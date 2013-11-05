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LG G2 Aralık ayında KitKat sürümüne geçebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
51
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 Aralık ayında KitKat sürümüne geçebilir

LG'nin ülkemizde de büyük ilgi gören amiral gemi modeli G2'nin hangi güncellemeyi alacağı merak konusuydu.

Bilindiği gibi Android 4.2 sürümü ile gelen LG G2'nin hemen ardından Android 4.3 ve Android 4.4 sürümleri duyurulmuştu.

Bir Fransız operatörden sızan bilgilere göre LG G2 modeli doğrudan Android 4.4 KitKat sürümüne güncellenecek. Güncelleme ise muhtemelen Aralık ayında başlayacak.

Eğer iddia doğruysa LG G2 modeli Nexus programı haricinde KitKat güncellemesi alan ilk Android cihazı olacak. HTC One modelinin Ocak ayı sonlarında güncelleme alması bekleniyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/05/lg-g2-android-4-4-update-release-tipped-before-htc-one/ Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
G2 de gordugum lg bu sefer hic bir seyi esirgememis tam yapmis. Onceden imajini sarsan guncelleme kismindada iyi calisir hakkini verir ve uzerine yeni nesilde ayni seviyede basarili bir g3 cikarirsa samsungla basa guresir.
G2 de gordugum lg bu sefer hic bir seyi esirgememis tam yapmis. Onceden imajini sarsan guncelleme kismindada iyi calisir hakkini verir ve uzerine yeni nesilde ...
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lombargini 6 yıl ALBAY
ALBAY

görüp göreceği 4,4 zaten.burda şimdi bu cihazı yere göğe sığdıramayanları görecem ben seneye."yaw bu donanımla bu cihaz nasıl 5.0 ı almaz böhüühühü" diye ağlayacak hepsi.

zamsung sahibisin anlaşılan :)

5 olmasa rom atarız, demokrasilerde çare tükenmez....
ALBAYgörüp göreceği 4,4 zaten.burda şimdi bu cihazı yere göğe sığdıramayanları görecem ben seneye."yaw bu donanımla bu cihaz nasıl 5.0 ı...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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PHI 6 yıl kucukyenici
kucukyenici

Arkadaşın birisi; "Bu donanımla 5.0'ı almayınca görürüm sizi" tarzında birşeyler demiş. Almamasını ne kadar da çok arzu ediyor böyle! Herifler güncel donanımı iyi bir tasarımla üstelik piyasadaki muadillerinin çok altında fiyatla sunmuş. Takdir etsen ne olur, hangisi babamızın firması?

Bunun adı fanboyluk oluyor. Başka bi firma kendi kullandıkları cihazdan daha iyi daha güncel bi telefon yaptı mı hemen ezmeye çalışıyorlar karşı markayı. Hangisi iyiyse hangisi daha mantıklıysa onu kullanmayı beceremeyenlerden. Kendi kullandığı ürün hep en iyidir, diğerleri en kötü :) Ben şimdi G2 kullanıyorum, 2 sene sonra Samsung daha iyi bi modeli aynı LG gibi bi fiyatlandırmayla satar ona geçerim, ya da Sony çok daha iyi bi ürünü uygun bi fiyata satar ona geçerim. Ama bu arkadaşlar geçmezler. Diğer marka 2000 liradan satar onu alırlar ve en iyisi odur :) S4'ün de Z1'in de G2'nin de özellikleri ve ilk piyasaya çıkış fiyatları ortada. G2 bu yılın tartışmasız en iyi telefonu. (ben demiyorum, bütün teknoloji editörleri aynı şeyi söylüyor). Bırakın kim ne kullanırsa kullansın, kulak asmayın siz :)
kucukyeniciArkadaşın birisi; "Bu donanımla 5.0'ı almayınca görürüm sizi" tarzında birşeyler demiş. Almamasını ne kadar da çok arzu ediyo...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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TheNewAtilla 6 yıl
Google niye para oduyor. Adamlar kitkatin o kadar reklamini yapiyor
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DH Misafiri 6 yıl
valla ben bir çok alt üst düzey telefon kullandım bir çok masaüstü laptop kullandım tabiki bilgisayarlarla kıyaslamak anlamsız ama gerçekten 10 numara cihaz yapmış adamlar tabiri caizse uçuyor alıpta pişman olmayacağınız cihaz tavsiye ederim burda çamur atanlar eminimki cihazı kullanmayanlardır ayrıca ilk defa bir cihaz için sitenin birine yorum yapıyorum
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brk-bjk 6 yıl
Arkadaşlar biri açıklasın yav Nestle ile Google aralarında anlaşma falan mı yaptı neden yeni sürümün adı Kit Kat


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PHI 6 yıl brk-bjk
brk-bjk

Arkadaşlar biri açıklasın yav Nestle ile Google aralarında anlaşma falan mı yaptı neden yeni sürümün adı Kit Kat


