LG Mobile, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 30.6 milyon telefon satışı

Sony Ericsson ve HTC firmalarının ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile da 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı.

Yayınlanan sonuçlara göre LG Mobile, 2010 yılının 4. çeyreğinde 30.6 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirerek 2.96 milyar dolar gelir elde etti. Gelirin 3. çeyreğe göre %12 arttığı ancak 2009 yılının 4. çeyreğine göre %15.2 oranında düşük olduğu belirtiliyor. Satışlar ise 3. çeyreğe kıyasla %8 artarken, 2009'un son çeyreğine kıyasla %10 daha düşük. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise firmanın geliri 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu gelir seviyesi de 2009 yılının tamamına göre %24.9 daha düşük.

2011 yılında LG Mobile'ın Android işletim sistemli akıllı telefonlara ve Android tabletlere daha fazla ağırlık vererek karlılığını arttıracağı öngörülüyor. Bakalım Optimus Mach LU3000, Optimus Black, Optimus 2X ve Optimus Me gibi modeller LG Mobile'ın son durumunu nasıl etkileyecek?