LEGO'nun web sitesi hacklendi: Sahte kripto para birimi tanıtıldı

Kullanıcılar harici kripto sitesine yönlendirildi
Ancak bu durumun LEGO'nun gerçek bir kripto para lansmanı değil kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen aldatıcı bir plan olduğu ortaya çıktı. LEGO'nun web sitesindeki izinsiz afişte kullanıcıların Ethereum karşılığında LEGO Token almaya yönlendirildiği harici bir kripto para sitesi yer alıyordu.
Bu olay LEGO'nun genel merkezinde gece saatlerinde farkedildi. Şirket, sahte afişi ve bağlantıları internet sitesinden kaldırarak hızla yanıt verdi. Yapılan bir açıklamada LEGO, bu olay sırasında hiçbir kullanıcı hesabının tehlikeye atılmadığını doğruladı.
Şirket, sorunun temel nedenini tespit etti ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için adımlar atacaklarını ifade etti. Ancak LEGO bu önleyici tedbirler veya bu güvenlik ihlalinin arkasındaki kesin neden hakkında özel detaylar açıklamadı.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.