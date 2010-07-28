LG Mobile, 2010'un 2. çeyreğinde 30.6 milyon tane cep telefonu sattı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefon üreticisi ünvanını taşıyan LG Mobile, bugün 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarına resmi internet sitesinde yer verdi.

Yayınlanan güncel sonuçlara göre LG Mobile, 2. çeyrekte 30.6 milyon tane cep telefonunu tüketicilerle buluşturarak 3,373 milyar Won'luk satış gerçekleştirmiş. Satılan telefon sayısının ilk çeyreğe kıyasla %13 (İlk çeyrekte 27.1 milyon tane telefon satılmıştı), geçen yılın 2. çeyreğine kıyasla %2 artış gösterdiği belirtilmekte. Buna karşın geçen yılın aynı çeyreğine göre satışların %30.8 düştüğü belirtiliyor. Faaliyet kârındaki büyük düşüşün ise araştırma - geliştirme çalışmalarıyla bağlantılı olduğu LG yetkilileri tarafından açıklanmakta.

http://www.lg.com/global/ir/reports/earning-release.jsp