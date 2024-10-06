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Tam Boyutta Gör 4 Ekim'de LEGO'nun resmi web sitesini ziyaret edenler, yeni bir LEGO jetonunu tanıtan beklenmedik bir görselle karşılaştılar. Üzerinde şirketin logosunun bulunduğu altın paraların yer aldığı pankartta, potansiyel alıcılara gizli ödüller vadedildi.

Kullanıcılar harici kripto sitesine yönlendirildi

Ancak bu durumun LEGO'nun gerçek bir kripto para lansmanı değil kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen aldatıcı bir plan olduğu ortaya çıktı. LEGO'nun web sitesindeki izinsiz afişte kullanıcıların Ethereum karşılığında LEGO Token almaya yönlendirildiği harici bir kripto para sitesi yer alıyordu.

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Bu olay LEGO'nun genel merkezinde gece saatlerinde farkedildi. Şirket, sahte afişi ve bağlantıları internet sitesinden kaldırarak hızla yanıt verdi. Yapılan bir açıklamada LEGO, bu olay sırasında hiçbir kullanıcı hesabının tehlikeye atılmadığını doğruladı.

Şirket, sorunun temel nedenini tespit etti ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için adımlar atacaklarını ifade etti. Ancak LEGO bu önleyici tedbirler veya bu güvenlik ihlalinin arkasındaki kesin neden hakkında özel detaylar açıklamadı.

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LEGO'nun web sitesi hacklendi: Sahte kripto para birimi tanıtıldı