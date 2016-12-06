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LG Electronics’in yeni global CEO’su açıklandı

Rekabet yılı olacağı belirtilen 2017'ye dair hazırlıklarını sürdüren LG Electronics’in 58 yeni görevlendirme ve terfi işleminin yanı sıra şirketin global CEO’su da belli oldu.
2 yıl
2,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şirket bünyesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun temel kararlarından sorumlu üç temsilci direktöründen birisi olan LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Seong-jin Jo'nun tüm şirketin genel CEO’su olarak atandığı duyuruldu.
Yeni görevlendirmeyle birlikte 60 yaşındaki Seong-jin Jo'nun omuzlarına hayli önemli bir yük biniyor. Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri, Mobil İletişim, Ev Eğlence ve Otomotiv Malzemeleri Bölümleri de dahil olmak üzere LG Electronics'in tüm iş birimlerini ve dünya çapındaki 120'den fazla operasyonunun denetimini kontrol altında tutacak yönetici, 1980'de LG'nin ilk otomatik çamaşır makinesini geliştiren ekibin de üyeleri arasında yer alıyor.

Terfiler 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlükte olacak 

Başarılarla dolu kariyer geçmişine sahip Seong-jin Jo, 2007 yılında yeni teknolojiler ve Kore sanayisinin geliştirilmesine yaptığı katkılarından ötürü Kore Hükümeti tarafından ‘Bronz Tower Nişanı’na (Bronze Tower Order of Industrial Service Merit) layık görüldü. Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ev (Smart Home) gibi geleceğin teknolojileri alanlarına da önemli çalışmalar yürüten CEO’nun haricinde 58 yeni görevlendirme yapıldı.
LG Yönetim Kurulu aldığı bir başka kararla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesi’nin yöneticisi ve LG Rusya'nın Başkanı olan Dae-hyun Song’u (58) ise Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümünün Başkanı ve CEO'su olarak atadı. Yeni görevlendirmeler 1 Aralık 2016 tarihi, terfiler ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hissedarlarla yapılacak genel kurul toplantısının hemen ardından yürürlükte olacak.

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swat882 2 yıl en beğenilen ztalan
ztalan
Çok gözümüzde büyütmeyelim, ne de olsa 60 yaşında ve bir gözü toprağa bakıyor.

Bende yaşlı insanların başa geçirilmesini anlamıyorum.
Yani orta yaşlı birisi vizyon anlamında daha iyi olabilir şirket için.
Elon musk gibi mesela
ztalanÇok gözümüzde büyütmeyelim, ne de olsa 60 yaşında ve bir gözü toprağa bakıyor.Bende yaşlı insanların başa geçirilmesini a...
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umut_baris 2 yıl
Genç birisini başa getirmek varken gelip şu godamanları koyuyorlar ya deli oluyorum.
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sdc55 2 yıl
:))
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aycibin 2 yıl
tüh be ilanı görsem başvururdum.kaçırdık hay aksi.
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Lumibrite 2 yıl
İnsanlara (yaşa göre)ön yargılı bakmamak lazım... 60 o kadarda yaşlı sayılmaz.İş tecrübesi fazla olduğu için seçilmiştir

Bkz. Trump 70 yaşında Abd başkanı oldu
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swat882 2 yıl Lumibrite
x4343
İnsanlara (yaşa göre)ön yargılı bakmamak lazım... 60 o kadarda yaşlı sayılmaz.İş tecrübesi fazla olduğu için seçilmiştir

Bkz. Trump 70 yaşında Abd başkanı oldu

Emlak zengini ve 70 yaşında.
Bakalım hangi planlar ile Amerika'yı kalkındıracak. Sadece yol ve köprü yaparak olacak mı, bekleyip göreceğiz?
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hector_1990 2 yıl
lg türkiye tam reziller bir daha lg telefon almam (ithalat garanti kötü diyorlar birde) haziran sonu verdim garantiye ekim başı anca telefonu alabildim teslim kağıdında ağustosta teslim yapılmış tarih vardı birde
yani beş para etmezler isterse mezardan kurucuyu çıkarıp ceo yapsınlar artık iflah olmazlar o kötü marka algısını zor kırarlar
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kadirirdem 2 yıl
bence yaşlı insanlar gelmemeli firmaların başına daha orta-olgun yaştan birileri gelmeli inovasyon için...
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system electronıc 2 yıl
Acaba lg türkiye ekibi ne oldu, onlarda senelerdir inanılmaz işlere imza atıyorlar :)
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crazy585858 2 yıl
Bu nedir ya Allah aşkına.. 60 yaşında adami koymuşlar başa.. daha genç birisi olmalı facebook twitter vs. sosyal ortamlarda aktif olmalı kullanıcılardan gelen şikayetleri direk bilmeli.. Ben şu şirketin başına geçsem inatla halen ghost screen sorunu olan ekran üreten ekibi ve bootloop sorunlu anakart üreten ekibi komple ıslak hortumla kovalarım.
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ztalan 2 yıl
Çok gözümüzde büyütmeyelim, ne de olsa 60 yaşında ve bir gözü toprağa bakıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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swat882 2 yıl ztalan
ztalan
Çok gözümüzde büyütmeyelim, ne de olsa 60 yaşında ve bir gözü toprağa bakıyor.

Bende yaşlı insanların başa geçirilmesini anlamıyorum.
Yani orta yaşlı birisi vizyon anlamında daha iyi olabilir şirket için.
Elon musk gibi mesela
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ufuk172 2 yıl ztalan
ztalan
Çok gözümüzde büyütmeyelim, ne de olsa 60 yaşında ve bir gözü toprağa bakıyor.

Soyleminiz bundan 30 sene once dogru olabilirdi, fakat su anda guney kore beklenilen ortalama Yasam suresi 79

Daha amcamizin ortalama 19 senelik hayati var.

Bildigim kadariyla guney kore de cenazeler yakiliyor.

Sonuc olarak toprakla kavusma ihtimali cok dusuk.

Ayrica 60-65 Yas arasinin bu tarz konglomeratlari yonetmek icin en mantikli Yas oldugunu dusunuyorum.

Ama lg "mobile" in basina PSY tarzinda bir eleman gecirmelerini umarim sahsen.
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