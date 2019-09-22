Sony 16K çözünürlüklü 20 metrelik dev ekranı 5,8 milyon dolara satışa sundu

Japonya’da Nisan ayında reklamlara düşen ve Tokyo’da bir gösteri binasının içine kurulan 16K çözünürlüklü, 19,2 metreye 5,4 metre boyutundaki ekran tüketicilere yönelik satışa sunuluyor. Modüller hâlinde satılan ekranı bu konfigürasyona getirmek ise 5,8 milyon dolara mal oluyor.

16K çözünürlüklü dev ekran, 4K çözünürlüğe sahip ve tanesi 720 bin dolarlık modüllerden meydana geliyor ve her bir modül, arada görülebilir herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde birleşiyor. En büyük boyuta gelecek şekilde birleştikten sonra 16K çözünürlük, neredeyse 20 metre genişlik ve 5 metreden fazla yükseklik sunan dev bir ekrana dönüşüyor.

Ekranın parlaklık veya kontrast gibi değerleri hakkında bilgi verilmese de “Crystal LED” adı, Sony’nin micro-LED denemelerinin bir parçası. Tıpkı OLED gibi bir arkaplan aydınlatmasına ihtiyaç duymayan, her pikselin kendi ışığını yaydığı micro-LED paneller, çok daha yüksek parlaklıklara ulaşıp ekran yanması problemleri yaşamıyorlar. Şimdiki üretim maliyetinin yüksekliği sebebiyle tüketicileri hedefleyen cihazlara ulaşmayan teknoloji, önümüzdeki yıllarda normal boyda TV’lere ve hatta akıllı telefon ya da tabletlere ulaşacaktır.

https://www.bbc.com/news/technology-47867038

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