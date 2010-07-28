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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, 2010'un 2. çeyreğinde 30.6 milyon tane cep telefonu sattı

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefon üreticisi ünvanını taşıyan LG Mobile, bugün 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarına resmi internet sitesinde yer verdi.

Yayınlanan güncel sonuçlara göre LG Mobile, 2. çeyrekte 30.6 milyon tane cep telefonunu tüketicilerle buluşturarak 3,373 milyar Won'luk satış gerçekleştirmiş. Satılan telefon sayısının ilk çeyreğe kıyasla %13 (İlk çeyrekte 27.1 milyon tane telefon satılmıştı), geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla %2 artış gösterdiği belirtilmekte. Buna karşın geçen yılın aynı çeyreğine göre satışların %30.8 düştüğü belirtiliyor. Faaliyet kârındaki büyük düşüşün ise araştırma - geliştirme çalışmalarıyla bağlantılı olduğu LG yetkilileri tarafından açıklanmakta.


http://www.lg.com/global/ir/reports/earning-release.jsp Yorum Yaz
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sotoxs 8 yıl
nokianın da kazancı yüzde 40 düsmüş. para da izafi bir kavram olmalı. tele 1000 500 tl vermek normal algılanabiliyor olabilir. 100 usd artı kdv en alt model yazıcı satılıyordu asgari ücret 100 usd civarı iken. bu gün onda biri. ne yazıkki o gün de afrika açtı bu günde. insancıl olarak ilerleyebilmiş olmak belki daha çok tercih edilesi birşey olmalıydı. (tüm dünya için)
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