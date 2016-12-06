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Hollywood yapımı "Osmanlı Subayı" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Ben Kingsley, Michiel Huisman ve Josh Hartnett gibi dünyaca ünlü oyuncuların yanı sıra Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem’in de yer aldığı "Osmanlı Subayı"nın ilk fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,5b
1
64
Dijital Perde
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hollywood yapımı
 
Türk ve Amerikalı yapımcıların ortak çalışmasıyla hayat bulan büyük ölçekli Hollywood filmi "The Ottoman Lieutenant" (Osmanlı Subayı) için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden ünlü ve yetenekli oyuncularıyla dikkatleri çeken filmde ülkemizden de iki önemli sanatçı kadroda yer alıyor.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Van’da geçen film, Da Vinci’nin Şeytanları ile akıllara kazınan Hera Hilmar’ın canlandırdığı Amerikalı hemşire Lillie ve Game of Thrones dizisinden Daario Naharis ile tanıdığımız Michiel Huisman'ın hayat verdiği Osmanlı subayı İsmail’in aşkını konu alıyor. Pearl Harbor ve Kara Şahin Düştü filmlerindeki performanslarıyla bilinen Josh Hartnett ve Oscar ödüllü Ben Kingsley ise Osmanlı Subayı’nda Amerikalı doktor rolündeler.

Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de filmde yer alıyorlar 

Yönetmen koltuğunda Joseph Ruben'in oturduğu, Jeff Stockwell'in ise senaryosunu yazdığı filmde Halil Bey rolüyle Haluk Bilginer ve Melih Paşa olarak Selçuk Yöntem karşımıza çıkıyor. "The Ottoman Lieutenant" ayrıca Yöntem'in ilk Hollywood filmi olma ünvanına da sahip.
Avrupa’nın en büyük platolarından Prag'daki Barrandov Stüdyoları’nda ve Türkiye’nin çeşitli illerinde çekimleri tamamlanan Osmanlı Subayı’nda 650 kişilik teknik kadro ve bin kişiden fazla figüran görev aldı. Aralık ayında Amerika’daki sınırlı ilk gösterimin ardından 2017’nin ilk çeyreğinde ABD başta olmak üzere tüm dünyada vizyona girecek olan "Osmanlı Subayı"nın ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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hidrojennn 2 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Osmanli Turkiye degildir.

uluslar arası hukukta devam devleti diye bir şey var. bu günkü Rusya sovyetler birliğinin devamı. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır. sen bundan gocunuyorsun galiba. Şu an kullandığımız ay yıldızlı bayrak Osmanlı bayrağı. Bilmediğin bir şey de pek çok anlaşmada Osmanlı imparatorluğu değil Türkiye diye geçer Osmanlı imparatorluğu. Sonuçta gökten zembille inmedik.
smart1978Osmanli Turkiye degildir.uluslar arası hukukta devam devleti diye bir şey var. bu günkü Rusya sovyetler birliği...
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4 Yanıt Yanıtla +89
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SigSauer6 2 yıl smart1978
smart1978

Osmanli Turkiye degildir.

Ama inş. olacak!
2 Yanıt Yanıtla +44
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capo di capi 2 yıl
Sanırım film tırt
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Irina Spalko 2 yıl
Film'e gidicem fakat filmden bir beklentim yok sırf yabancıların bize bakıs noktası icin gidicem
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xnoname 2 yıl
Türk oyuncular ingilizce konuşunca olmuyor be :)
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III I II III I I 2 yıl
Filmden biraz önce çıktım. Filmde 2 tane Türk oyuncu var toplamda 5 dk anca görünüyor. Ne konusunu anladım nede ne yapmak istediğini. Film bir sonuca varmadı ve herhangi bir konusu yoktu. Puanım 3/10.
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DH Misafiri 2 yıl
Osmanlı yıkıldı ve bitti artık sokun kafanıza, yaşatmaya çalışmayın.
Ne padişah sever milletiz anlamıyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Holywood bizim ile ilgili film çevirmesi bana traji komik geliyor.
Fenerbahçe filminde Galatasaraylı, Kuzey Kore filminde Güney Koreli nasıl tarafsız oynayabilirse bu zibidilerde benim ecdadımı aynı hassasiyetle oynar.
Böyle filimler olsun ama yerli Osmanlı Torunları yapsın.
(yeşilçamdaki çoğu oyuncu Ermenidir araştırın)
1 Yanıt Yanıtla +1
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fthkn 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Holywood bizim ile ilgili film çevirmesi bana traji komik geliyor.
Fenerbahçe filminde Galatasaraylı, Kuzey Kore filminde Güney Koreli nasıl tarafsız oynayabilirse bu zibidilerde benim ecdadımı aynı hassasiyetle oynar.
Böyle filimler olsun ama yerli Osmanlı Torunları yapsın.
(yeşilçamdaki çoğu oyuncu Ermenidir araştırın)

Senin gibi insanlar asla adam olamayacaklar.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadas adamlar hem turkce konusuyor hem atalarini sevmiyor
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DH Misafiri 2 yıl
Lieutenant teğmen demek hımına
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nForcer 2 yıl
Türkçedeki "portakal" adı ciddi ciddi Portekiz'den gelmektedir. Hatta bu bilgiyi Kim Milyoner Olmak İster'de sormuşlardı.
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cinemaker 2 yıl
şu sitede biraz da farklı şerylerden konuşsak teknoloji mesela güzel olmaz mı sizce de benimki sadece öneri
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