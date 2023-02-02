Netflix'e konumsal ses desteği geldi: En pahalı pakete özel!

- 700'den fazla dizi ve film ile uyumlu
- Apple'ın uzamsal ses özelliğinden farklı deneyim
- Netflix konumsal ses içeriklerine nasıl erişilir?
- Yorumlar
Konumsal ses, Netflix içeriklerini laptop, TV ve kulaklık gibi çift hoparlörlere sahip cihazlardan dinleyen kulanıcıların deneyimleyebileceği bir özellik. Dolby 5.1 veya Dolby Atmos destekli gelişmiş ev sineması kurulumlarına sahip kullanıcılar için bu özellik elbette gereksiz.
700'den fazla dizi ve film ile uyumlu
Netflix, bu özelliği dizi ve filmlerine getirmek için Sennheiser ile birlikte çalışmış. Konumsal ses ilk olarak Temmuz 2022’de Stranger Things dizisi için kullanıma sunulmuştu; şimdi 700’den fazla içerik ile uyumlu.
Apple'ın uzamsal ses özelliğinden farklı deneyim
Apple’ın uzamsal ses teknolojisi, sesi olabildiğince izleyicinin çevresinde oluşturmak için Dolby Atmos, Dolby Surround veya stereo parçalardan gelen bilgileri kullanıyor. Jiroskop gibi teknolojiler sayesinde ses, kullanıcının kafasını çevirdiği yönde oluşuyor. Netflix, kulanıcıya farklı bir ses kodlaması sağlıyor ve buna konumsal ses adını veriyor. Bu yeni kodlama, daha geniş bir ses alanı üretmek için çıkış cihazına veya herhangi bir algoritmaya dayanmıyor. Bunun yerine ses dosyası, sesi daha fazla yaymak için hoparlörlere farklı üretim talimatları sağlıyor. Apple’ın uzamsal ses özelliği Netflix’in yeni konumsal ses dosyalarından yararlanabilecek.
Netflix konumsal ses içeriklerine nasıl erişilir?
Konumsal ses ile uyumlu Netflix dizileri ve filmleri görmek için arama çubuğuna “konumsal ses” yazmak gerekiyor. İçerik açıklamasının yanında konumsal ses simgesi gösteriliyor. Netflix konumsal ses özelliğini merak edenler için bir de demo paylaştı:Kaynakça https://about.netflix.com/tr/news/bringing-new-features-to-netflixs-premium-plan https://appleinsider.com/articles/23/02/01/netflix-bringing-spatial-audio-to-700-titles-for-premium-subscribers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?