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    Anlık Bildirim

    LEGO'nun web sitesi hacklendi: Sahte kripto para birimi tanıtıldı

    LEGO'nun web sitesi, Ethereum ile satın alınabilen "LEGO Token" adı verilen sahte bir kripto para biriminin tanıtımını yapan bir saldırıya uğradı. Şirket, sahte içeriği kısa sürede kaldırdı.
    LEGO'nun web sitesi hacklendi: Sahte kripto para birimi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    4 Ekim'de LEGO'nun resmi web sitesini ziyaret edenler, yeni bir LEGO jetonunu tanıtan beklenmedik bir görselle karşılaştılar. Üzerinde şirketin logosunun bulunduğu altın paraların yer aldığı pankartta, potansiyel alıcılara gizli ödüller vadedildi.

    Kullanıcılar harici kripto sitesine yönlendirildi

    Ancak bu durumun LEGO'nun gerçek bir kripto para lansmanı değil kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen aldatıcı bir plan olduğu ortaya çıktı. LEGO'nun web sitesindeki izinsiz afişte kullanıcıların Ethereum karşılığında LEGO Token almaya yönlendirildiği harici bir kripto para sitesi yer alıyordu.

    Bu olay LEGO'nun genel merkezinde gece saatlerinde farkedildi. Şirket, sahte afişi ve bağlantıları internet sitesinden kaldırarak hızla yanıt verdi. Yapılan bir açıklamada LEGO, bu olay sırasında hiçbir kullanıcı hesabının tehlikeye atılmadığını doğruladı.

    Şirket, sorunun temel nedenini tespit etti ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için adımlar atacaklarını ifade etti. Ancak LEGO bu önleyici tedbirler veya bu güvenlik ihlalinin arkasındaki kesin neden hakkında özel detaylar açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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