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LG Mobile, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 30.6 milyon telefon satışı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson ve HTC firmalarının ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile da 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı.

Yayınlanan sonuçlara göre LG Mobile, 2010 yılının 4. çeyreğinde 30.6 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirerek 2.96 milyar dolar gelir elde etti. Gelirin 3. çeyreğe göre %12 arttığı ancak 2009 yılının 4. çeyreğine göre %15.2 oranında düşük olduğu belirtiliyor. Satışlar ise 3. çeyreğe kıyasla %8 artarken, 2009'un son çeyreğine kıyasla %10 daha düşük. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise firmanın geliri 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu gelir seviyesi de 2009 yılının tamamına göre %24.9 daha düşük.

2011 yılında LG Mobile'ın Android işletim sistemli akıllı telefonlara ve Android tabletlere daha fazla ağırlık vererek karlılığını arttıracağı öngörülüyor. Bakalım Optimus Mach LU3000, Optimus Black, Optimus 2X ve Optimus Me gibi modeller LG Mobile'ın son durumunu nasıl etkileyecek?


http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents_main.php?category=6&product_code=15&product_type=15&post_index=818 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlessedSoul 8 yıl
LG'nin bu sene için duyurduğu 3-4 adet çok iddialı cihaz var zaten. O yüzden endişelenmeye batacak bu firma demeye lüzum yok. Şu anda doğru yolda ilerliyorlar.
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Batuist 8 yıl
2009 yılına oranla çok ciddi bir düşüş var firmada.. ben yönetim kurulunda olsam sadece ceoyu değil yardımcıları ve yalakalarıyla beraber hepsini kovardım.. dörtte bir oranında bir daralma söz konusu ki böylesi yüksek hacimli bir firma için çok ciddi bir rakam.. Tamam pazarda küçülme olsa bile bu oran bir firma için çok yüksek..
Umarım bu düşüş firmayı yeniden yükselişe geçirmek için çok daha iyi ürünler yapmaya teşvik eder..
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
2009 yılına oranla çok ciddi bir düşüş var firmada.. ben yönetim kurulunda olsam sadece ceoyu değil yardımcıları ve yalakalarıyla beraber hepsini kovardım.. dörtte bir oranında bir daralma söz konusu ki böylesi yüksek hacimli bir firma için çok ciddi bir rakam.. Tamam pazarda küçülme olsa bile bu oran bir firma için çok yüksek..

Umarım bu düşüş firmayı yeniden yükselişe geçirmek için çok daha iyi ürünler yapmaya teşvik eder..

Yok ama sen o düşüşü baz alma. Çünkü 2009 da sanıyorum bu Cookie ler falan ucuza satıldı diye millet saldırdı. Bu akıllı cihazlar daha pahalılar. Bir de millet daha pek bilmiyor alışamadı diye öyle olmuştur. Artacaktır o.
2009 u geçeceğine inanıyorum ben Batu.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bence şu Optimus lar sayesinde 2009 daki durumuna dönecektir. Çünkü hakikaten iyi cihazlar yapıyorlar. Özellikle de ekranları falan çok iyi.
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