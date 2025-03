LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti gelecek ay piyasaya çıkıyor

Tam Boyutta Gör Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin çıkış tarihi belirsizliğini korurken LEGO yeni setlerle hayranları sevindirmeye devam ediyor. Yeni The Shire seti Samwise Gamgee karakteriyle tanıdığımız aktör Sean Astin tarafından tanıtıldı.

LEGO Çıkın Çıkmazı seti

Yüzüklerin Efendisi - Yüzük Kardeşliği filminde tek yüzüğe dair verilen kısa bilginin ardından Gandalf’ın Çıkın Çıkmazı ya da The Shire topraklarına girişi ve gerçekleşen Bilbo Baggins doğum günü, unutulmazlar arasında yerini almıştı.

Ay yüzeyinde LEGO yapılabilir mi? 9 ay önce eklendi

LEGO Çıkın Çıkmazı ya da LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti tam da bu sahneleri yeniden canlandırıyor. Gandalf’ın gelişi, Bilbo’nun doğum gününde yaşanan eğlenceli kaza, Gandalf’ın Bilbo’nun evine giderek tek yüzüğü bulması ve Frodo’ya vermesi bu sette canlandırılabiliyor.

LEGO Çıkın Çıkmazı ya da LEGO The Lord of the Rings: The Shire seti 5 Nisan tarihinde meraklıları ile buluşacak. 2017 parçanın olduğu set için 270$ fiyat etiketi belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bilbo Baggins doğum günü LEGO seti oldu