LG G2 için Lollipop güncellemesi ülkemizde başladı

LG'nin akıllı telefon sektöründeki yükselişine büyük katkıda bulunan G2 modeli hala tercih edilen bir akıllı telefon. Ses ve güç butonlarını cihazın arkasına taşıyarak tasarımda yeni bir tasarım anlayışına imza atan model için kullanıcılar bir süredir Lollipop güncellemesini bekliyordu.

Yeni güncelleme ile LG G2 , G3 modelinde gördüğümüz UX 3.0 arayüzüne kavuşurken, yeni materyal tasarım anlayışına da uyum sağlıyor. Ayrıca model; bildirim çubuğu, yeni bildirim görünümü, kilit ekranında özelleştirmeler ve bildirimlerin görüntülenmesi, yeni çoklu uygulama menüsü gibi Android 5.0 ile birlikte gelen yeniliklere de kavuşurken cihaza özel bazı geliştirmeler de güncelleme ile birlikte geliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan LG PC Suite programını bilgisayarınıza indirebilir ve güncellemeyi hemen kurabilirsiniz. Programı indirmeden önce model numarası kısmından (LGD802TR) seçmeyi unutmayın.

LG'den G2 kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Lollipop güncellemesi ülkemiz için de yayınlanan telefonu Android 5.0.2 sürümüne yükseltmek için LG PC Suite programını kullanmak gerekiyor. OTA üzerinden henüz dağıtılmayan güncellemeyi LG PC Suite programını bilgisayarlarına yükleyen kullanıcılar program yardımıyla yeni sürüme geçiş yapabiliyor.