LG G Watch R akıllı saati 14 Ekim'de Güney Kore'de satışa çıkıyor





LG'nin IFA 2014 fuarında lanse ettiği yuvarlak tasarıma sahip Android Wear akıllı saati G Watch R, aradan geçen bir buçuk ayın ardından piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.





LG tarafından yapılan duyuruda modelin 14 Ekim itibariyle Güney Kore'de satışa çıkacağı açıklandı. Modelin ülkedeki satış fiyatı ise 330$ civarında olacak. Henüz global satış ile ilgili bir bilgi verilmedi ancak ay sonunda modelin pek çok ülkede piyasada olacağı tahmin ediliyor.





Güney Kore satış fiyatına bakarak Avrupa ve ABD fiyatlarının 300 Avro-300$ şeklinde belirleneceği ifade ediliyor. LG G Watch ise 230$ seviyesinden satışa sunulmuştu. Bu bakımdan G Watch R firmanın da en pahalı akıllı saati konumunda.





1.3 inçlik plastik OLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan G Watch R, Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 512MB RAM, 4GB dahili bellek, çelik çerçeve, su geçirmez kasa gibi özelliklerin olduğu modelde 410mAh gücünde batarya mevcut. Model özellikle yuvarlak yapısı nedeniyle otoritelerden övgü toplamıştı.

http://www.phonearena.com/news/LGs-round-G-Watch-R-will-be-available-starting-October-14_id61426