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LG, 4K çözünürlüğe sahip iki yeni televizyon modelini daha CES 2013 fuarında tanıtacak

6 yıl
1,8b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntüleme sistemleri üreticilerinin 4K çözünürlüğe sahip yeni ürünlerinin sayısı giderek artmaya başladı ve ilk modeller şu anda satışta. 3840x2160 piksel çözünürlüğe denk gelen ve Full HD çözünürlükten piksel sayısı bakımından 4 kat daha fazla olan 4K ürünler, henüz yeteri kadar içerik olmamasına rağmen tüketici tarafında ilgiyle karşılanıyor.

84 inç boyutunda 84LM9600 4K televizyon modelini 19000$ karşılığında saıtşa sunan LG, iki yeni modelini daha CES 2013 fuarında tanıtacak. 55 ve 65 inçlik olacağı belirtilen modeller ilk modelin benzer veya bazı özelliklerini bünyesinde taşıyacak.

84LM9600 4K modelinde; içerikleri daha yüksek kalitede sunmak için Resolution Upscaler Plus teknolojisi, 2.2 kanal ses sistemi, Smart TV, 3D World içerik mağazası, ses ve hareket algılayıcı yenilenmiş Magic Remote kumanda, entegre WiFi, WiDi, MHL desteği, LG Cloud bulut depolama alanı şeklinde özellikler bulunuyordu.

Yeni modellerin CES 2013 fuarı sonrasında satış hazırlıklarına başlanacağı belirtiliyor. Fiyatlandırma ve diğer detaylar fuarda kesinlik kazanacak. 

http://vr-zone.com/articles/lg-to-show-off-55-and-65-inch-4k-tvs-at-ces-2013/18550.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
O değilde.. Tim Cook'a göre TV'ler halen 30 yıl öncesini hatırlatıyormuş adama..
1 Yanıt Yanıtla
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jay jay justified 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

O değilde.. Tim Cook'a göre TV'ler halen 30 yıl öncesini hatırlatıyormuş adama..

Apple da TV işine el atacağı için böyle demeçler vermesi normal. Şimdiden yoklamaya başladılar. 4K veya yakın bir değerde TV duyurusu yapacaklardır bu sene içerisinde.
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killnOd 6 yıl
Bakalim bu sene 40 ve 42 icin 4k cozunurluk ve usb 3.0 destegi olacakmi TV lerde.
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mehmetferhat 6 yıl
Gerçekten güzel tv umarım yakın zamanda fiyat olarak ta son kullanıcının kolayca erişe bileceği düzeye gelir.
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fatihcanery 6 yıl
harika ya ,zengin olsam düşünmeden alırdım :)
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TeksasStyLe 6 yıl
buna para vermek türkiye cumhuriyetinde yaşayan vatandaş için akıl karı değildir her gün zam geliyor diye ağlayıp böyle ürünler almaya devam ederse vatandaş devlette böyle yerleştirir işte .
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veyselkoyuncu 6 yıl
paranın gözü kör olsun....
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