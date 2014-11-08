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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G3 için hazırlanan Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 için hazırlanan Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

LG'nin amiral gemi modeli G3 için Android 5.0 güncelleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği ve yıl bitmeden güncellemeyi yayımlamak istediği bir süredi biliniyor. Bu çalışmalarla ilgili ilk görseller de internete sızdırıldı.

LG hali hazırda G3 ile daha sade bir tasarım anlayışına geçiş yaptığı için Material Design tasarım dilini benimsemesi de çok zor olmayacak. Bu bakımdan arayüzün biraz daha sadeleştiği görülüyor. 

Android 5.0 ile gelen kart tasarımında bildirimler ve bildirim ekranında yuvarlak avatar resmi de yine sızan görsellerde açıkça seçilebiliyor. Bu arayüz muhtemelen gelecek yıl başlarında Lollipop güncellemesi ile birlikte LG G2 modeline de sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/LG-already-hard-at-work-on-the-Android-5.0-Lollipop-update-for-the-G3-leaked-screenshots-suggest_id62545 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Material Design tasarım dilini benimsemesi de çok zor olmayacak. Bu bakımdan arayüzün biraz daha sadeleştiği görülüyor
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DH Misafiri 5 yıl
hadi insallah biran once gelsin
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faruk2008 5 yıl
3 tane fotoğraftan koskoca 5.0 güncellemesi ile ne anlaşılabilir ki?
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#Ramazan 5 yıl
Görsellik değil de işlev olarak işe yarayacak.
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gorkem2626 5 yıl
G2 için beklemedeyiz umarim cihaz için iyi bir güncelleme olur son dönemde fiyatı 1000 tl seviyesine kadar indi ve çoğu kişinin elinde görmeye başladım
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stevejones 5 yıl gorkem2626
gorkem2626
G2 için beklemedeyiz umarim cihaz için iyi bir güncelleme olur son dönemde fiyatı 1000 tl seviyesine kadar indi ve çoğu kişinin elinde görmeye başladım


Cep telefonu kisminda bende 1000civarina oneriyorum ama aleyhte karalayan bir ekip var.

Ayrica bize subatta gelecek bildigim kadariyla
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Entüisyonist 5 yıl gorkem2626
Hocam 1200 yok civarinda 32 gibi var acaba telefonun ısınma kronik sorunları felan cozuomusmu acaba ?
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E30a Biner Yan Yan Gider 5 yıl
G3 kullanıcısı olarak hiç değişiklik göremedim desem yalan olmaz.
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acura07 5 yıl
hAberlerhaftalik geliyorherLde
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Carbon Dioxide 5 yıl
hiç güzel değil böyle daha iyi.
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Eufloria 5 yıl
Bu yazılım G3'ün kore versiyonu F400'e ait olan V19C versiyon numaralı deneme sürümü.

İlgili konu;
forum.xda-developers.com/...

Kasımda koreye çıksa aralıkta avrupaya çıksa türkiyeye ocak şubatta gelir en erken. G2 ye mart nisan bence.
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xSwindLer 5 yıl
Status bar daha kötü olmuş sanki
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Guest-5B59C177F 5 yıl xSwindLer
HsynBkts

Status bar daha kötü olmuş sanki

banada öyle geldi :(
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