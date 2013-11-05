LG G2 Aralık ayında KitKat sürümüne geçebilir





LG'nin ülkemizde de büyük ilgi gören amiral gemi modeli G2'nin hangi güncellemeyi alacağı merak konusuydu.





Bilindiği gibi Android 4.2 sürümü ile gelen LG G2'nin hemen ardından Android 4.3 ve Android 4.4 sürümleri duyurulmuştu.





Bir Fransız operatörden sızan bilgilere göre LG G2 modeli doğrudan Android 4.4 KitKat sürümüne güncellenecek. Güncelleme ise muhtemelen Aralık ayında başlayacak.





Eğer iddia doğruysa LG G2 modeli Nexus programı haricinde KitKat güncellemesi alan ilk Android cihazı olacak. HTC One modelinin Ocak ayı sonlarında güncelleme alması bekleniyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/05/lg-g2-android-4-4-update-release-tipped-before-htc-one/