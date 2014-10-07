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LG G Watch R akıllı saati 14 Ekim'de Güney Kore'de satışa çıkıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Watch R akıllı saati 14 Ekim'de Güney Kore'de satışa çıkıyor

LG'nin IFA 2014 fuarında lanse ettiği yuvarlak tasarıma sahip Android Wear akıllı saati G Watch R, aradan geçen bir buçuk ayın ardından piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 

LG tarafından yapılan duyuruda modelin 14 Ekim itibariyle Güney Kore'de satışa çıkacağı açıklandı. Modelin ülkedeki satış fiyatı ise 330$ civarında olacak. Henüz global satış ile ilgili bir bilgi verilmedi ancak ay sonunda modelin pek çok ülkede piyasada olacağı tahmin ediliyor. 

Güney Kore satış fiyatına bakarak Avrupa ve ABD fiyatlarının 300 Avro-300$ şeklinde belirleneceği ifade ediliyor. LG G Watch ise 230$ seviyesinden satışa sunulmuştu. Bu bakımdan G Watch R firmanın da en pahalı akıllı saati konumunda.

1.3 inçlik plastik OLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan G Watch R, Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. 512MB RAM, 4GB dahili bellek, çelik çerçeve, su geçirmez kasa gibi özelliklerin olduğu modelde 410mAh gücünde batarya mevcut. Model özellikle yuvarlak yapısı nedeniyle otoritelerden övgü toplamıştı. 

http://www.phonearena.com/news/LGs-round-G-Watch-R-will-be-available-starting-October-14_id61426 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Güney Kore satış fiyatına bakarak Avrupa ve ABD fiyatlarının 300 Avro-300$ şeklinde belirleneceği ifade ediliyor. LG G Watch ise 230$ seviyesinden satışa sunulmuştu. Bu bakımdan G Watch R firmanın da en pahalı akıllı saati konumunda.
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Swordfish35 4 yıl
270 DOlara koreden aldım bugün kullanmaya başladım gerçekten hoş
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DH Misafiri 4 yıl
çelik çerçeve, su geçirmez kasa gibi özelliklerin olduğu modelde 410mAh gücünde batarya mevcut daha ne olsun
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thestell 4 yıl
Çerçevede lg veya smart falan yazmalıydı bence. Onun dışında mükemmel.
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DH Misafiri 4 yıl
Modelin ülkedeki satış fiyatı ise 330$ civarında olacak.
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ssonerb 4 yıl
yeni bir saat alacak olsam bunu alırdım.türkiye ye umarım gelir
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Xloud 4 yıl
Android wear saatler neden gelmiyor Türkiyeye?
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Fenomenon 4 yıl
tasarım olarak şimdiye kadarki en iyi saat bence. 2.sırada moto 360 var.
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haxal 4 yıl
Pw305 alin bakin keyfinize.
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Titanyum Adayı 4 yıl
Birisi bana yuvarlak ekranda piksellerin nasıl 320x320 olarak sayıldığını açıklayabilir mi?

Bu tarz yuvarlak ekranlar çıktığından beri bir türlü çözemedim.
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scientist8 4 yıl Titanyum Adayı
Buraktas.

Birisi bana yuvarlak ekranda piksellerin nasıl 320x320 olarak sayıldığını açıklayabilir mi?

Bu tarz yuvarlak ekranlar çıktığından beri bir türlü çözemedim.

Benim de hep aklıma takılmıştı ve çözemedim ama belki de çapını (en ve boy)ölçmüş olabilirler.
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1BilimAdamı 4 yıl Titanyum Adayı
Buraktas.

Birisi bana yuvarlak ekranda piksellerin nasıl 320x320 olarak sayıldığını açıklayabilir mi?

Bu tarz yuvarlak ekranlar çıktığından beri bir türlü çözemedim.


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voodoo child 4 yıl Titanyum Adayı
pi*r^2 = 320 * 320


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Gece772 4 yıl
Güzel saat
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FERFEROS 4 yıl
Umarım Türkiye'ye de gelir. Gerçi hala Android Wear'ın yeterli seviyeye ulaşmadığı düşünüyorum.
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