LG G2 için Lollipop güncellemesi ülkemizde başladı

LG'nin akıllı telefon sektöründeki yükselişine büyük katkıda bulunan G2 modeli hala tercih edilen bir akıllı telefon. Ses ve güç butonlarını cihazın arkasına taşıyarak tasarımda yeni bir tasarım anlayışına imza atan model için kullanıcılar bir süredir Lollipop güncellemesini bekliyordu.
LG'den G2 kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Lollipop güncellemesi ülkemiz için de yayınlanan telefonu Android 5.0.2 sürümüne yükseltmek için LG PC Suite programını kullanmak gerekiyor. OTA üzerinden henüz dağıtılmayan güncellemeyi LG PC Suite programını bilgisayarlarına yükleyen kullanıcılar program yardımıyla yeni sürüme geçiş yapabiliyor.
Yeni güncelleme ile LG G2 , G3 modelinde gördüğümüz UX 3.0 arayüzüne kavuşurken, yeni materyal tasarım anlayışına da uyum sağlıyor. Ayrıca model; bildirim çubuğu, yeni bildirim görünümü, kilit ekranında özelleştirmeler ve bildirimlerin görüntülenmesi, yeni çoklu uygulama menüsü gibi Android 5.0 ile birlikte gelen yeniliklere de kavuşurken cihaza özel bazı geliştirmeler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Aşağıdaki bağlantıdan LG PC Suite programını bilgisayarınıza indirebilir ve güncellemeyi hemen kurabilirsiniz. Programı indirmeden önce model numarası kısmından (LGD802TR) seçmeyi unutmayın.
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2 gündür kurcalayarak test ederek kullanıyorum performans anlamıda eskisinden daha iyi hal almış yani tepki süreleri iyileşmiş bunu yanında ram daha iyi kullanılıyor yani eskisinden daha fazla uygulamayı ram de tutup seri seri geçiş yapılabiliyor pil performansı eskisi ile hemen hemen aynı ama biraz daha uzun dayanıyor diyebilirim yani fark hissedilmiyor desek yeridir ayrıca sanki yeni bir telefon almış gibi bir his verdi güncelleme ve çokta şık duruyor bu performansı almak için hard reset şart yedeklemeleri yapıp bir hard reset atım şuan gayet güzel bir pişmanlığım yok bir tek şarj süresi biraz uzamış ama onunda bir güncelleme ile düzenleneceğini düşünüyorum.
Yav beni alın bari editör diye benden fazla vasıfları yok bunların. Maaşda istemez.
Bundan sonra ana konuları daha sık kontrol etmeye çalışacağım zaten. Siz de herhangi bir durumda beni mesaja etiketleyerek destek olabilirsiniz.
eleştiriniz için teşekkürler, iyi forumlar