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LG G2 için Lollipop güncellemesi ülkemizde başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
101,6b
1
268
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G2 için Lollipop güncellemesi ülkemizde başladı
 
LG'nin akıllı telefon sektöründeki yükselişine büyük katkıda bulunan G2 modeli hala tercih edilen bir akıllı telefon. Ses ve güç butonlarını cihazın arkasına taşıyarak tasarımda yeni bir tasarım anlayışına imza atan model için kullanıcılar bir süredir Lollipop güncellemesini bekliyordu. 
LG'den G2 kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Lollipop güncellemesi ülkemiz için de yayınlanan telefonu Android 5.0.2 sürümüne yükseltmek için LG PC Suite programını kullanmak gerekiyor. OTA üzerinden henüz dağıtılmayan güncellemeyi LG PC Suite programını bilgisayarlarına yükleyen kullanıcılar program yardımıyla yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

Yeni güncelleme ile LG G2 , G3 modelinde gördüğümüz UX 3.0 arayüzüne kavuşurken, yeni materyal tasarım anlayışına da uyum sağlıyor. Ayrıca model; bildirim çubuğu, yeni bildirim görünümü, kilit ekranında özelleştirmeler ve bildirimlerin görüntülenmesi, yeni çoklu uygulama menüsü gibi Android 5.0 ile birlikte gelen yeniliklere de kavuşurken cihaza özel bazı geliştirmeler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Aşağıdaki bağlantıdan LG PC Suite programını bilgisayarınıza indirebilir ve güncellemeyi hemen kurabilirsiniz. Programı indirmeden önce model numarası kısmından (LGD802TR) seçmeyi unutmayın.

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ynsemre1 4 yıl en beğenilen jakops.
jakops.

G2 lollipop performans videosu bilen var mı ?

2 gündür kurcalayarak test ederek kullanıyorum performans anlamıda eskisinden daha iyi hal almış yani tepki süreleri iyileşmiş bunu yanında ram daha iyi kullanılıyor yani eskisinden daha fazla uygulamayı ram de tutup seri seri geçiş yapılabiliyor pil performansı eskisi ile hemen hemen aynı ama biraz daha uzun dayanıyor diyebilirim yani fark hissedilmiyor desek yeridir ayrıca sanki yeni bir telefon almış gibi bir his verdi güncelleme ve çokta şık duruyor bu performansı almak için hard reset şart yedeklemeleri yapıp bir hard reset atım şuan gayet güzel bir pişmanlığım yok bir tek şarj süresi biraz uzamış ama onunda bir güncelleme ile düzenleneceğini düşünüyorum.
jakops.G2 lollipop performans videosu bilen var mı ?2 gündür kurcalayarak test ederek kullanıyorum performans anlamıda ...
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Nate Dogg 4 yıl
1 hafta oldu daha yeni haber yapıyolar.
Yav beni alın bari editör diye benden fazla vasıfları yok bunların. Maaşda istemez.
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Okisht 4 yıl Nate Dogg
Malesef forumdaki başlığı dün gördüm

Bundan sonra ana konuları daha sık kontrol etmeye çalışacağım zaten. Siz de herhangi bir durumda beni mesaja etiketleyerek destek olabilirsiniz.
eleştiriniz için teşekkürler, iyi forumlar
Malesef forumdaki başlığı dün gördümBundan sonra ana konuları daha sık kontrol etmeye çalışacağım zaten. Siz de herhangi bir durumda beni mesa...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
ben telefonu yurt dışından getirdim model numarasinda ayarlarda lgd802 yaziyor tr yazmiyo ben de mi tr yazani secmeliyim
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DH Misafiri 3 yıl
YENI SURUM 16 GB LİNKİ YAZARMISINIZ
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DH Misafiri 3 yıl
lg pc suite şu an yüklüyorum ve daha güncellemeye başlamadım. sizce yapsam bir sıkıntı olur mu telefonda ?
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murataslanix 3 yıl
En güzeli lg pc suite programı
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba..Lg g2 kullanıyorum..lolipop 5.0 güncellemesi ilk yayınlandında pc suitten yüklemdim ancak ..kasma donma şarj gibi bazı sorunlar oldu..servise yolladım eski sürüm 4.4.2 yi tekrar yüklediler...şuan g2 kullanan arkadaşlar en son yazılım yüklümü vede sorunlar varmı...bilgisi olan arkadaşlar yazarsa ..tşk..
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DH Misafiri 3 yıl
selam. LG PC Suite'yi yükledim. Sürüm yükselt dedim. yükseltmedi. son sürüm yüklü dedi.D8OO2OY kullanıyorum bir fikri olan var mı. benim telefon android 4.4.2. lolipopu yüklemek istiyorum. LG G2 kullanıyorum. Teşekkür ederim .
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler ben buğun pc suit uzerinden guncelledim cok guzel oldu
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler ben buğun pc suit uzerinden guncelledim cok guzel oldu
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DH Misafiri 3 yıl
ya bişey sorabilir miyim bende lg2 kullanıcısıyım lollipop güncellemesini kendim yapmaya korkuyorum bunu nerde yaptırabilirim bilen var mı ?
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imreqicide 4 yıl
Geç de olsa LG G2 ile tanıştım arkadaşlar.

Bu telefon ile ilgili birkaç sorum var; yardımcı olursanız memnun olurum.

1) Android 4.4.2 ile geldi ve şu an rehber sorunu yaşıyorum: Çoğu rehbere girişimde rehberdeki kişiler görünmüyor. Ayarlardan tüm kişileri göster diyorum.
632 kişi var diyor ama görünmüyor. Telefonu kapatıp açarsam kişiler geliyor. Ve çoğu aramada arayan kişi listede olmasına rağmen isim olarak çıkmıyor, kimi zaman da çıkıyor. Aynı problemi mesajlarda da yaşıyorum. Bu sorunu nasıl çözerim ?

2) PC Suite üzerinden lollipop güncellemesi yapacağım. Lollipop güncellemesi ne kadar sürüyor? Güncelleme ile birlikte telefon rehberi siliniyor mu ? Galerideki fotograflar, uygulamalar siliniyor mu ? Bazı arkadaşlar güncellemeden sonra kasma problemi yaşadıklarını ve fabrika ayarlarına dönerek bu sorunu çözdüklerini belirtmişler. Fabrika ayarlarına dönünce android 4.2.2 ye geri dönülmüş olmuyor mu?

Şimdiden teşekkürler.
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dark1907 4 yıl
beyler beyaz güvercinimi satıyorum tertemiz LG G2 arayanlar pm ile ulaşsın ;)
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