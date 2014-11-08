LG G3 için hazırlanan Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı





LG'nin amiral gemi modeli G3 için Android 5.0 güncelleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği ve yıl bitmeden güncellemeyi yayımlamak istediği bir süredi biliniyor. Bu çalışmalarla ilgili ilk görseller de internete sızdırıldı.





LG hali hazırda G3 ile daha sade bir tasarım anlayışına geçiş yaptığı için Material Design tasarım dilini benimsemesi de çok zor olmayacak. Bu bakımdan arayüzün biraz daha sadeleştiği görülüyor.





Android 5.0 ile gelen kart tasarımında bildirimler ve bildirim ekranında yuvarlak avatar resmi de yine sızan görsellerde açıkça seçilebiliyor. Bu arayüz muhtemelen gelecek yıl başlarında Lollipop güncellemesi ile birlikte LG G2 modeline de sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-already-hard-at-work-on-the-Android-5.0-Lollipop-update-for-the-G3-leaked-screenshots-suggest_id62545