıcıya farklı bir ses kodlaması sağlıyor ve buna konumsal ses adını veriyor. Bu yeni kodlama, daha geniş bir ses alanı üretmek için çıkış cihazına veya herhangi bir algoritmaya dayanmıyor. Bunun yerine ses dosyası, sesi daha fazla yaymak için hoparlörlere farklı üretim talimatları sağlıyor. Apple’ın uzamsal ses özelliği Netflix’in yeni konumsal ses dosyalarından yararlanabilecek.

Netflix konumsal ses içeriklerine nasıl erişilir?

Konumsal ses ile uyumlu Netflix dizileri ve filmleri görmek için arama çubuğuna “konumsal ses” yazmak gerekiyor. İçerik açıklamasının yanında konumsal ses simgesi gösteriliyor. Netflix konumsal ses özelliğini merak edenler için bir de demo paylaştı:

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Netflix'e konumsal ses desteği geldi: En pahalı pakete özel!