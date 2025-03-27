LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti gelecek ay piyasaya çıkıyor

LEGO Çıkın Çıkmazı seti
Yüzüklerin Efendisi - Yüzük Kardeşliği filminde tek yüzüğe dair verilen kısa bilginin ardından Gandalf’ın Çıkın Çıkmazı ya da The Shire topraklarına girişi ve gerçekleşen Bilbo Baggins doğum günü, unutulmazlar arasında yerini almıştı.
LEGO Çıkın Çıkmazı ya da LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti tam da bu sahneleri yeniden canlandırıyor. Gandalf’ın gelişi, Bilbo’nun doğum gününde yaşanan eğlenceli kaza, Gandalf’ın Bilbo’nun evine giderek tek yüzüğü bulması ve Frodo’ya vermesi bu sette canlandırılabiliyor.
LEGO Çıkın Çıkmazı ya da LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti 5 Nisan tarihinde meraklıları ile buluşacak. 2017 parçanın olduğu set için 270$ fiyat etiketi belirlenmiş.
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Joe bidenden iyi yürüyo