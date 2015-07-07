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LG G4 için zırhlı kılıflar "Spigen Slim Armor serisi" video inceleme

3 yıl
50,3b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplarını inceleyeceğiz.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

- İncelememize Capsule Ultra Rugged ile başlayalım.

Tek renk seçeneği olan siyah rengiyle gelen kap görüldüğü üzere oldukça kaslı bir görünüme sahip. Tamamında TPU malzeme kullanılan Capsule Ultra Rugged, koruma odaklı diğer kaplardan tasarım çizgileriyle ayrılıyor.

LG G4 için zırhlı kılıflar

Arka yüzünde bulunan vida görünümdeki çıkıntılar, fiber görünümlü kısımlar ile retro bir görünüme sahip olan Capsule Ultra Rugged’ın koruma anlamında da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Air Cushion ile güçlendirilen kabın yanak kısımları ise ne yüksek ne de alçak olacak bir boyda tutulmuş, telefonun en azından düz zemine düştüğü durumlarda direkt ekranın yere değmesi engellenmiş.

LG G4 için zırhlı kılıflar

Kabın dikkat çeken yanlarından biri de altın rengindeki dayanak çubuğu oluyor. Müzik dinlediğim, yatarken film izlediğim zaman kullandığımı ve gerçekten faydalı bulduğumu söyleyebilirim. Çubuğun yerine tam oturması ve serbest kalmamasını da beğendiğimi söylemem gerek.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

Capsule Ultra Rugged, tasarımıyla dikkat çeken, biraz kalın ve G4’ün özellikle de deri kapaklı versiyonunun verdiği hissi örten ancak bunun karşılında gayet iyi bir koruma sağlayan hoş bir kap olmuş.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

- Spigen’in G4 için üretmiş olduğu bir diğer kap ise Neo Hybrid.

Neo Hybrid, şampanya, gümüş ve metal rengi seçenekleriyle geliyor ve inceliği hedefliyor. Ne var ki diğer Spigen’in koruma odaklı diğer G4 kaplarından belirgin şekilde ince olmadığını söylememiz gerek. Sert polikarbon bumper ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan kap, Ultra Rugged Capsule’e göre daha sade bir tasarıma sahip.

LG G4 için zırhlı kılıflar

Ekranı sarmalayan yanaklara geldiğimizde ise yuvarlatılmış olduklarını görüyoruz. Arka yüzeyinde ise Ultra Rugged Capsule’ün aksine desenli bir yapıya yer verilmiş. Bu sayede eldeki tutuşu güçlendirilmiş.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

Neo Hybrid’de sert polikarbon bumper’a rağmen Air Cushion’a yer verilmiş. Telefonun düşmesi halinde önce polikarbon bumper’ın yerle temas ettiğini belirtmekte fayda var, sert malzemenin TPU’nun şok emici yapısına sahip olmadığını söyleyebilirim.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

- Son olarak Spigen’in alışılagelmiş Slim Armor serisinden G4 kabını inceleyelim.

Gri, şampanya ve beyaz gibi Spigen’in diğer telefonlar için ürettiği Slim Armor’lara kıyasla kısıtlı renk seçeneğiyle gelen G4’ün Slim Armor'u, serinin kalıplaşmış tasarım çizgileriyle karşımıza çıkıyor.

LG G4 için zırhlı kılıflar

Sert polikarbon arka kapak ve TPU kaptan oluşan Slim Armor’un köşeleri şok emme konusunda başarılı TPU malzemeden oluşuyor, böylece Neo Hybrid’e oranla, yine bünyesindeki Air Cushion ile daha iyi bir koruma sağladığını söyleyebilirim.

Arka yüzeyinde tasarımsal olarak değişik bir detaya yer verilmeyen Slim Armor’da G3’ün Slim Armor’unun aksine dayanak çubuğuna yer verildiğini görüyoruz. Telefondan müzik dinlediğim, film izlediğim durumlarda gayet faydalı bulduğum dayanak çubuğunun tırnaklarla oturan bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

Genel olarak Slim Armor, serinin çizgilerini taşıyan, ek olarak dayanak çubuğuna da yer verilmiş, koruma anlamında beklentilerimi karşılayan tasarıma sahip bir kap olmuş.

Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplar, çarpma ve düşme durumlarında gayet iyi bir koruma sağlıyorlar, telefon düştüğü vakit çoğu zaman içiniz rahat oluyor ancak G4’ün, özellikle de deri kapaklı versiyonunun verdiği hissi kaybetmiş oluyorsunuz, tabii sağlamlığın bedeli olarak telefonun bir miktar da kalınlaştığını belirtmekte fayda var.
LG G4 için zırhlı kılıflar
 

Bu videomuzda Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kapları incelemiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mirage06 3 yıl en beğenilen
inceleme için teşekkürler ama en azından kılıfların ne derece koruma sağladığını göstermek için düşüş testlerini de yayınlasanız olmaz mı? koskoca donanımhaber bi kaç telefonnu kırmaktan mı korkuyor yoksa?
inceleme için teşekkürler ama en azından kılıfların ne derece koruma sağladığını göstermek için düşüş testlerini de yayınlasanız olmaz mı? koskoca donanımhaber ...
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smart1978 3 yıl
Kilif kullanilacaksa telefonun kendi dokusu filan onem vermenin bir anlami yok ...
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afulkem 3 yıl
G2 için spigen kılıf kullanıyordum. İlk düşmede nasıl bir düşüşse artık ekran tuz buz oldu. kılıf boşta duruyor... Gereksiz işler kılıf işleri
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yucelugr 3 yıl
Merhaba hortlatmış oluyorum ama..
Almayı düşünüyorum Taba renkli deri kullanıyorum bu gibi güzelliği kapatmak da istemem ama Spigen daha önce LG G2 için çok işe yaramıştı üstelik orjinal değil idi. Kullanan varsa yardımcı olabilirler mi Sizce Hangi model daha güçlü koruma açısından ?
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DH Misafiri 3 yıl
Bu kılıftan kullandım hiç memnun değilim telefon kurşun kadar ağır oluyor ve hantal ayrıca çift tıklama özelliği etkisini kaybediyor bazen telefon cıft tıklama ile açılmıyor
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yucelugr 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu kılıftan kullandım hiç memnun değilim telefon kurşun kadar ağır oluyor ve hantal ayrıca çift tıklama özelliği etkisini kaybediyor bazen telefon cıft tıklama ile açılmıyor

Acaba tam olarak hangisini ve çıft tıklamaya nasıl engel olur ki çerceveler sensörü kapatacak kadar kalın olamaz ?
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Mesudum 3 yıl
yenerbalcı
telefonun arkasını mı koruyak telefona kılıf takılınca 300 tl lik telefon oluyor

Kılıf takmayınca bazılarında maliyeti 3000 liraya çıkıyor.
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yenerbalcı 3 yıl
telefonun arkasını mı koruyak
telefona kılıf takılınca 300 tl lik telefon oluyor
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erkanberk 3 yıl
Arka kapakta kullanılan deri, el işçiliği, özenle atılan dikişler. Lg dava açar kılıf kullananlara, ürünümüzü sansürlediler diye.
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ssbrutality 3 yıl
14 kişilik Aile Zaar :))
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silversmith 3 yıl
Bazı telefon firmaları en azından arka kapaklarını bu kılıf firmalarına ürettirsin. Daha güzel yapıyorlar!
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DH Misafiri 3 yıl
ya arkadasım suna gi4 deme ya ge4 de yada gifour de anladın!!! yarısı ıngılızce yarısı turkce mantıklımı herkes aynısını kullanıyo anlamadım gitti..
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kurtar72 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ya arkadasım suna gi4 deme ya ge4 de yada gifour de anladın!!! yarısı ıngılızce yarısı turkce mantıklımı herkes aynısını kullanıyo anlamadım gitti..

Aynen mallığın daniskası. Madem ci dedin for de tamamla. Bu yabancı dil maymunluğunun sonu yok. Kişiliksiz toplum Le Ge Ge Dört dese bir yanları düşecek papağan gibi hepsi aynı mallığı yapıyor belleten iyi belletmiş.
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tylolhot06 3 yıl
Spigen'in kılıfları ne kadar güzel gözüksede , maalesef bir o kadar da kaba oluyorlar.
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Maxıs 3 yıl
Kalınlığı zaten nerdeyse 9 mm bu kılıfla 3310 olur iyice daha ince kılıflara yönelmek gerek.
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