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    Sony 16K çözünürlüklü 20 metrelik dev ekranı 5,8 milyon dolara satışa sundu

    Sony'nin ilk olarak Nisan ayında sunduğu micro-LED tabanlı devasa ekranları, tüketicilere sunulmaya başlandı. Modül başına 720 bin dolar olan TV, 16K çözünürlük isteyenlere 5,8 milyon dolara satılıyor
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    Televizyonlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Sony 16K çözünürlüklü 20 metrelik dev ekranı 5,8 milyon dolara satışa sundu
    Japonya’da Nisan ayında reklamlara düşen ve Tokyo’da bir gösteri binasının içine kurulan 16K çözünürlüklü, 19,2 metreye 5,4 metre boyutundaki ekran tüketicilere yönelik satışa sunuluyor. Modüller hâlinde satılan ekranı bu konfigürasyona getirmek ise 5,8 milyon dolara mal oluyor.
    16K çözünürlüklü dev ekran, 4K çözünürlüğe sahip ve tanesi 720 bin dolarlık modüllerden meydana geliyor ve her bir modül, arada görülebilir herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde birleşiyor. En büyük boyuta gelecek şekilde birleştikten sonra 16K çözünürlük, neredeyse 20 metre genişlik ve 5 metreden fazla yükseklik sunan dev bir ekrana dönüşüyor.
    Ekranın parlaklık veya kontrast gibi değerleri hakkında bilgi verilmese de “Crystal LED” adı, Sony’nin micro-LED denemelerinin bir parçası. Tıpkı OLED gibi bir arkaplan aydınlatmasına ihtiyaç duymayan, her pikselin kendi ışığını yaydığı micro-LED paneller, çok daha yüksek parlaklıklara ulaşıp ekran yanması problemleri yaşamıyorlar. Şimdiki üretim maliyetinin yüksekliği sebebiyle tüketicileri hedefleyen cihazlara ulaşmayan teknoloji, önümüzdeki yıllarda normal boyda TV’lere ve hatta akıllı telefon ya da tabletlere ulaşacaktır.
    Toplam fiyatı 6 milyon dolara yaklaşan bu ekranı evine alacak olan pek fazla insan olmasa da firmalar, bir amaca yönelik böyle cihazlara şans tanıyabilirler. Hiç satılmasa bile Sony’nin teknolojisini sergilediği bu ürün, Tokyo kentinin güneyindeki Yokohama’da bir Sony mağazasında sergileniyor. Mağazada ekran, iki katı birden kaplamayı başarmış durumda. Firma, piyasada 16K çözünürlüklü pek fazla içerik bulunmamasından kendi belgesellerini çekip gerçek boyutlu hayvanları bu ekranda sergiliyor.


    https://www.bbc.com/news/technology-47867038 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    taktaktakirdama 2 sa.
    16k tv yi alan adam 16k ne izleyecek merak ediyorum
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    darkhair 3 sa.
    O kadar param olsa ekrandan izlemem, parasını verir direk yaşarım
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