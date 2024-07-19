Tam Boyutta Gör Amazon'da Prime Day indirimleri devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de LEGO setlerinde önemli indirimler göze çarpıyor. LEGO koleksiyoncuları veya LEGO dünyasına adım atmak isteyenler için pek çok üründe son ayların en düşük fiyatı sunuluyor.

İndirimler Prime'a özel

Prime Day indirimlerindne yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Tüm indirimli ürünler için: Prime Day

Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı LEGO Setleri

İndirimli LEGO Setleri (Son ayların en düşük fiyatlı ürünleri)

Amazon'da 50 inç ve 55 inç Toshiba TV'lerde büyük indirim! 20 sa. önce eklendi

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Amazon'da indirime giren LEGO setleri: En düşük fiyat fırsatı!