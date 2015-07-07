LG G4 için zırhlı kılıflar "Spigen Slim Armor serisi" video inceleme

Herkese merhaba, ben Burak ŞOLT bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplarını inceleyeceğiz.

Tek renk seçeneği olan siyah rengiyle gelen kap görüldüğü üzere oldukça kaslı bir görünüme sahip. Tamamında TPU malzeme kullanılan Capsule Ultra Rugged, koruma odaklı diğer kaplardan tasarım çizgileriyle ayrılıyor.





Arka yüzünde bulunan vida görünümdeki çıkıntılar, fiber görünümlü kısımlar ile retro bir görünüme sahip olan Capsule Ultra Rugged’ın koruma anlamında da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Air Cushion ile güçlendirilen kabın yanak kısımları ise ne yüksek ne de alçak olacak bir boyda tutulmuş, telefonun en azından düz zemine düştüğü durumlarda direkt ekranın yere değmesi engellenmiş.





Kabın dikkat çeken yanlarından biri de altın rengindeki dayanak çubuğu oluyor. Müzik dinlediğim, yatarken film izlediğim zaman kullandığımı ve gerçekten faydalı bulduğumu söyleyebilirim. Çubuğun yerine tam oturması ve serbest kalmamasını da beğendiğimi söylemem gerek.

Capsule Ultra Rugged, tasarımıyla dikkat çeken, biraz kalın ve G4’ün özellikle de deri kapaklı versiyonunun verdiği hissi örten ancak bunun karşılında gayet iyi bir koruma sağlayan hoş bir kap olmuş.

Neo Hybrid, şampanya, gümüş ve metal rengi seçenekleriyle geliyor ve inceliği hedefliyor. Ne var ki diğer Spigen’in koruma odaklı diğer G4 kaplarından belirgin şekilde ince olmadığını söylememiz gerek. Sert polikarbon bumper ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan kap, Ultra Rugged Capsule’e göre daha sade bir tasarıma sahip.





Ekranı sarmalayan yanaklara geldiğimizde ise yuvarlatılmış olduklarını görüyoruz. Arka yüzeyinde ise Ultra Rugged Capsule’ün aksine desenli bir yapıya yer verilmiş. Bu sayede eldeki tutuşu güçlendirilmiş.

Neo Hybrid’de sert polikarbon bumper’a rağmen Air Cushion’a yer verilmiş. Telefonun düşmesi halinde önce polikarbon bumper’ın yerle temas ettiğini belirtmekte fayda var, sert malzemenin TPU’nun şok emici yapısına sahip olmadığını söyleyebilirim.

Gri, şampanya ve beyaz gibi Spigen’in diğer telefonlar için ürettiği Slim Armor’lara kıyasla kısıtlı renk seçeneğiyle gelen G4’ün Slim Armor'u, serinin kalıplaşmış tasarım çizgileriyle karşımıza çıkıyor.





Arka yüzeyinde tasarımsal olarak değişik bir detaya yer verilmeyen Slim Armor’da G3’ün Slim Armor’unun aksine dayanak çubuğuna yer verildiğini görüyoruz. Telefondan müzik dinlediğim, film izlediğim durumlarda gayet faydalı bulduğum dayanak çubuğunun tırnaklarla oturan bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim.

Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplar, çarpma ve düşme durumlarında gayet iyi bir koruma sağlıyorlar, telefon düştüğü vakit çoğu zaman içiniz rahat oluyor ancak G4’ün, özellikle de deri kapaklı versiyonunun verdiği hissi kaybetmiş oluyorsunuz, tabii sağlamlığın bedeli olarak telefonun bir miktar da kalınlaştığını belirtmekte fayda var.

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Sert polikarbon arka kapak ve TPU kaptan oluşan Slim Armor’un köşeleri şok emme konusunda başarılı TPU malzemeden oluşuyor, böylece Neo Hybrid’e oranla, yine bünyesindeki Air Cushion ile daha iyi bir koruma sağladığını söyleyebilirim.Genel olarak Slim Armor, serinin çizgilerini taşıyan, ek olarak dayanak çubuğuna da yer verilmiş, koruma anlamında beklentilerimi karşılayan tasarıma sahip bir kap olmuş.Bu videomuzda Spigen’in LG G4 için ürettiği sağlamlık odaklı kapları incelemiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.