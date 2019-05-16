LEGO’dan ilginç Stranger Things seti

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things yeni sezonu için geri sayım devam ederken LEGO da bu esnada uğraş arayanlar için yeni bir set hazırladı. LEGO Stranger Things adındaki çift taraflı ev konsepti ilgi çekiyor.

LEGO Stranger Things özellikleri ve fiyatı

LEGO Stranger Things 'The Upside Down' tam adını taşıyan yeni set 75810 model numarasına sahip ve 2287 parçadan oluşuyor. Set Byer’in evine odaklanırken pek çok önemli karakteri de barındırıyor.

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İlginç olarak ev iki tarafa sahip. İlk taraf standart renklerle bezenmiş. Oturma odasında iletişim tahtası yer alırken Will’in yatak odası ve yemek odası da bulunuyor. Evin iki ucunda ağaçlar yer alırken bir de polis arabası mevcut.

Alt kısım ise karanlık mavi ve siyah tonlara sahip. Bu kısım yine üst kısmın aynısı ancak daha korkutucu bir ortamı yansıtıyor. Eleven, Will, Mike, Lucas, Dustin ve Demogorgon dahil 8 karakter de kendi ekipmanlarıyla geliyor.

LEGO Stranger Things özellikle filmin hayranlarına hitap eden oldukça üst seviye bir set olmuş. 1 Haziran tarihinde satışa çıkacak model 199$ fiyat etiketine sahip.