LG Electronics’in yeni global CEO’su açıklandı

Şirket bünyesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun temel kararlarından sorumlu üç temsilci direktöründen birisi olan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Seong-jin Jo'nun tüm şirketin genel CEO’su olarak atandığı duyuruldu.

Yeni görevlendirmeyle birlikte 60 yaşındaki Seong-jin Jo'nun omuzlarına hayli önemli bir yük biniyor. Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri, Mobil İletişim, Ev Eğlence ve Otomotiv Malzemeleri Bölümleri de dahil olmak üzere LG Electronics'in tüm iş birimlerini ve dünya çapındaki 120'den fazla operasyonunun denetimini kontrol altında tutacak yönetici, 1980'de LG'nin ilk otomatik çamaşır makinesini geliştiren ekibin de üyeleri arasında yer alıyor.

Terfiler 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlükte olacak

Başarılarla dolu kariyer geçmişine sahip Seong-jin Jo, 2007 yılında yeni teknolojiler ve Kore sanayisinin geliştirilmesine yaptığı katkılarından ötürü Kore Hükümeti tarafından ‘Bronz Tower Nişanı’na (Bronze Tower Order of Industrial Service Merit) layık görüldü. Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ev (Smart Home) gibi geleceğin teknolojileri alanlarına da önemli çalışmalar yürüten CEO’nun haricinde 58 yeni görevlendirme yapıldı.

LG Yönetim Kurulu aldığı bir başka kararla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesi’nin yöneticisi ve LG Rusya'nın Başkanı olan Dae-hyun Song’u (58) ise Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümünün Başkanı ve CEO'su olarak atadı. Yeni görevlendirmeler 1 Aralık 2016 tarihi, terfiler ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hissedarlarla yapılacak genel kurul toplantısının hemen ardından yürürlükte olacak.