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Evet anlaşmışlar, google telifini ödemiş Nestle'ye. Yoksa öyle ha diyince kullanamazsın başkasının ismini :)
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Türkbey___ 6 yıl
Sacma sapan konusup durmayin g2 çöp mu yani gereksiz yorum yapmayin. Insanlarin aklini da karistirmayin.
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AppleFans 6 yıl
Yav niye hala dogrulamadi lg? Birde 4.4 yerine 4.3 verirlerse varya ...
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1OOOOOO 6 yıl
Güncelleme yok şuan aralıkta gelmesi de imkansız. Aralıkta kore versiyonlarına çıkabilir. 2014 başında avrupadaki g2lere gelir güncelleme. 4.4 geleceğini de sanmıyorum nexus 5in önünü kesmez lg.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung delisiydim taki LG g2 çıkana kadar muhteşem ya 1 terabayt hart disk al sd kart kullanilmiyor diyenlere inat telefona bağla ister telefonuna aktar ister telefondan hard diske lg g2 nin hiçbir kötü yanı yok artısı saysam bitmez LG kotuleyenler sizi de görücez.....
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anorexia 6 yıl
benim gibi bir apple fanboyunu bile kandırdı ve bugün itibariyle lg g2 ailesine katıldım inşallah uygulama desteği iyi olurda apple i aratmaz
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kucukyenici 6 yıl
"Edepli edebinden susar, Edepsiz ben susturdum zanneder." (Mevlana)
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black_67 6 yıl
gerçekleşirse lg den bir ilk gelmiş olacak
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gorkem2626 6 yıl
Yav he he samsungcular 4.4 almiyor diye çamur atiyor şundan iki gün önce güncelleme almaz dediler 4.4 duydular başka almaz diyorlar haha güldüm geçtim
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kucukyenici 6 yıl
Arkadaşın birisi; "Bu donanımla 5.0'ı almayınca görürüm sizi" tarzında birşeyler demiş. Almamasını ne kadar da çok arzu ediyor böyle! Herifler güncel donanımı iyi bir tasarımla üstelik piyasadaki muadillerinin çok altında fiyatla sunmuş. Takdir etsen ne olur, hangisi babamızın firması?
2 Yanıt Yanıtla +5
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PHI 6 yıl kucukyenici
kucukyenici

Arkadaşın birisi; "Bu donanımla 5.0'ı almayınca görürüm sizi" tarzında birşeyler demiş. Almamasını ne kadar da çok arzu ediyor böyle! Herifler güncel donanımı iyi bir tasarımla üstelik piyasadaki muadillerinin çok altında fiyatla sunmuş. Takdir etsen ne olur, hangisi babamızın firması?

Bunun adı fanboyluk oluyor. Başka bi firma kendi kullandıkları cihazdan daha iyi daha güncel bi telefon yaptı mı hemen ezmeye çalışıyorlar karşı markayı. Hangisi iyiyse hangisi daha mantıklıysa onu kullanmayı beceremeyenlerden. Kendi kullandığı ürün hep en iyidir, diğerleri en kötü :) Ben şimdi G2 kullanıyorum, 2 sene sonra Samsung daha iyi bi modeli aynı LG gibi bi fiyatlandırmayla satar ona geçerim, ya da Sony çok daha iyi bi ürünü uygun bi fiyata satar ona geçerim. Ama bu arkadaşlar geçmezler. Diğer marka 2000 liradan satar onu alırlar ve en iyisi odur :) S4'ün de Z1'in de G2'nin de özellikleri ve ilk piyasaya çıkış fiyatları ortada. G2 bu yılın tartışmasız en iyi telefonu. (ben demiyorum, bütün teknoloji editörleri aynı şeyi söylüyor). Bırakın kim ne kullanırsa kullansın, kulak asmayın siz :)
2 Yanıt Yanıtla +8
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darkaura 6 yıl kucukyenici
kucukyenici

Arkadaşın birisi; "Bu donanımla 5.0'ı almayınca görürüm sizi" tarzında birşeyler demiş. Almamasını ne kadar da çok arzu ediyor böyle! Herifler güncel donanımı iyi bir tasarımla üstelik piyasadaki muadillerinin çok altında fiyatla sunmuş. Takdir etsen ne olur, hangisi babamızın firması?

aynen. o telefonu almayacak bile olsan onun yukselttigi cita daima sana, tuketiciye faydadir. sanki rakip firmanin sahibiymis gibi kotu dileklerde bulunmak ancak fanboyluk psikolojisiyle aciklanabilir. bir firmanin cikarlarini kendi cikarlarinin uzerinde tutmak
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mert1907 6 yıl
Samsung'un yazilimdan zerre anlamadigi gecen yayinlanan Tizen videosuyla ortaya cikmisti zaten.
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seven44 6 yıl
Şimdi Lg'yi kimse tutamaz
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