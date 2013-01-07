LG, 4K çözünürlüğe sahip iki yeni televizyon modelini daha CES 2013 fuarında tanıtacak





Görüntüleme sistemleri üreticilerinin 4K çözünürlüğe sahip yeni ürünlerinin sayısı giderek artmaya başladı ve ilk modeller şu anda satışta. 3840x2160 piksel çözünürlüğe denk gelen ve Full HD çözünürlükten piksel sayısı bakımından 4 kat daha fazla olan 4K ürünler, henüz yeteri kadar içerik olmamasına rağmen tüketici tarafında ilgiyle karşılanıyor.





84 inç boyutunda 84LM9600 4K televizyon modelini 19000$ karşılığında saıtşa sunan LG, iki yeni modelini daha CES 2013 fuarında tanıtacak. 55 ve 65 inçlik olacağı belirtilen modeller ilk modelin benzer veya bazı özelliklerini bünyesinde taşıyacak.





84LM9600 4K modelinde; içerikleri daha yüksek kalitede sunmak için Resolution Upscaler Plus teknolojisi, 2.2 kanal ses sistemi, Smart TV, 3D World içerik mağazası, ses ve hareket algılayıcı yenilenmiş Magic Remote kumanda, entegre WiFi, WiDi, MHL desteği, LG Cloud bulut depolama alanı şeklinde özellikler bulunuyordu.





Yeni modellerin CES 2013 fuarı sonrasında satış hazırlıklarına başlanacağı belirtiliyor. Fiyatlandırma ve diğer detaylar fuarda kesinlik kazanacak.

http://vr-zone.com/articles/lg-to-show-off-55-and-65-inch-4k-tvs-at-ces-2013/18550.html