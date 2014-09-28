LG 3G özellikli bir akıllı saat üzerinde çalışıyor





Mevcut donanımıyla zaten tatmin edici bir kullanım ömrü sunamayan akıllı saatler, üzerine bir de 3G yeteneği eklendiğinde bu süreyi iyice kısaltıyor. Ancak üreticiler bu türe destek vermeye devam ediyor.





Samsung'un 3G bağlantılı Gear S akıllı saatinden sonra LG'nin de 3G özellikli bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. ABD haberleşme komisyonundan onay alan saat 3G özelliğinden dolayı akıllı telefonlara bağlanma ihtiyacı duymuyor ve bağımsız olarak çağrı yapmanızı veya internete bağlanmanızı sağlıyor.





Kayıtlardan yeni akıllı saatin yuvarlatılmış köçelere sahip dikdörtgen tasarımında olduğu anlaşılıyor. LG, G Watch R modelinin aksine yoluna dörtgen tasarımlar ile devame decek gibi görünüyor.





Saat ile ilgili bunun haricinde herhangi bir bilgi yok. Bu bakımdan ne zaman veya ne tür bir donanım ile piyasaya çıkacağı konusunda tahminde bulunmak zor. Ancak onaydan geçtiği için en geç yıl sonuna kadar lanse edileceği beklentisi hakim.

http://www.businessinsider.com/lg-smartwatch-phone-calls-fcc-2014-9