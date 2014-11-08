LG G3 için hazırlanan Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

Haber Editörü
LG'nin amiral gemi modeli G3 için Android 5.0 güncelleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği ve yıl bitmeden güncellemeyi yayımlamak istediği bir süredi biliniyor. Bu çalışmalarla ilgili ilk görseller de internete sızdırıldı.
LG hali hazırda G3 ile daha sade bir tasarım anlayışına geçiş yaptığı için Material Design tasarım dilini benimsemesi de çok zor olmayacak. Bu bakımdan arayüzün biraz daha sadeleştiği görülüyor.
Android 5.0 ile gelen kart tasarımında bildirimler ve bildirim ekranında yuvarlak avatar resmi de yine sızan görsellerde açıkça seçilebiliyor. Bu arayüz muhtemelen gelecek yıl başlarında Lollipop güncellemesi ile birlikte LG G2 modeline de sunulacak.
http://www.phonearena.com/news/LG-already-hard-at-work-on-the-Android-5.0-Lollipop-update-for-the-G3-leaked-screenshots-suggest_id62545 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cep telefonu kisminda bende 1000civarina oneriyorum ama aleyhte karalayan bir ekip var.
Ayrica bize subatta gelecek bildigim kadariyla
İlgili konu;
forum.xda-developers.com/...
Kasımda koreye çıksa aralıkta avrupaya çıksa türkiyeye ocak şubatta gelir en erken. G2 ye mart nisan bence.
banada öyle geldi :(