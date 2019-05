Hollywood yapımı "Osmanlı Subayı" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Türk ve Amerikalı yapımcıların ortak çalışmasıyla hayat bulan büyük ölçekli Hollywood filmi "The Ottoman Lieutenant" (Osmanlı Subayı) için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden ünlü ve yetenekli oyuncularıyla dikkatleri çeken filmde ülkemizden de iki önemli sanatçı kadroda yer alıyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Van’da geçen film, Da Vinci’nin Şeytanları ile akıllara kazınan Hera Hilmar’ın canlandırdığı Amerikalı hemşire Lillie ve Game of Thrones dizisinden Daario Naharis ile tanıdığımız Michiel Huisman'ın hayat verdiği Osmanlı subayı İsmail’in aşkını konu alıyor. Pearl Harbor ve Kara Şahin Düştü filmlerindeki performanslarıyla bilinen Josh Hartnett ve Oscar ödüllü Ben Kingsley ise Osmanlı Subayı’nda Amerikalı doktor rolündeler.

Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de filmde yer alıyorlar

Yönetmen koltuğunda Joseph Ruben'in oturduğu, Jeff Stockwell'in ise senaryosunu yazdığı filmde Halil Bey rolüyle Haluk Bilginer ve Melih Paşa olarak Selçuk Yöntem karşımıza çıkıyor. "The Ottoman Lieutenant" ayrıca Yöntem'in ilk Hollywood filmi olma ünvanına da sahip.

Avrupa’nın en büyük platolarından Prag'daki Barrandov Stüdyoları’nda ve Türkiye’nin çeşitli illerinde çekimleri tamamlanan Osmanlı Subayı’nda 650 kişilik teknik kadro ve bin kişiden fazla figüran görev aldı. Aralık ayında Amerika’daki sınırlı ilk gösterimin ardından 2017’nin ilk çeyreğinde ABD başta olmak üzere tüm dünyada vizyona girecek olan "Osmanlı Subayı"nın ilk fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.