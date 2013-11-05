LG G2 Aralık ayında KitKat sürümüne geçebilir

Haber Editörü
LG'nin ülkemizde de büyük ilgi gören amiral gemi modeli G2'nin hangi güncellemeyi alacağı merak konusuydu.
Bilindiği gibi Android 4.2 sürümü ile gelen LG G2'nin hemen ardından Android 4.3 ve Android 4.4 sürümleri duyurulmuştu.
Bir Fransız operatörden sızan bilgilere göre LG G2 modeli doğrudan Android 4.4 KitKat sürümüne güncellenecek. Güncelleme ise muhtemelen Aralık ayında başlayacak.
Eğer iddia doğruysa LG G2 modeli Nexus programı haricinde KitKat güncellemesi alan ilk Android cihazı olacak. HTC One modelinin Ocak ayı sonlarında güncelleme alması bekleniyor.
http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/05/lg-g2-android-4-4-update-release-tipped-before-htc-one/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zamsung sahibisin anlaşılan :)
5 olmasa rom atarız, demokrasilerde çare tükenmez....
Bunun adı fanboyluk oluyor. Başka bi firma kendi kullandıkları cihazdan daha iyi daha güncel bi telefon yaptı mı hemen ezmeye çalışıyorlar karşı markayı. Hangisi iyiyse hangisi daha mantıklıysa onu kullanmayı beceremeyenlerden. Kendi kullandığı ürün hep en iyidir, diğerleri en kötü :) Ben şimdi G2 kullanıyorum, 2 sene sonra Samsung daha iyi bi modeli aynı LG gibi bi fiyatlandırmayla satar ona geçerim, ya da Sony çok daha iyi bi ürünü uygun bi fiyata satar ona geçerim. Ama bu arkadaşlar geçmezler. Diğer marka 2000 liradan satar onu alırlar ve en iyisi odur :) S4'ün de Z1'in de G2'nin de özellikleri ve ilk piyasaya çıkış fiyatları ortada. G2 bu yılın tartışmasız en iyi telefonu. (ben demiyorum, bütün teknoloji editörleri aynı şeyi söylüyor). Bırakın kim ne kullanırsa kullansın, kulak asmayın siz :)