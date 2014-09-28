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LG 3G özellikli bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG 3G özellikli bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Mevcut donanımıyla zaten tatmin edici bir kullanım ömrü sunamayan akıllı saatler, üzerine bir de 3G yeteneği eklendiğinde bu süreyi iyice kısaltıyor. Ancak üreticiler bu türe destek vermeye devam ediyor. 

Samsung'un 3G bağlantılı Gear S akıllı saatinden sonra LG'nin de 3G özellikli bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. ABD haberleşme komisyonundan onay alan saat 3G özelliğinden dolayı akıllı telefonlara bağlanma ihtiyacı duymuyor ve bağımsız olarak çağrı yapmanızı veya internete bağlanmanızı sağlıyor. 

Kayıtlardan yeni akıllı saatin yuvarlatılmış köçelere sahip dikdörtgen tasarımında olduğu anlaşılıyor. LG, G Watch R modelinin aksine yoluna dörtgen tasarımlar ile devame decek gibi görünüyor. 

Saat ile ilgili bunun haricinde herhangi bir bilgi yok. Bu bakımdan ne zaman veya ne tür bir donanım ile piyasaya çıkacağı konusunda tahminde bulunmak zor. Ancak onaydan geçtiği için en geç yıl sonuna kadar lanse edileceği beklentisi hakim.  

http://www.businessinsider.com/lg-smartwatch-phone-calls-fcc-2014-9 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG, G Watch R modelinin aksine yoluna dörtgen tasarımlar ile devame decek gibi görünüyor
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Parallel Killer 4 yıl
yuvarlak olsun da duvar saati gibi de kocaman yapmasınlar şunları
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szr1907 4 yıl
3g yi g3 olarak okudum. Beynimi ele geçirmiş lg . Ne g3 müş arkadaş. Neredeyse araba alsam lg bunun daha dar çerçevelisini yapar diyeceğim :) . Akıllı saatlerin en az iki senesi olduğunu düşünüyorum anca oturur.
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ø 4 yıl
LG gereksiz işlere yöneliyor. 2k ekran 1 bu 2 olur.
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A NEW LİFE 4 yıl
Aslında iyi olabilir piyasaya çıksın bir bakalım yorumlara bakalım nasilmis
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Üfler 4 yıl
bu akıllı saat ürünleri git gide çoğaldı.
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TechnoKolik199 4 yıl
Keşke yuvarlak olsa ne güzel olurdu
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-forumber- 4 yıl
Benim kolum telefonu 15 dakikadan fazla tutunca ağrımaya başlıyor, bu saat o anlamda biraz sıkıntılı olmaz mı?
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