Amazon'da indirime giren LEGO setleri: En düşük fiyat fırsatı!

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- Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı LEGO Setleri
- İndirimli LEGO Setleri (Son ayların en düşük fiyatlı ürünleri)
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İndirimler Prime'a özel
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Tüm indirimli ürünler için: Prime Day
Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı LEGO Setleri
- LEGO Classic Yaratıcı Evcil Hayvanlar 11034 (450 Parça): 648 TL
- LEGO® NINJAGO Cole’un Toprak Ejderhası EVO 71782 (285 Parça): 679 TL
- LEGO Jurassic World Yavru Dinozor Kurtarma Merkezi 76963 (139 Parça): 943 TL
- LEGO Jurassic World Dinozor Fosilleri: T. rex Kafatası 76964 (577 Parça): 1.088 TL
- LEGO Architecture Londra 21034 (468 Parça): 1.180 TL
- LEGO Marvel Rocket ve Bebek Groot 76282 (566 Parça): 1.361 TL
- LEGO® Gabby’s Dollhouse 10788 (498 Parça): 1.775 TL
- LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 Kamera 21345 (516 Parça): 1.968 TL
- LEGO® Harry Potter™ Hogwarts™: Dumbledore’un Ofisi 76402 (654 Parça): 2.083 TL
- LEGO® DREAMZzz™ Kabus Köpek Balığı Gemisi 71469 (1389 Parça): 2.981 TL
- LEGO® Jurassic World Giganotosaurus ve Therizinosaurus Saldırısı 76949 (658 Parça): 3.459 TL
- LEGO Harry Potter Hogwarts Sırlar Odası 76389 (1176 Parça): 3.878 TL
İndirimli LEGO Setleri (Son ayların en düşük fiyatlı ürünleri)
- LEGO City Yol Silindiri 60401 (78 Parça): 187 TL
- LEGO® Technic Damperli Kamyon 42147 (177 Parça): 249 TL
- LEGO City Mavi Canavar Kamyon 60402 (148 Parça): 282 TL
- LEGO Iconic Nergis 40747 (216 Parça): 315 TL
- LEGO DUPLO İlk Sayı Treni - Saymayı Öğren 10954 (23 Parça): 369 TL
- LEGO® Technic Monster Jam™ Monster Mutt™ Dalmaçyalı 42150 (244 Parça): 437 TL
- LEGO City Tatilci Karavanı 60283 (190 Parça): 474 TL
- LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696 (484 Parça): 639 TL
- LEGO® City Geri Dönüşüm Kamyonu 60386 (261 Parça): 659 TL
- LEGO Speed Champions Lamborghini Countach 76908 (262 Parça): 699 TL
- LEGO® Speed Champions Daha Hızlı Daha Öfkeli Nissan Skyline GT-R (R34) 76917 (319 Parça): 808 TL
- LEGO Speed Champions Lamborghini Lambo V12 Vision GT Süper Araba 76923 (230 Parça): 808 TL
- LEGO Speed Champions McLaren Solus GT ve McLaren F1 LM 76918 (581 Parça): 987 TL
- LEGO Technic BATMAN – BATCYCLE™ 42155 (641 Parça): 1.291 TL
- LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi 10313 (939 Parça): 1.499 TL
- LEGO Technic Lamborghini Huracan Tecnica 42161 Oyuncak Yapım Seti (806 Parça): 1532 TL
- LEGO® | Disney Pixar “Yukarı Bak” Evi 43217 (598 Parça): 1.699 TL
- LEGO® Super Mario™ Piranha Plant 71426 (540 Parça): 1.729 TL
- LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni 76191 (590 Parça): 2.355 TL
- LEGO Super Mario Peach’s Castle Ek Macera Seti 71408: 2.641 TL
- LEGO® City Yolcu Uçağı 60367 (930 Parça): 2.666 TL
- LEGO® DUPLO® Kasabası 3’ü 1 Arada Aile Evi 10994 (218 Parça): 2.721 TL
- LEGO® ICONS Vespa 125 10298 (1106 Parça): 3.058 TL
- LEGO Technic 2022 Ford GT 42154 (1466 Parça): 3.598 TL
- LEGO® City Ekspres Yolcu Treni 60337 (764 Parça): 3.886 TL
- LEGO® Technic McLaren Formula 1™ Yarış Arabası 42141 (1432 Parça): 4.710 TL
- LEGO Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar 42156 (1775 Parça): 5.168 TL
- LEGO Icons Dune: Çöl Gezegeni Atreides Royal Ornithopter 10327 (1369 Parça): 5.480 TL
- LEGO® Super Mario™ Mighty Bowser™ 71411 (2807 Parça): 6.603 TL
- LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 42115 (3696 Parça): 12.831 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.